Für den Donnerstag dieser Woche hat die Bundesregierung ein Treffen der sogenannten „Koalition der Willigen“ in Berlin einberufen. Die Einladung ins Bundeskanzleramt nennt als Gastgeber Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und den britischen Premier Andy Burnham.
Ukrainekrieg
Ukraine-Diplomatie: Berlin wird wohl zum Schauplatz wichtiger Gespräche mit US-Gesandten
Während das Kanzleramt zum Treffen der „Koalition der Willigen“ lädt, sollen zwei US-Gesandte parallel mit Kiew und Europa über den Wiederaufbau sprechen.
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Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, die laut Axios am 19. November in Berlin mit ukrainischen und europäischen Vertretern sprechen sollen.
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