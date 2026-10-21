Die Ukraine braucht im kommenden Jahr weitere 70 Milliarden Euro, und mehrere EU-Staaten haben bereits abgewunken. Der slowakische Regierungschef Robert Fico kündigte beim EU-Gipfel vergangene Woche an, sein Land werde sich an einem neuen Finanzierungspaket nicht beteiligen. Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar schließe sich an, sagte Fico nach Angaben der slowakischen Nachrichtenagentur TASR. Auch der tschechische Regierungschef Andrej Babiš lehnt weitere Gelder für Kiew aus dem EU-Haushalt ab.



Die drei Länder sind schon beim 90-Milliarden-Kredit nicht dabei, den die EU im Dezember beschlossen hat. Blockiert haben sie ihn am Ende nicht. Möglich macht das die sogenannte verstärkte Zusammenarbeit, bei der eine Gruppe von Staaten vorangehen kann, ohne dass alle mitmachen. Diesmal könnte sich auch Bulgarien verweigern. Die Gründe unterscheiden sich von Land zu Land.



Im Vordergrund stünden innenpolitische Beweggründe, erklärt Kai-Olaf Lang, Ostmitteleuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), der Berliner Zeitung. Der Kontext sehe allerdings in jedem Land etwas anders aus.

Ungarn: Magyar bleibt bei Orbáns Linie

Ungarn hat seit dem Frühjahr einen neuen Regierungschef. Magyars Tisza-Partei löste Viktor Orbán bei der Parlamentswahl im April ab. Bei der Ukraine-Finanzierung hält Magyar dennoch an der Linie seines Vorgängers fest. Kurz nach der Wahl kündigte er an, Ungarn werde den Kredit nicht blockieren, sich aber auch nicht daran beteiligen.



Magyar begründet das mit der Haushaltslage. Ungarn befinde sich in einer sehr schwierigen finanziellen Situation und könne nicht noch mehr Schulden aufnehmen, sagte er nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. Zugleich verlangt er EU-Gelder zurück, die Ungarn nach seinen Worten zustehen, die das Land aber bislang nicht erhalten hat. Einen beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine lehnt er ab.



Magyar wolle zwar eine Normalisierung mit der Ukraine, so Lang. Er habe aber stets deutlich gemacht, dass er weder Militärhilfe noch gemeinsame EU-Kredite für das Nachbarland unterstütze. „Insgesamt möchte Magyar sich auch und gerade in Sachen Ukraine als konsequenter Sachwalter ungarischer Interessen geben.“. In der ungarischen Bevölkerung sei die finanzielle Unterstützung für das Nachbarland wenig populär.

Slowakei: Streit um russisches Öl

Fico hatte die staatliche Militärhilfe für die Ukraine schon nach seinem Amtsantritt 2023 beendet. Beim Gipfel warnte er nun davor, den Streit um den nächsten EU-Haushalt mit der Ukraine-Finanzierung zu verknüpfen. Das sei gefährlich, sagte er laut TASR. Die Slowakei wolle Kiew auf anderen Wegen helfen, etwa mit Bildungsprojekten und Energieverbindungen.



In der Slowakei gebe es beachtliche russlandfreundliche Strömungen, meint Lang. Fico wolle verhindern, dass sich diese Wähler noch stärker nationalistischen Gruppierungen zuwenden, mit denen seine Partei Smer konkurriert. Zugleich verfolge Fico eine „Außenpolitik in alle vier Himmelsrichtungen“, zu der auch die Zusammenarbeit mit Russland bei Wirtschaft und Energie gehöre.



Völlig ohne Unterstützung bleibt Kiew dennoch nicht. Die Slowakei helfe dem Nachbarland auch unter Fico, etwa mit Energielieferungen und Minenräumsystemen, sagt Lang. Die Nato-Pläne der Ukraine lehne Fico konsequent ab, einen EU-Beitritt befürworte er dagegen klar.



