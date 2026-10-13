Neuer Trump-Friedensplan für die Ukraine: Putin bekommt den Donbass, den Wiederaufbau organisiert Blackrock

Für die Ukraine gäbe es Schutzgarantien, für Russland Pipeline-Geschäfte und ein Sanktionsende. In Kiew ist man skeptisch und spricht von „PR“.

Seit mehr als viereinhalb Jahren tobt der Ukraine-Krieg, länger als einst der deutsch-sowjetische Krieg im Zweiten Weltkrieg.

Die USA arbeiten offenbar an einem neuen Friedensplan für die Ukraine, der beiden Kriegsparteien finanzielle und sicherheitspolitische Vorteile bieten und so einen Kompromiss bei der Gebietsfrage ermöglichen soll. Das berichtet der Kolumnist David Ignatius in der Washington Post unter Berufung auf einen mit den Gesprächen vertrauten US-Beamten.

Grundlage sei ein sechsstündiges Treffen am vergangenen Freitag im Shell Bay Golf Club in Hallandale Beach in Florida, einer Anlage im Besitz des US-Sondergesandten Steve Witkoff. Neben Witkoff und Jared Kushner hätten ukrainische Vertreter sowie Abgesandte Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands teilgenommen.

Ukraine: Trump auf der Suche nach Lösungen

Die Idee dahinter fasste der US-Beamte so zusammen: „Wir müssen das Problem und die Lösung größer machen, um beiden Seiten zu zeigen, wie die Nachkriegssituation aussähe – und dann Zugeständnisse zu machen.“

Laut dem Bericht soll das Paket auf vier Säulen ruhen. Erstens sei ein Rahmen für den Wiederaufbau der Ukraine vorgesehen, den die Weltbank und der Vermögensverwalter Blackrock schaffen wollten. Kiew sei aufgefordert worden, detaillierte Kostenschätzungen vorzulegen und zu garantieren, dass die Gelder nicht von Kriegsgewinnlern veruntreut würden.

Zweitens solle die Ukraine eine Zusage der USA und europäischer Staaten erhalten, im Fall eines erneuten russischen Angriffs militärisch zu reagieren, nach Angaben des US-Beamten vergleichbar mit Artikel 5 des Nato-Vertrags. Auch Russland solle mit Europa Vereinbarungen über seine Sicherheitsinteressen treffen, wie diese aussehen könnten, sei allerdings unklar.

Drittens sehe der Plan eine wirtschaftliche Verflechtung Russlands, der Ukraine und Europas über ein Energieabkommen vor. Denkbar sei etwa eine Pipeline für russisches Öl und Gas nach Europa, deren Gewinne sich Moskau und Kiew teilen würden. Zudem solle festgelegt werden, wie und wann die Sanktionen gegen Russland aufgehoben würden.

Der vierte und heikelste Punkt: ein Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie im Donbass. Russland würde damit die Kontrolle über die besetzten Gebiete behalten, einschließlich der umkämpften Teile des Donbass.

Selenskyj kritisiert Diesel-Deal mit Putin

Voraussetzung für die US-Initiative sei, dass beide Seiten ihre Angriffe auf Raffinerien einstellten. Witkoff und Kushner hätten die ukrainische Führung in Florida erneut dazu aufgefordert. „Wenn Selenskyj zustimmt, sind wir wieder dabei und fahren nach Moskau“, zitiert Ignatius den US-Beamten. Selenskyj lehnte ab, woraufhin US-Präsident Donald Trump ein Diesel-Abkommen mit Moskau schloss, das Selenskyj als „schwach“ kritisierte.

Washington drohe nun damit, die Ukraine von Geheimdienstinformationen abzuschneiden. Ein europäischer Diplomat räumte gegenüber der amerikanischen Zeitung ein, diese Unterstützung wäre „schwer zu ersetzen“. Dennoch wolle Europa am Prozess festhalten. „Es ist ein Moment, um die Hitze herauszunehmen und wieder an die Arbeit zu gehen.“ Zugleich äußerte er Zweifel an Moskaus Absichten: „Putin sieht nicht so aus, als meine er es ernst mit Frieden.“

In Kiew bestätigte das Präsidentenbüro zwar, dass ein solcher Entwurf existiere, widersprach aber der Darstellung eines gemeinsamen amerikanisch-europäischen Vorschlags. Präsidentenberater Dmytro Lytwyn erklärte, es handle sich lediglich um eine amerikanische Initiative, der Europa noch nicht zugestimmt habe. „Das sind nicht die USA und die europäischen Länder. Das ist die Darstellung der Sichtweise eines Teils der amerikanischen Delegation bei dem Treffen in Florida“, sagte Lytwyn. Er sprach von „nicht schlechter PR seitens der USA“.

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