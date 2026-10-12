Auf rund 100 Milliarden Euro summieren sich die Hilfen für die Ukraine seit Februar 2022, die die Bundesregierung in einer Übersicht auf ihrer Website ausweist. In der Summe stecken auch Sozialleistungen, die in Deutschland ausgezahlt wurden, und Zusagen für kommende Jahre. Der deutsche Anteil an den Krediten der EU fehlt dagegen. Eine Aufstellung, die gezahlte Hilfe von Zusagen trennt und nach Jahren ordnet, veröffentlicht die Regierung nicht. Der Bundesrechnungshof prüft, wie belastbar die veröffentlichten Summen sind. Ein Überblick, woher das Geld kommt und wohin es fließt.

Was die Bundesregierung zählt

Die Übersicht der Bundesregierung nennt zum Stand Ende Juni zwei Summen. Mehr als 43,3 Milliarden Euro entfallen auf zivile Unterstützung, rund 57,6 Milliarden Euro auf militärische. Diese wurde nach der Formulierung der Regierung „geleistet beziehungsweise für die kommenden Jahre bereitgestellt“. Nicht erfasst sind die Ausgaben von Ländern und Kommunen sowie alles, was über den regulären deutschen Beitrag an die EU läuft.

Zivile Hilfe: Vier Fünftel bleiben in Deutschland

Den größten Posten der zivilen Hilfe stellt das Arbeitsministerium mit 27,45 Milliarden Euro. Damit finanziert der Bund die Grundsicherung für Geflüchtete aus der Ukraine, die in Deutschland leben. Das Finanzministerium steht mit 8,26 Milliarden Euro in der Liste, nach Angaben der Regierung vor allem für die Unterstützung von Ländern und Kommunen bei der Unterbringung. Es folgen das Auswärtige Amt mit 3,27 und das Entwicklungsministerium mit 2,36 Milliarden Euro.



Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat die Liste vergangene Woche nachgerechnet. Demnach wurden 35,9 der 43,3 Milliarden Euro in Deutschland ausgegeben. Darin stecken auch 1,3 Milliarden Euro an Garantien für deutsche Unternehmen, die den Bund nur bei einem Schaden Geld kosten. In die Ukraine selbst flossen höchstens 7,4 Milliarden Euro, etwa für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau.

Die Forscher stellen die Zahl der Regierung nicht infrage. Die Ausgaben für Geflüchtete seien reale Kosten des Krieges, der ukrainischen Regierung helfe dieses Geld bei der Verteidigung aber nicht. Christoph Trebesch, der den Ukraine Support Tracker des Instituts leitet, nennt die Gesamtsumme von 100 Milliarden Euro „irreführend“, wenn sie als bilaterale Hilfe für die Ukraine bezeichnet werde.

Militärhilfe: 22 Milliarden sind erst zugesagt

Für die 57,6 Milliarden Euro Militärhilfe veröffentlicht die Regierung keine Aufschlüsselung. Die Kieler Forscher haben die Summe deshalb aus den Haushaltsplänen rekonstruiert. Demnach hat der Bund von 2022 bis 2025 rund 22,7 Milliarden Euro bereitgestellt. Für das laufende Jahr sind 11,55 Milliarden Euro eingeplant, wie viel davon abgeflossen ist, ist nicht bekannt.



Rund 22 Milliarden Euro betreffen die Jahre ab 2027. Gut zehn Milliarden davon sind vertraglich gebunden, knapp zwölf Milliarden sind Verpflichtungsermächtigungen, also Obergrenzen für künftige Verträge. Zusammen ergibt das 56,3 Milliarden Euro, 1,3 Milliarden Euro konnte das Institut im Haushalt nicht zuordnen.

Zur Militärhilfe zählt die Regierung auch Material aus Bundeswehrbeständen, dessen Wiederbeschaffungswert sie zuletzt mit 5,2 Milliarden Euro angab. Nach welcher Methode der Wert berechnet wird, lasse sich öffentlich nicht nachvollziehen, schreiben die Kieler Autoren. Die Liste der gelieferten Waffen führt die Regierung seit dem Frühjahr 2025 nicht mehr fort.