Das Verhältnis zu Kiew ist zudem durch einen Streit um russisches Öl belastet. Ende Januar stoppte der Ölfluss durch den südlichen Strang der Druschba-Pipeline, über den die Slowakei und Ungarn versorgt werden. Kiew machte einen russischen Drohnenangriff verantwortlich. Fico ließ daraufhin im Februar die Notstromhilfe für die Ukraine einstellen, Ungarn blockierte den 90-Milliarden-Kredit vorübergehend, bis wieder Öl fließe.

Die Raffinerie Slovnaft in Bratislava verarbeitet russisches Öl aus der Druschba-Pipeline. Der Streit über die Lieferungen belastet das Verhältnis zwischen der Slowakei und der Ukraine. © Zsolt Szigetvary/MTI

Tschechien: Babiš will keine Schulden für Kiew

Andrej Babiš hatte die Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres gewonnen. Beim Gipfel kritisierte er, dass im nächsten langfristigen EU-Haushalt Milliarden für die Ukraine eingeplant sind, und zwar auf Pump. Das Geld gehöre nicht in den Finanzrahmen, weil den Mitgliedstaaten selbst die Mittel fehlten, sagte Babiš nach Angaben des Kyiv Independent. Tschechien werde für die Finanzierung nicht bürgen.



Babiš wolle das Feld nicht den ukrainekritischen und russlandfreundlichen Parteien überlassen, sagt Lang. Gemeint ist vor allem sein rechtsradikaler Koalitionspartner, die Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD).



Im Wahlkampf hatte Babiš angekündigt, die tschechische Munitionsinitiative für die Ukraine abzuschaffen. Im Amt ließ er sie weiterlaufen, stellte aber die staatliche Mitfinanzierung ein. Die Kosten tragen seither die anderen beteiligten Länder.

Bulgarien: Radew stoppt die Militärhilfe

In Bulgarien regiert seit dem Frühjahr der frühere Staatspräsident Rumen Radew, der als russlandfreundlich gilt. Seine Regierung stellte im Juni die kostenlose Militärhilfe für die Ukraine ein. Kommerzielle Munitionslieferungen laufen nach Angaben des polnischen Thinktanks OSW weiter. Im Juli zog sich Bulgarien aus der Koalition der Willigen zurück. Militärische Unterstützung verlängere den Krieg, sagte Radew zur Begründung.



Ob Bulgarien bei einem neuen EU-Paket mitzieht, ist noch nicht bekannt. Das Land hat ein Haushaltsdefizit von 5,7 Prozent der Wirtschaftsleistung, die EU hat im Juli ein Defizitverfahren eröffnet. Zugleich vermeidet die Regierung nach Einschätzung des OSW, EU-Entscheidungen offen zu blockieren, um nicht mit Orbáns Ungarn verglichen zu werden.



Einen festen Block bilden die vier Länder nach Einschätzung von Lang nicht. Sie hätten in einzelnen Fragen zu Russland und der Ukraine ähnliche Interessen, seien aber zu unterschiedlich. Auch mit dem Veto gingen sie verschieden um. Lang spricht eher von einem „lockeren Cluster“, das pragmatisch agiere und teils kritisch gegenüber dem Kurs der EU sei, sich teils aber auch wieder einfüge.

Was das für die übrigen Staaten bedeutet

Steigen alle vier aus, müssen die übrigen 23 Mitgliedstaaten die Garantien und Zinskosten für neue Schulden unter sich aufteilen. Deutschland trägt als größter Beitragszahler den größten Anteil. Wie viel das für den Bundeshaushalt bedeuten würde, hat die EU-Kommission bislang nicht beziffert.



Für die nationalen Haushalte seien die Kosten nur mittelbar von Belang, sagt Lang, weil die Kredite nicht direkt aus den nationalen Budgets zurückgezahlt würden. Mögliche Haftungsrisiken seien in der innenpolitischen Debatte aber durchaus ein Argument.

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