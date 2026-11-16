Die EU-Kommission plant einen neuen Kredit für die Ukraine und will ihn an den nächsten EU-Haushalt koppeln. Vier Länder wollen sich nicht mehr beteiligen.

Die EU-Kommission will für die Ukraine einen weiteren Kredit über 45 Milliarden Euro aufnehmen, abgesichert über den EU-Haushalt. Das berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf mehrere mit dem Plan vertraute Personen. Der Vorschlag soll den Mitgliedstaaten am Mittwoch vorgelegt werden. Das Verfahren wäre laut FT dasselbe wie beim bestehenden 90-Milliarden-Kredit für 2026 und 2027. Wegen der anhaltenden russischen Angriffe ist Kiews Finanzierungslücke für das kommende Jahr auf geschätzt 70 Milliarden Euro gewachsen. Zwei Drittel davon will die EU decken. Ein Kommissionssprecher wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Entweder mitzahlen oder EU-Geld riskieren

Für den neuen Kredit müssten alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien haben laut Bericht aber bereits erklärt, dass sie sich künftig nicht mehr an der Finanzierung der Ukraine beteiligen. Alle vier sind Nettoempfänger von EU-Geld. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte deshalb Anfang November in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa gedroht, dem EU-Haushalt für 2028 bis 2034 nicht zuzustimmen, wenn sich nicht alle Länder an der Ukraine-Finanzierung beteiligen.



Nach dieser Drohung wurden beide Entscheidungen nach Angaben der FT miteinander verknüpft. Länder, die auf Geld aus Brüssel angewiesen sind, müssten sich dann entscheiden, ob sie Kiew mitfinanzieren oder Haushaltsmittel verlieren. So soll die Ukraine-Hilfe vor künftigen Vetos geschützt werden. „Es geht um eine einzige große Sache“, zitiert die FT einen Beteiligten. Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden teilen nach Angaben von Euronews die Kritik des Kanzlers.



Dem Bericht zufolge befürchten Brüssel und Berlin zudem, dass es nach den anstehenden Wahlen in Frankreich, Spanien, Italien und Polen schwieriger wird, Geld für die Ukraine zu sichern. Marine Le Pen, die vor der französischen Präsidentschaftswahl im April in den Umfragen vorn liegt, hat angekündigt, die Ukraine-Hilfe zu beenden.

Was der Kredit Deutschland kostet

Wie beim bestehenden Kredit soll der EU-Haushalt die Zinsen tragen. Für den 90-Milliarden-Kredit rechnet die Kommission ab 2028 mit durchschnittlich rund drei Milliarden Euro im Jahr. Für den neuen Kredit kämen bei ähnlichen Konditionen rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr hinzu. Deutschland steuert knapp ein Viertel der Mittel des EU-Haushalts bei. Nach eigener Rechnung entfallen damit für den neuen Kredit rund 350 Millionen Euro im Jahr auf den Bundeshaushalt. Da Tschechien, die Slowakei und Ungarn von den Zinskosten ausgenommen sind, dürfte der deutsche Anteil etwas höher liegen.



Zurückzahlen soll die Ukraine den Kredit erst, wenn der Krieg vorbei ist und Russland Reparationen leistet. Geschieht das nicht, haftet der EU-Haushalt. Der deutsche Anteil läge dann nach eigener Rechnung bei rund elf Milliarden Euro.



Deutschland ist der größte Nettozahler der EU und der größte bilaterale Geldgeber der Ukraine in Europa. Der Weg über Brüssel entlastet Berlin trotzdem: Die Bundesregierung senkt ihre bilaterale Ukraine-Hilfe von 11,6 Milliarden Euro im Jahr 2027 auf 8,5 Milliarden jährlich ab 2028. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) begründete das mit dem EU-Kredit.

Widerstand aus Prag und Bratislava

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš schrieb an Costa, eine Einigung über die Ukraine-Hilfe dürfe keine Vorbedingung für den nächsten EU-Haushalt sein. Der slowakische Regierungschef Robert Fico nannte den Merz-Brief Erpressung. Auch Unterstützer der Ukraine äußern Bedenken. Irlands Premierminister Micheál Martin sagte vergangene Woche, die Verknüpfung bereite ihm Sorgen, er verstehe sie aber, weil einige Länder sehr viel beigetragen hätten. Die Staats- und Regierungschefs beraten beide Themen auf einem Gipfel Ende November in Brüssel. Entscheidungen sollen bis Ende des Jahres fallen.

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