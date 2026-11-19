Knapp 40 Delegationen, die US-Unterhändler und der ukrainische Präsident: Berlin wird zum Schauplatz eines Schlüsseltreffens über die Zukunft der Ukraine. Worum es geht.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Am Donnerstag kommen im Bundeskanzleramt knapp 40 Delegationen zur „Koalition der Willigen“ zusammen. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj werden die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet.

Doch was genau ist die Koalition der Willigen? Warum empfängt Merz die US-Unterhändler Kushner und Witkoff zuerst? Was hat es mit der geplanten Friedenstruppe auf sich? Wie viel Geld braucht die Ukraine 2027 – und warum streitet die EU? Wie reagiert Russland auf die europäischen Pläne? Alle Fragen und Antworten im Überblick.

Worum geht es bei der Koalition der Willigen in Berlin?

Die „Koalition der Willigen“ vereint Staaten, die der Ukraine Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Waffenstillstand geben wollen – außerhalb der NATO. Gastgeber des Treffens in Berlin sind Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Andy Burnham. Rund 30 der knapp 40 Delegationen werden von Staats- und Regierungschefs angeführt. Der Élysée-Palast sprach im Vorfeld von einer „Koalition für den Frieden“. Europäische Partner, die USA und die Ukraine hätten gemeinsame Positionen zu einem dauerhaften Frieden erarbeitet. Die zentrale europäische Forderung: an jeder Lösung zur Beendigung des Krieges beteiligt zu werden.

Warum empfängt Merz die US-Unterhändler Kushner und Witkoff zuerst?

Das Protokoll spiegelt Prioritäten. Bundeskanzler Merz empfängt nach Angaben aus Regierungskreisen zunächst Jared Kushner und Steven Witkoff, danach Premier Burnham und Präsident Macron, erst dann die übrigen Delegationen. Auch bei der Pressekonferenz gegen 17.15 Uhr stehen die US-Unterhändler neben Merz, Selenskyj, Macron und Burnham auf dem Podium. Die Reihenfolge signalisiert: Ohne Washington geht bei einer Verhandlungslösung nichts. Europa will sicherstellen, nicht übergangen zu werden.

Was hat es mit der geplanten Friedenstruppe auf sich?

Ein konkretes Projekt der Koalition ist die „Multinational Force Ukraine“ (MNF-U), formalisiert im Januar 2026. Nach britischen Angaben haben 24 Staaten Zusagen gemacht. Die Truppe ist weder ein NATO-Einsatz noch eine klassische Friedensmission. Sie dürfte nur auf Einladung der Ukraine und erst nach Ende der Kämpfe eingesetzt werden. Aufgaben wären der Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte sowie eine Präsenz im Luft- und Seeraum.

Wie konkret die Pläne sind, zeigt das Manöver „Koalicja 26.2“: Vom 9. bis 22. November proben elf Nationen mit rund 2800 Soldaten in Polen nahe der ukrainischen Grenze den Einsatz. Die Bundeswehr beteiligt sich mit Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik.

„Dies ist kein hypothetischer Plan, es ist eine reale Truppe, die bereit ist, der Ukraine zu helfen, sobald die Kämpfe aufhören.“ Wes Streeting, britischer Verteidigungsminister

Wie viel Geld braucht die Ukraine 2027 – und warum streitet die EU?

Die EU-Kommission beziffert die Finanzierungslücke für 2027 auf rund 70 Milliarden Euro. Am 18. November schlug sie bis zu 45 Milliarden Euro zusätzliche Hilfe vor: bis zu 25 Milliarden für Militärhilfe, bis zu 20 Milliarden für Budgethilfe. Die Ukraine müsste erst zurückzahlen, wenn Russland Reparationen leistet. Langfristig schätzen Weltbank, EU-Kommission und UN die Wiederaufbaukosten auf fast 588 Milliarden US-Dollar.

Doch mehrere EU-Staaten sperren sich.

„Die Slowakei wird sich nicht an einem weiteren Kredit für die Ukraine beteiligen. Punkt. Wir haben genug getan.“ (Robert Fico, slowakischer Premierminister)

Auch Ungarn, Tschechien und Bulgarien lehnen ab. Kanzler Merz knüpft die deutsche Zustimmung zum nächsten EU-Budget daran, dass alle 27 Staaten zahlen. Die Kommission schlägt als Kompromiss vor, zivile und militärische Ausgaben rechtlich zu trennen. Entschieden werden soll beim Sondergipfel am 26. und 27. November.

Wie reagiert Russland auf die europäischen Pläne?

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, Russland werde ausländische Truppen in der Ukraine als „legitime militärische Ziele“ betrachten. Das Manöver in Polen zeige, dass europäische Länder am Verhandlungstisch nichts verloren hätten.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema