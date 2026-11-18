Die EU-Kommission stellt am Mittwoch in Brüssel einen neuen Kredit über 45 Milliarden Euro für die Ukraine vor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentiert den Vorschlag selbst, an ihrer Seite Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis und Verteidigungskommissar Andrius Kubilius.



Das Geld soll eine Lücke im ukrainischen Haushalt für 2027 schließen, die Brüssel auf 70 Milliarden Euro beziffert. Zwei Drittel davon will die EU übernehmen, den Rest sollen internationale Partner tragen. Die Ukraine stehe vor dem bislang schwierigsten Winter seit Kriegsbeginn 2022, schreibt die Financial Times (FT). Entscheiden sollen die Staats- und Regierungschefs Ende November auf einem Sondergipfel in Brüssel.

Mitgliedstaaten tragen die Zinsen

Nach FT-Angaben und von Euronews soll die EU das Geld über gemeinsame Anleihen aufnehmen, abgesichert über den EU-Haushalt. Die Zinsen zahlen die Mitgliedstaaten. Rund 25 Milliarden Euro seien für Rüstung vorgesehen, 20 Milliarden Euro für den laufenden Haushalt in Kiew. Bei den Rüstungsgeldern sollen europäische und ukrainische Hersteller Vorrang haben. Für dringend benötigtes Gerät aus anderen Ländern seien Ausnahmen möglich. EU-Staaten sollen die Ukraine zudem in bestehende Rüstungsverträge aufnehmen und ihre Bestellungen vorziehen können.

Am Ende soll Moskau zahlen

Die Rückzahlung knüpft Brüssel an Russland. Zahle Moskau keine Reparationen, wolle sich die EU den Zugriff auf die eingefrorenen russischen Staatsvermögen vorbehalten. In der EU liegen rund 210 Milliarden Euro, der größte Teil beim Finanzdienstleister Euroclear in Belgien. Ein Reparationskredit, der direkt auf diese Gelder zugreifen sollte, war im vergangenen Dezember am Widerstand Belgiens gescheitert. Die EU-Staaten einigten sich damals auf einen gemeinsamen Kredit über 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027, den die Ukraine ebenfalls erst nach russischen Reparationen zurückzahlen muss.



Auch die übrigen G7-Staaten will die Kommission mit dem russischen Geld gewinnen. Übernähmen sie die verbleibenden 25 Milliarden Euro mit eigenen Krediten, werde die EU sicherstellen, dass diese aus den Zinsgewinnen der eingefrorenen Vermögen bedient werden, berichtet die FT. Diese Gewinne fließen bislang in die Rückzahlung eines G7-Kredits über 45 Milliarden Euro aus dem Jahr 2024. Ist dieser abbezahlt, sollen sie auch den 90-Milliarden-Kredit und das neue Paket bedienen. Zusätzlich sollen Garantien von sechs Ländern mit AAA-Rating bis zu fünf Milliarden Euro mobilisieren, darunter Kanada, Australien und Norwegen.

Vier Länder ziehen nicht mit

Ungarn, die Slowakei und Tschechien beteiligen sich schon am bisherigen Kredit nicht, nun hat auch Bulgarien angekündigt, nicht mitmachen zu wollen. Die Kommission will Ausnahmen diesmal vermeiden und alle 27 Mitgliedstaaten an Bord holen.



Die Grundsatzentscheidung sollen die Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel Ende November in Brüssel treffen. Dort verhandeln sie zugleich über den nächsten EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Ratspräsident António Costa zuvor in einem Brief gedrängt, die Finanzierung Kiews für 2027 rasch zu klären. Anschließend müssen Rat und Europaparlament zustimmen. Wie lange das dauern kann, zeigt der 90-Milliarden-Kredit. Nach der Einigung im Dezember verabschiedete das Parlament die Rechtsakte im Februar. Kurz darauf blockierten Ungarn und die Slowakei im Rat eine nötige Änderung des Finanzrahmens, für die Einstimmigkeit gilt. Erst Monate später lief die Auszahlung an.

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