Unter dem Strich lassen sich nach der Kieler Rechnung 41,7 der rund 100 Milliarden Euro als Hilfe einordnen, die in die Ukraine ging oder für dieses Jahr eingeplant ist. 35,9 Milliarden Euro blieben in Deutschland, 22 Milliarden Euro sind Zusagen für die Zukunft.



Das Finanzministerium verwies auf Anfrage dieser Zeitung zur Kieler Rechnung an das Auswärtige Amt und das Bundespresseamt. Diese ließen die Fragen bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Der Topf heißt Ertüchtigungsinitiative

Das Geld für Waffen stammt im Wesentlichen aus der sogenannten Ertüchtigungsinitiative im Einzelplan 60, zählt also nicht zum Verteidigungsetat. Seit 2025 hat sie einen eigenen Haushaltstitel, der von der Schuldenbremse ausgenommen ist. Der Bund darf diese Ausgaben also über zusätzliche Kredite finanzieren. Wie viel davon tatsächlich über neue Schulden lief, lässt sich aus dem Haushalt nicht ablesen.



Die Initiative sei „zugunsten der Ukraine auf 11,55 Milliarden Euro erhöht“ worden, teilten Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium dieser Zeitung auf Nachfrage mit. Aus dem Titel bezahlt der Bund Waffen, die er bei der Industrie bestellt, und zunehmend Ersatz für Material, das die Bundeswehr abgegeben hat.

Der Weg über Brüssel

Der zweite große Kanal läuft über die EU und taucht in der deutschen Liste nicht auf. Aus dem EU-Haushalt kommen vor allem Kredite, darunter seit 2022 Makrofinanzhilfen über 43,3 Milliarden Euro und bis 2027 bis zu 50 Milliarden Euro aus der Ukraine-Fazilität. Seit dem Frühjahr läuft zudem ein Darlehen über 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027, als Richtwert zu zwei Dritteln für Rüstung. Die EU nimmt das Geld am Kapitalmarkt auf und sichert es über ihren Haushalt ab. Getilgt werden soll es aus Reparationen, die Russland der Ukraine schuldet.



Welcher Anteil der EU-Hilfen auf Deutschland entfällt, weist die Übersicht der Bundesregierung nicht aus. Das Kiel Institut schätzt ihn nach dem Beitragsschlüssel auf 22,7 Milliarden Euro. Das ist eine rechnerische Zuordnung, der größte Teil der EU-Hilfen sind Kredite. Hinzu kommt die Europäische Friedensfazilität, ein Fonds der Mitgliedstaaten außerhalb des EU-Haushalts. Wie viel Deutschland von 2022 bis 2024 dort eingezahlt hat, hat die Regierung nach Angaben des Instituts nicht veröffentlicht.

Rechnungshof prüft die Zahlen der Regierung

Eine öffentliche Aufstellung, die alle Posten nach Jahren ordnet und geleistete von zugesagten Beträgen trennt, gibt es nicht. Der Bundesrechnungshof prüft die Unterstützungsleistungen seit Sommer 2024, bilaterale ebenso wie solche über die EU. Ziel sei, „die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu ermitteln“, teilte die Behörde dieser Zeitung auf Anfrage mit.



Die Prüfung umfasse auch die von der Regierung veröffentlichten Gesamtsummen. Dabei werde betrachtet, „wie belastbar und nachvollziehbar die veröffentlichten Zahlen sind“. Deshalb sei auch das Bundespresseamt einbezogen worden, das die Summen auf seiner Internetseite veröffentliche.



Die Ressorts hätten zu vorläufigen Feststellungen Stellung genommen, das Verfahren sei nicht abgeschlossen. Veröffentlicht werden solle der Bericht erst, wenn der Haushaltsausschuss des Bundestages ihn abschließend beraten habe. Einen Zeitraum nannte die Behörde nicht. In einer zweiten Prüfung untersucht der Rechnungshof die Risiken aus den Eventualverbindlichkeiten der EU, dazu gehört auch das 90-Milliarden-Darlehen.



Die Kieler Forscher empfehlen der Regierung, Hilfen an die Ukraine getrennt von Ausgaben in Deutschland auszuweisen und geleistete von zugesagten Beträgen zu trennen.

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