Laut Regierung sind es rund 1200 Euro pro Einwohner. Doch nur ein Teil geht direkt an die Ukraine. Wo Deutschland im Ländervergleich steht.

Wenn über die deutsche Ukraine-Hilfe gestritten wird, geht es meist um Milliarden. Die Bundesregierung spricht von rund 100 Milliarden Euro seit 2022, eine Summe, die kaum greifbar ist. Anschaulicher wird sie, wenn man sie auf die Einwohner umlegt und mit anderen Ländern vergleicht. Dann zeigt sich, dass Deutschland zwar der größte Einzelgeber Europas ist, pro Kopf aber nur im Mittelfeld liegt.

Was auf jeden Einwohner entfällt

Für den Vergleich mit anderen Ländern taugt die Regierungszahl nur bedingt, weil darin auch Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete und Zusagen bis 2030 stecken. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft zählt in seinem Ukraine-Support-Tracker nur Hilfe, die geliefert oder fest zugeteilt wurde, und das für alle Länder nach denselben Regeln. Für Deutschland kommt es von Januar 2022 bis Ende August 2026 auf rund 30,8 Milliarden Euro. Umgelegt auf die gut 84 Millionen Einwohner sind das rund 370 Euro pro Kopf, im Schnitt etwa 80 Euro im Jahr. Das ergeben Berechnungen dieser Zeitung auf Basis der Daten des Kiel Instituts und der Bevölkerungsschätzungen der Vereinten Nationen.



Legt man die Regierungszahl zugrunde, sind es rund 1200 Euro pro Einwohner. Knapp 330 Euro davon entfallen allein auf das Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine, die in Deutschland leben.

Norwegen und Dänemark weit vorn

Im internationalen Vergleich fällt Deutschland deutlich zurück. Norwegen hat der Ukraine nach Angaben des Instituts rund 2050 Euro pro Einwohner bereitgestellt, mehr als fünfmal so viel wie Deutschland. Dänemark kommt auf knapp 1960 Euro, Schweden auf gut 1060 Euro. Dahinter folgen Estland, Finnland und die Niederlande mit jeweils 610 bis 720 Euro, dann Litauen und Lettland.



Deutschland folgt mit rund 370 Euro im Mittelfeld, praktisch gleichauf mit Kanada. Knapp dahinter liegen die USA mit gut 330 Euro und Großbritannien mit knapp 330 Euro pro Kopf. Die USA haben insgesamt zwar am meisten gegeben, verteilen die Summe aber auf rund 350 Millionen Einwohner.

Ukraine-Hilfen im Ländervergleich © BLZ

Liegt es am Wohlstand?

Norwegen und Dänemark gehören zu den reichsten Ländern Europas, ein Teil des Abstands erklärt sich damit. Ganz verschwindet er aber nicht. Gemessen an der Wirtschaftsleistung hat Dänemark nach Angaben des Instituts Hilfe im Wert von knapp 3,5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts bereitgestellt, Norwegen 2,8 Prozent. Deutschland kommt auf 0,86 Prozent. Auch relativ zur eigenen Wirtschaftskraft geben die beiden Länder also drei- bis viermal so viel. Umgekehrt liegt Polen, das pro Kopf weniger gibt als Deutschland, gemessen an seiner Wirtschaftskraft vorn. Es kommt auf gut ein Prozent seines Bruttoinlandsprodukts.

2025 so viel wie nie, 2026 weniger

Pro Jahr betrachtet, hat Deutschland zuletzt zugelegt. 2025 stellte es nach Daten des Instituts rund 9,4 Milliarden Euro bereit, so viel wie in keinem Jahr zuvor. Das entspricht etwa 110 Euro pro Einwohner. Norwegen kam im selben Jahr auf gut 830 Euro pro Kopf, Dänemark auf rund 500 Euro, Großbritannien auf gut 80 Euro. Von Januar bis August 2026 waren es in Deutschland bislang rund 65 Euro pro Kopf.

Frankreich und Italien weit hinten

Deutlich weniger geben die anderen großen EU-Staaten. Frankreich kommt auf rund 120 Euro pro Einwohner, Italien auf gut 70 Euro, Spanien auf rund 55 Euro. Polen, das Hunderte Panzer an die Ukraine abgegeben hat, liegt bei rund 160 Euro.



Etwas anders sieht das Bild aus, wenn man jedem EU-Staat seinen rechnerischen Anteil an den Hilfen der EU-Institutionen zuschlägt. Für Deutschland steigt der Wert dann auf rund 640 Euro pro Kopf. Diese Anteile ordnet das Kiel Institut allerdings nur rechnerisch zu, die Staaten zahlen sie nicht selbst an die Ukraine.

So haben wir gerechnet

Grundlage sind die bilateralen Hilfen, die das Kiel Institut von Januar 2022 bis Ende August 2026 erfasst hat, also Militärhilfe, finanzielle und humanitäre Hilfe. Ausgaben für Geflüchtete im eigenen Land sind bei keinem Land enthalten. Geteilt wurde durch die Bevölkerungsschätzung der Vereinten Nationen für 2025.

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