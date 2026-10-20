Ukraine-Hilfe: So will die EU die fehlenden 70 Milliarden Euro auftreiben

Die Ukraine-Hilfe der EU reicht für das kommende Jahr nicht aus. Beim EU-Gipfel vergangene Woche bezifferte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lücke auf mindestens 70 Milliarden Euro. Der Krieg werde sein Land 2027 insgesamt 155 Milliarden Euro kosten, sagte er vor den Staats- und Regierungschefs. Mit dem zusätzlichen Geld will Kiew vor allem die eigene Drohnenproduktion ausbauen.



Die ukrainische Regierung rechnet mit einem Mehrbedarf von 32,6 Milliarden US-Dollar für den Staatshaushalt und 45 Milliarden Dollar für die Streitkräfte. Zusammen sind das rund 78 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 70 Milliarden Euro. Die EU-Kommission hat die Schätzung nach Angaben von Euronews inzwischen übernommen. Die Staats- und Regierungschefs beauftragten sie, Möglichkeiten zur Finanzierung zu prüfen.

Ukraine-Kredit über 90 Milliarden reicht nicht mehr

Bislang stützt sich die EU-Hilfe auf einen Kredit über 90 Milliarden Euro, den die Staats- und Regierungschefs im Dezember beschlossen haben. Rund 60 Milliarden davon sind für militärische Unterstützung vorgesehen, 30 Milliarden für den ukrainischen Haushalt. Die EU finanziert den Kredit über gemeinsame Anleihen am Kapitalmarkt, abgesichert durch Spielräume im EU-Haushalt. Die erste Tranche über 3,2 Milliarden Euro floss im Juni.



Der Kredit sollte zwei Drittel des ukrainischen Bedarfs für 2026 und 2027 decken, den Rest sollten andere Verbündete tragen. Die Kommission ging bei der Planung davon aus, dass der Krieg im Laufe dieses Jahres endet. Stattdessen hat Russland seine Offensive ausgeweitet und greift die ukrainische Wirtschaft inzwischen auch tagsüber an.



Die 70 Milliarden kommen zu den 45 Milliarden Euro hinzu, die Brüssel im kommenden Jahr aus dem bestehenden Kredit auszahlen will. Die Kommission betont, die Summe müsse gemeinsam mit Partnern wie Großbritannien, Norwegen, Kanada und Japan aufgebracht werden. Wie viel davon auf die EU entfällt und wie schnell Kiew das Geld braucht, ist offen.

EU-Anleihen: Neue Schulden werden teurer

Am wahrscheinlichsten ist nach Einschätzung von Diplomaten, dass die EU den bestehenden Kredit aufstockt und dafür neue gemeinsame Schulden aufnimmt. Bei Anlegern gilt die EU als sehr sicherer Schuldner. Doch Kredite sind seit Dezember deutlich teurer geworden. Weltweit steigen die Zinsen, unter anderem wegen hoher Ölpreise und wachsender Staatsschulden.



Die Zinsen für zehnjährige EU-Anleihen stiegen von 2,8 Prozent im Januar auf 3,44 Prozent im September. Besonders hart trifft das hoch verschuldete Länder. Belgien zahlt mittlerweile ähnlich hohe Zinsen wie Griechenland, Frankreich sogar mehr als Italien. Die Kommission betont, im Vergleich stehe die EU weiter gut da.

Bei neuen gemeinsamen Schulden dürften zudem wieder mehrere Länder fehlen. Ungarn, die Slowakei und Tschechien machen schon beim 90-Milliarden-Kredit nicht mit. Beim Gipfel kündigte der slowakische Regierungschef Robert Fico an, er und Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar blieben dabei. Auch Bulgarien könnte aussteigen. Der neue Regierungschef Rumen Radew hat die Militärhilfe für die Ukraine mehrfach kritisiert. Wie viel dann auf die übrigen Länder und auf Deutschland entfiele, ist offen.

Péter Magyar, der neue Ministerpräsident von Ungarn beim EU-Gipfel © Michael Kappeler, Pool/dts Nachrichtenagentur/imago

Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi fordert seit langem, dass die EU in großem Stil gemeinsam Schulden aufnimmt. Je höher die Zinsen steigen, desto schwerer lässt sich das politisch durchsetzen.

Russisches Vermögen: Belgien blockiert weiter

Einige Staaten bringen deshalb erneut die eingefrorenen Gelder der russischen Zentralbank ins Spiel. In der EU liegen davon rund 210 Milliarden Euro, 185 Milliarden davon beim Finanzdienstleister Euroclear in Brüssel. Schweden, die Niederlande, Spanien und Polen haben die Debatte im August wiederbelebt. Inzwischen unterstützen auch Deutschland, Irland sowie die nordischen und baltischen Staaten den Vorstoß.



Belgien lehnt das weiter ab. Premierminister Bart De Wever ergriff nach Angaben von Euronews beim Gipfel eigens das Wort, um seine Einwände zu bekräftigen. Das Geld solle bis Kriegsende eingefroren bleiben, damit weder Moskau noch Washington darauf Einfluss nehmen könnten. Auch eine Übertragung an eine EU-eigene Verwahrstelle lehnt Brüssel ab. Frankreich und Italien gelten ebenfalls als zurückhaltend. Ein ähnlicher Plan war bereits im vergangenen Jahr am belgischen Widerstand gescheitert.



Selenskyj warnt, Russland wolle die Gelder zurückholen. Die USA sollen nach Medienberichten vorgeschlagen haben, einen Teil davon freizugeben, um Moskau zu Friedensgesprächen zu bewegen. Die Europäer lehnten das ab. Die EU-Botschafterin in der Ukraine, Katarína Mathernová, rechnet nicht mit einer schnellen Einigung. Das Thema werde wiederkommen, aber weder in diesem noch im nächsten Monat auf der Tagesordnung stehen, sagte sie Euronews.

Le Pen und EU-Haushalt: Verhandlungen unter Zeitdruck

Die Gespräche fallen in eine schwierige Phase. Parallel streiten die Mitgliedstaaten über den nächsten langfristigen EU-Haushalt. In Frankreich liegt Marine Le Pen vom Rassemblement National vor der Präsidentschaftswahl in Umfragen vorn. Der Financial Times sagte sie vergangene Woche, Europa und vor allem Frankreich könnten ihre Unterstützung nicht weiter erhöhen. Nach einem Wahlsieg 2027 will sie die Finanzhilfe für Kiew innerhalb von sechs Monaten beenden.



In Deutschland stellt die AfD die Hilfe ebenfalls infrage. Parteichefin Alice Weidel kündigte bereits Mitte September an, eine von der AfD geführte Regierung werde sämtliche Zahlungen an die Ukraine einstellen. Vergangene Woche legte sie im britischen Magazin Economist nach. Die Ukraine sei „zu klein“ und habe den Krieg gegen Russland „bereits verloren“, sagte Weidel. Deutschland solle Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausüben, damit das Töten ende.



Weidels Forderung zielt auf die bilaterale Hilfe aus dem Bundeshaushalt, die die Bundesregierung auf rund 100 Milliarden Euro seit 2022 beziffert. Die EU-Hilfe ist ein getrennter Topf. Über den EU-Haushalt, der die gemeinsamen Anleihen absichert, ist Deutschland als größter Beitragszahler aber auch am Brüsseler Kredit beteiligt. Aus dem laufenden Kredit könnte eine künftige Bundesregierung nicht ohne Weiteres aussteigen. Bei einer Aufstockung stünde ihr dagegen offen, sich wie Ungarn und die Slowakei zu verweigern.

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