Ukraine-Hilfe: Warum Norweger und Dänen fünfmal so viel zahlen wie Deutsche

Ein Norweger hat der Ukraine seit 2022 rechnerisch rund 2050 Euro gegeben, ein Däne knapp 1960 Euro, ein Schwede gut 1060 Euro. Ein Deutscher kommt auf rund 370 Euro.



Das zeigt die Pro-Kopf-Rechnung dieser Zeitung auf Basis des Ukraine Support Trackers des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Mit Wohlstand allein lässt sich der Abstand nicht erklären: Auch gemessen an der Wirtschaftsleistung geben Dänemark und Norwegen drei- bis viermal so viel wie Deutschland.



Wer nach den Gründen sucht, landet zuerst in Oslo. Dort ist die Antwort unbequem.

Norwegen: 108 Milliarden Euro extra durch den Krieg

Als Russland 2022 seine Gaslieferungen kappte, wurde Norwegen zum größten Lieferanten Europas. Die Preise schossen nach oben, auch deutsche Haushalte zahlten sie.



Das norwegische Finanzministerium hat den Effekt selbst beziffert. Fast 1,3 Billionen Kronen nahm das Land 2022 und 2023 zusätzlich mit Gas ein, umgerechnet rund 108 Milliarden Euro.



Bekannt machten die Zahl die Ökonomen Håvard Halland und Knut Anton Mork in einem Gastbeitrag, den unter anderem der Standard druckte. Sie nannten ihr eigenes Land einen Kriegsgewinnler.



Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatte den Vorwurf schon 2023 zurückgewiesen. Norwegen lege die Preise nicht fest, sagte er damals.

Die Hilfe wuchs trotzdem. Das Nansen-Programm für die Ukraine startete 2023 mit 15 Milliarden Kronen im Jahr. Inzwischen sind es 85 Milliarden jährlich, gut sieben Milliarden Euro. 70 Milliarden davon fließen in Waffen.



Für 2027 plant die Regierung dieselbe Summe. Der Gesamtrahmen bis 2030 steigt damit auf 344,5 Milliarden Kronen.



Arm wird Norwegen davon nicht. Der gesamte Nansen-Rahmen für acht Jahre entspricht gut einem Viertel dessen, was das Gas in zwei Kriegsjahren zusätzlich einbrachte.

Dänemark: Ein Feiertag weniger, ein Fonds mehr

Dänemark hat kein Gasgeschäft dieser Größe. Es hat seinen Bürgern etwas weggenommen.



Seit 2024 ist der „Store Bededag“, der Große Gebetstag, ein normaler Arbeitstag. Den Feiertag gab es seit 1686. Das Parlament strich ihn mit 95 zu 68 Stimmen, um höhere Verteidigungsausgaben zu bezahlen, wie der ORF berichtete. In Umfragen waren sieben von zehn Dänen dagegen.



Im selben Frühjahr richtete Kopenhagen mit breiter Mehrheit einen Ukrainefonds ein. Für 2022 bis 2028 sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehr als 70 Milliarden Kronen Militärhilfe zugesagt, rund 9,4 Milliarden Euro.



Leisten kann sich das Land beides. Die Schuldenquote liegt nach Zahlen der EU-Kommission unter 30 Prozent der Wirtschaftsleistung, der Haushalt schließt seit Jahren im Plus. Deutschland steht bei mehr als 60 Prozent.



Aus Kopenhagen stammt auch eine Idee, die andere inzwischen kopieren. Dänemark kauft Waffen direkt bei ukrainischen Herstellern und lässt sie an die Front liefern. Über dieses „dänische Modell“ haben die EU und weitere Staaten laut Ministerium in zwei Jahren mehr als 17 Milliarden Kronen geleitet.

Ukraine-Hilfen im Ländervergleich © BLZ

Schweden: 200 Jahre bündnisfrei, jetzt Milliarden auf Kredit

Schweden hielt sich mehr als 200 Jahre aus Militärbündnissen heraus. Der russische Angriff beendete das, seit März 2024 gehört das Land zur Nato.



Seitdem steigen die Summen. Für 2026 und 2027 gilt ein Rahmen von jeweils 40 Milliarden Kronen Militärhilfe, rund 3,7 Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommen mindestens zehn Milliarden Kronen ziviler Hilfe.



Stockholm nimmt dafür neue Schulden auf. Bei einer Schuldenquote von rund 35 Prozent ist das kein Wagnis.



Ausgehandelt hat die bürgerliche Regierung den Rahmen mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. In Schweden stimmt also auch der rechte Rand für Waffen an Kiew.

Was die drei Länder verbindet Nähe: Norwegen grenzt im hohen Norden an Russland, Schweden und Dänemark liegen an der Ostsee.

Planbarkeit: Die Hilfe läuft über mehrjährige Programme und muss nicht in jedem Haushalt neu erstritten werden.

Mehrheiten: In allen drei Parlamenten tragen Regierung und große Teile der Opposition die Ausgaben mit.

Was in der Rechnung fehlt

Die Kieler Zahlen erfassen nur Hilfe, die direkt an die Ukraine geht. Kosten für Geflüchtete fehlen bei allen Ländern.



Gerade dort trägt Deutschland viel. Allein das Bürgergeld für Ukrainerinnen und Ukrainer macht nach der Rechnung dieser Zeitung knapp 330 Euro pro Einwohner aus, fast so viel wie die gesamte direkte Hilfe.



Auch im Norden wird das Geld knapper. Dänemarks Ukrainefonds ist weitgehend ausgeschöpft. Für 2026 plante die Regierung zunächst nur 9,4 Milliarden Kronen ein, nach 16,5 Milliarden im Jahr zuvor. Im Februar stockte sie auf 14 Milliarden auf.



Aus der Regierungspartei hieß es dazu, Dänemark habe gemessen an seiner Größe mehr geleistet als viele größere Länder. Jetzt seien andere an der Reihe.

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