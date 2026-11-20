Russland bereitet sich darauf vor, britische, französische und deutsche Gesandte in Moskau zu empfangen. Das erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am 20. November. Ein solcher Besuch könnte stattfinden, noch bevor Europa überhaupt einen Platz am Verhandlungstisch über den Frieden in der Ukraine erhält.

Wladimir Putin hatte die Einladung bereits am 19. November in Shenzhen ausgesprochen, nach seinem ersten Dreiergipfel mit Donald Trump und Xi Jinping. Europa und die Ukraine waren bei diesem Treffen außen vor. Kritiker bezeichneten das Format deshalb als „Jalta 2“. Die drei Staatschefs unterzeichneten ein Friedensdokument, in dem der Krieg nicht einmal erwähnt wird. Über den Krieg in der Ukraine sprach Putin mit US-Präsident Donald Trump lediglich kurz am Rande des Gipfels. Im Mittelpunkt stand vielmehr die Frage, wie eine neue globale Sicherheitsarchitektur geschaffen werden könnte.

Einladung aus Moskau

Mit dem Angebot an die sogenannte E3 – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – erklärt sich der Kreml zu einem Gespräch mit Europa bereit. Einen Platz am Verhandlungstisch bedeutet es jedoch nicht. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow stellte in einem Interview am folgenden Tag unmissverständlich klar: Das Treffen mit der E3 sei nicht der Auftakt zu offiziellen Verhandlungen mit Europa. Bestenfalls handle es sich um ein Sondierungsgespräch, bei dem zunächst ausgelotet werden solle, ob es überhaupt eine gemeinsame Basis gibt. Moskau wolle vorab die Spielregeln abstecken und prüfen, ob formelle Verhandlungen mit Europa überhaupt sinnvoll seien.

„Ich möchte betonen: Sollten sie die Einladung annehmen und nach Moskau kommen, bedeutet das nicht, dass sich die Gruppe dem sogenannten trilateralen Format anschließt“, sagte Rjabkow vor Journalisten in St. Petersburg, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Moskau warte auf eine Antwort. „Fällt diese positiv aus, werden die Vorbereitungen so schnell und effizient wie möglich getroffen.“

Auf eine weitere Gesprächsrunde im Format USA–Russland–Ukraine habe man sich bislang nicht verständigt. Das gelte auch für das bisher praktizierte Verfahren, wie zuletzt bei dem Treffen in Abu Dhabi, fügte Rjabkow hinzu. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, für den Besuch gebe es noch „keine konkreten Termine“.

Auch gegenüber der EU-Kommission formuliert der Kreml seine Bedingungen deutlich. Russland sei grundsätzlich zu einem ernsthaften Dialog mit der EU bereit. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Brüssel eine „einheitliche Position“ entwickle, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

„Wir haben wiederholt gesagt: Wir sind jederzeit offen für alles, was wirklich ernsthaft, respektvoll und konstruktiv ist. Das waren wir immer. Selbst in den schwierigsten Situationen haben wir vorgeschlagen, Probleme am Verhandlungstisch zu lösen. Es waren die EU-Mitgliedstaaten, die diesen Verhandlungstisch verlassen haben“, sagte sie bei einer Pressekonferenz.

Das ist eine gewisse Kehrtwende. Trotz des scharfen Tons bemüht sich der Kreml offenbar darum, das Treffen zustande zu bringen. Zugleich soll die EU vorbereitet und verhandlungsbereit erscheinen – und nicht mit Maximalforderungen auftreten, die von vornherein unerfüllbar sind.

Moskaus Ablehnung gegenüber der EU

Noch am 12. November hatte Rjabkow gewarnt, eine Einbindung der Europäer könne die Gespräche „im Grunde zurückwerfen und untergraben“. In der vergangenen Woche hatten die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Dublin ihr eigenes Verhandlungsteam benannt: die EU-Institutionen sowie die E5 der „Koalition der Willigen“. Zu Großbritannien, Frankreich und Deutschland kommen dabei Italien und Polen hinzu. Brüssel entsandte Berater von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa. Auch die Nato war vertreten – durch den Leiter des Büros von Generalsekretär Mark Rutte.

Moskau hat diese Zusammensetzung nicht akzeptiert. Der Kreml bevorzugt seit jeher bilaterale Gespräche und Vereinbarungen mit einzelnen Staats- und Regierungschefs. Mit der EU-Kommission tut er sich schwer und spielt seit Langem gezielt die internen Konflikte der Union aus. Rjabkow, der als Architekt der russischen Sicherheitspolitik gilt und gegenüber Europa eine besonders harte Linie vertritt, macht dabei kaum einen Unterschied zwischen EU und Nato.

„Wir sehen nur geringe Unterschiede zwischen der Nato und der EU“, sagte er. Er verwies auf die „eindeutig antirussische Politik“ der EU und deren Militarisierung. Die Einladung an drei Hauptstädte statt an Brüssel umgeht dieses Problem. Die E3 könne ihre Vertreter „frei wählen“, so Rjabkow.

Ein möglicher Türöffner in dem festgefahrenen Verhältnis ist Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn. In den vergangenen zwei Wochen hat er zwischen beiden Seiten vermittelt. Dabei hat er sich auch als Gesprächspartner für den Kreml etabliert.

„Das Wichtigste ist: Russland hat sich bereit erklärt, in ein multilaterales Format mit den Europäern einzutreten“, sagte Kushner am 19. November beim Berliner Treffen der Koalition der Willigen.

