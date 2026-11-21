Jeder Vierte fordert laut einer neuen Umfrage sogar einen vollständigen Stopp der Unterstützung. Andere Erhebungen zeigen, wie gespalten die Bevölkerung bei diesem Thema ist.

Russische und deutsche Flaggen bei einer Demonstration gegen Waffenlieferungen an die Ukraine in Köln.

Fast die Hälfte der Deutschen möchte die Unterstützung für die Ukraine reduzieren oder vollständig einstellen. Das geht aus einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Welt am Sonntag hervor. Demnach sprechen sich 49 Prozent der Befragten dafür aus, die finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe zu kürzen oder ganz zu streichen.



Besonders weit geht die Forderung eines Viertels der Befragten: 25 Prozent wollen die Unterstützung vollständig beenden. Weitere 24 Prozent sprechen sich für eine Verringerung aus. Über die Ergebnisse berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Welt am Sonntag.



Demgegenüber möchten 30 Prozent der Befragten die Hilfen im bisherigen Umfang beibehalten. Neun Prozent befürworten eine Ausweitung. Elf Prozent sind unentschlossen.



Damit wünschen sich 49 Prozent weniger Unterstützung, während insgesamt 39 Prozent die Hilfen beibehalten oder erhöhen möchten.

Ukraine-Hilfe: Jeder vierte Deutsche fordert vollständigen Stopp

Für die Erhebung befragte YouGov zwischen dem 13. und 16. November insgesamt 2329 Erwachsene in Deutschland. Die Interviews wurden online durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich die Bundesbürger den Umfang der Unterstützung bewerten. Besonders bemerkenswert ist, dass jeder Vierte sämtliche Hilfen einstellen möchte.



Allerdings ist zwischen einer Kürzung und einem vollständigen Stopp zu unterscheiden. Wer geringere Zahlungen oder Waffenlieferungen befürwortet, lehnt damit nicht zwangsläufig jede weitere Unterstützung der Ukraine ab.



Ob die Bereitschaft zur Hilfe in den vergangenen Monaten tatsächlich zurückgegangen ist, lässt sich anhand dieser einzelnen Erhebung nicht feststellen. Dafür wären frühere Umfragen mit derselben Fragestellung erforderlich.

Andere Umfrage: 53 Prozent unterstützen Hilfe bis zum Kriegsende

Dass die Haltung der Bevölkerung stark von der konkreten Frage abhängt, zeigt eine weitere aktuelle Untersuchung. Laut dem RTL/ntv-Trendbarometer vom 10. November halten 53 Prozent der Deutschen die Zusage der Bundesregierung für richtig, die Ukraine bis zum Ende des Krieges zu unterstützen. 45 Prozent lehnen diese Zusage ab.



Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte dafür am 5. und 6. November insgesamt 1001 Menschen befragt.



Auffällig sind die regionalen Unterschiede. In Westdeutschland befürworteten 55 Prozent die weitere Unterstützung, 42 Prozent lehnten sie ab. In Ostdeutschland überwog dagegen die Ablehnung mit 59 Prozent. Dort unterstützten 36 Prozent die Zusage.

Auch zwischen den politischen Lagern zeigten sich deutliche Unterschiede. Unter Anhängern der Grünen befürworteten 85 Prozent die Unterstützung bis zum Kriegsende, bei Union und SPD waren es jeweils 75 Prozent. Von den AfD-Anhängern lehnten dagegen 84 Prozent die Zusage ab.



Ein direkter Vergleich mit der YouGov-Umfrage ist nicht möglich: Forsa fragte nach der grundsätzlichen Fortsetzung der Unterstützung, YouGov nach ihrem Umfang.

TU Dresden: Ukraine-Frage polarisiert stärker als Migration

Wie sehr die Ukraine-Politik die deutsche Gesellschaft beschäftigt, zeigt eine weitere Untersuchung. Nach dem am 10. November veröffentlichten Polarisierungsbarometer der Technischen Universität Dresden ist die Unterstützung der Ukraine inzwischen das am stärksten polarisierende der 15 untersuchten politischen Themen.



In der zugrunde liegenden Befragung vom Frühjahr 2026 sprachen sich 54,1 Prozent dafür aus, die Ukraine weiter zu unterstützen und sich stärker von Russland abzugrenzen. 28,8 Prozent wünschten sich dagegen eine Annäherung an Russland.

Die Forscher stellten fest, dass die Positionen an den Rändern zunehmend verhärten. Auch die gegenseitige Ablehnung der unterschiedlichen Meinungslager ist beim Ukraine-Thema besonders ausgeprägt.



Die Dresdner Untersuchung erlaubt allerdings ebenfalls keinen direkten Vergleich mit der aktuellen YouGov-Erhebung. Sie untersuchte andere Fragestellungen und wurde mehrere Monate früher durchgeführt.

Ukraine zunehmend auf europäische Finanzhilfen angewiesen

Die Diskussion über den Umfang der Unterstützung gewinnt auch angesichts der finanziellen Lage der Ukraine an Bedeutung. Nach einer am Freitag veröffentlichten Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft könnte die internationale Budgethilfe für die Ukraine im laufenden Jahr um rund 25 Prozent zurückgehen.



Die Europäische Kommission schätzt die Finanzierungslücke des ukrainischen Staatshaushalts für 2027 auf etwa 70 Milliarden Euro. Die EU ist inzwischen der wichtigste Geldgeber für den zivilen Staatshaushalt.



Die Budgethilfe dient unter anderem dazu, Renten, Gehälter im öffentlichen Dienst und grundlegende staatliche Leistungen zu finanzieren. Sie ist von militärischer Unterstützung zu unterscheiden.

Die Bundesregierung hat wiederholt zugesagt, die Ukraine weiterhin gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. In der Bevölkerung hat dieser Kurs jedoch deutlich an Rückhalt verloren. Bereits im Oktober zeigte eine Forsa-Umfrage, dass inzwischen 43 Prozent der Deutschen die Unterstützung für zu umfangreich halten. Im April 2022 waren es lediglich 16 Prozent. Die neue YouGov-Erhebung bestätigt, dass erhebliche Teile der Bevölkerung inzwischen weniger Hilfen fordern.

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