„Präsident Trump will gemeinsam mit Europa eine Einigung erzielen. Er hat nicht vor, irgendetwas einseitig durchzusetzen“, erklärte Kushner in seiner Rede. Als nächsten Schritt nannte er ein Treffen mit seinem Mitgesandten Steve Witkoff und den nationalen Sicherheitsberatern, um gemeinsame Vorschläge für die nächste Verhandlungsrunde auszuarbeiten. Witkoff und Kushner hatten bereits mit dem Kreml-Berater Juri Uschakow sowie den Sicherheitsberatern Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Polens und Italiens gesprochen, berichtete die Zeitung Iswestija.

Eine internationale Schutztruppe als Knackpunkt

Der Einsatz ausländischer Truppen dürfte zum entscheidenden Streitpunkt werden. Europa besteht auf einem klaren Ablauf: erst Waffenstillstand, dann alles Weitere. In der gemeinsamen Erklärung, die Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine nach dem Berliner Treffen veröffentlichten, wird eine europäisch geführte multinationale Truppe für die Ukraine genannt – unterstützt von den USA. Sie könnte zu den Sicherheitsgarantien gehören, die nach einem Waffenstillstand greifen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ging in Berlin noch einen Schritt weiter. „Artikel 5 (bedeutet), dass sich Truppen von Partnerstaaten auf eurem Territorium befinden. Und meine Frage lautet: Was ist mit amerikanischen Soldaten?“, sagte er vor Journalisten. Es war einer seiner bislang deutlichsten Appelle für die Stationierung ausländischer Truppen auf ukrainischem Boden.

Moskau lehnt dies von Anfang an kategorisch ab. „Was hören wir von den Europäern? Wir wollen, dass der Krieg endet – aber unmittelbar danach bringen wir Truppen ins Land“, sagte Putin in Shenzhen. Damit begründete er auch seine Einladung an die Europäer nach Moskau. Besteht Europa sowohl auf einem sofortigen Waffenstillstand als auch auf einer anschließenden Stationierung von Truppen, hat der Kreml wenig Anlass, formelle Verhandlungen mit den Europäern aufzunehmen. In Moskau könnte er ihnen diese Haltung direkt ins Gesicht sagen.

Doch die beiden Seiten verstehen offenbar nicht einmal dasselbe unter einer „Sicherheitsgarantie“. Kushner erklärte in Berlin, er und Witkoff hätten die Russen mit einer Garantie für die Ukraine nach dem Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags vertraut gemacht. Trump sei dafür „offen“, eine Zustimmung des US-Kongresses wäre allerdings erforderlich.

Selenskyj zeigte sich weniger sicher: Er wisse nicht, „ob wir tatsächlich ein gemeinsames Verständnis von Artikel 5 haben“. Rjabkow wies das Modell am 20. November rundweg zurück. „Schon der Vorschlag, eine Formel für eine Quasi-Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato zu entwickeln oder nach irgendeiner ‚kreativen‘ Lösung in diesem Bereich zu suchen, ist für uns inakzeptabel“, sagte er. „Die Ukraine muss Russlands nicht verhandelbare Forderung anerkennen, der Nato nicht beizutreten. Erst wenn dies akzeptiert ist, kann über Sicherheitsgarantien gesprochen werden.“

Selenskyj hatte beim Berliner Treffen seinerseits erklärt, eine Nato-Mitgliedschaft wäre „die beste Sicherheitsgarantie überhaupt“.

Auch Russland verlangt Sicherheitsgarantien für sich selbst. Hier könnte es einen Ansatzpunkt für eine Verständigung mit Europa geben. „Wir sprechen über Sicherheitsgarantien in erster Linie mit Blick auf die Sicherheit unseres eigenen Landes“, sagte Rjabkow. In Gesprächen mit der EU und der Nato müsse gelten, dass „Sicherheit unteilbar“ sei.

Diesmal keine mündlichen Zusagen

Das Treffen in Abu Dhabi am 10. und 11. November war auf Anweisung Putins die erste Verhandlungsrunde, in der die Delegationen konkret über die künftige Sicherheitsarchitektur diskutierten. Außenamtssprecherin Sacharowa erklärte, Russland habe „nicht die Absicht, Nato-Mitgliedstaaten anzugreifen“. Zugleich brachte sie erneut die Idee gegenseitiger, schriftlich fixierter Sicherheitsgarantien ins Spiel – ein Vorschlag, den Moskau bereits mehrfach vorgebracht habe.

Schriftlich festgeschriebene, „eiserne rechtliche Garantien“ waren schon im Januar 2022 der Kern von Rjabkows Forderungen an den damaligen US-Außenminister Antony Blinken – während der Verhandlungen unmittelbar vor Kriegsbeginn. Damit ist klar: Moskau strebt offenbar einen neuen Vertrag an, der die Sicherheitsinteressen beider Seiten verbindlich regelt.

Auch Kushner hat diesen Gedanken aufgegriffen. Als möglichen institutionellen Rahmen nannte er den Nato-Russland-Rat, der künftig für „Kommunikation, Krisenmanagement und gegenseitige Deeskalation“ sorgen könnte.

Wie weit eine Einigung noch entfernt ist, zeigte sich allerdings in derselben Nacht: Während die Delegationen in Shenzhen und Berlin tagten, entfesselte der Kreml einen der schwersten Luftangriffe des gesamten Krieges auf ukrainische Regionen. In der Nacht zum 20. November schlugen nach Angaben Selenskyjs mehr als 400 Drohnen und über 110 Raketen in verschiedenen Teilen der Ukraine ein. Acht Menschen wurden getötet.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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