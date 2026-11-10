Ukraine-Krieg: Friedenshoffnung in Abu Dhabi, Putin stellt harte Bedingungen

Russland und die Ukraine verhandeln in Abu Dhabi über Frieden. Doch Gebietsfragen und Sicherheitsgarantien bremsen einen schnellen Durchbruch weiter.

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Es ist ein neuer Anlauf für den Frieden, aber noch lange kein Durchbruch. Russland, die Ukraine und die USA verhandeln am Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi über ein Ende des Krieges. Neun Monate lang hatte es keine solchen trilateralen Gespräche mehr gegeben. Jetzt sitzen die Unterhändler wieder an einem Tisch. US-Präsident Donald Trump verbreitet Zuversicht und spricht bereits von einem möglichen Abkommen. Doch hinter den diplomatischen Signalen liegen die alten, ungelösten Streitfragen. Und die sind gewaltig.

Besonders brisant: Schon in wenigen Tagen könnte der Konflikt auf einer noch höheren politischen Ebene Thema werden. Beim Apec-Gipfel in China will Trump nach eigenen Angaben auch Wladimir Putin und Xi Jinping treffen. Ein Dreiertreffen der Staatschefs wäre eine diplomatische Sensation. Ob daraus tatsächlich Bewegung im Ukraine-Krieg entsteht, ist allerdings völlig offen.

Geheimdienstchefs, Diplomaten und Militärs: Wer in Abu Dhabi verhandelt

Die Zusammensetzung der Delegationen verrät einiges über die Erwartungen der Beteiligten. Für die USA führen Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner die Gespräche. Beide gehören zum engsten außenpolitischen Vertrautenkreis des Präsidenten. Washington setzt damit erneut auf einen kleinen, erfahrenen, direkt mit Trump verbundenen Verhandlungskreis.

Die Ukraine schickt ein politisch und geheimdienstlich hochkarätig besetztes Team. Angeführt wird es von Rustem Umerow, dem Chef des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes. Zu den weiteren Teilnehmern gehören Präsidentenamtschef Kyrylo Budanow, dessen Stellvertreter Serhij Kislyzja, Geheimdienstvertreter Wadym Skibizkyj und Dawyd Arachamija, Fraktionschef der Regierungspartei im Parlament.

Kiew will die Gespräche eng mit der eigenen Sicherheitsstrategie verzahnen. Es geht nicht allein um einen diplomatischen Kompromiss, sondern um die Frage, wie die Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand vor einem erneuten russischen Angriff geschützt werden kann.

Die russische Gruppe wird von Wladimir Medinski geführt, einem Berater Putins und ehemaligen Kulturminister, der bereits bei den Verhandlungen Anfang 2022 eine zentrale Rolle spielte. Hinzu kommen die Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin sowie hochrangige Militär- und Geheimdienstvertreter, darunter Igor Kostjukow und Alexej Komkow.

Gerade Rjabkows Teilnahme ist bemerkenswert. Er war maßgeblich an den russischen Forderungen nach einer Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur im Dezember 2021 beteiligt. Moskau signalisiert damit, dass es nicht nur über die Ukraine sprechen möchte. Auch das Verhältnis Russlands zum Westen und die künftige Sicherheitsordnung Europas sollen auf den Tisch.

Die Europäer sind zwar in Abu Dhabi vertreten, sitzen aber nicht mit Russland und der Ukraine am eigentlichen Verhandlungstisch. Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, der EU und der Nato stimmen sich im Vorfeld separat mit Kiew und Washington ab. Moskau bestand aber trotz intensiver europäischer Bemühungen auf dem trilateralen Format.

Zustimmung wird geprüft...

Territorien, Nato und Sicherheitsgarantien: Die großen Streitpunkte

Zunächst geht es um ein Ende der Kampfhandlungen, Sicherheitsgarantien, humanitäre Maßnahmen und den Wiederaufbau der Ukraine. Dahinter verbergen sich mehrere Konflikte, an denen die bisherigen Verhandlungsversuche gescheitert sind.

Ein erster Ansatzpunkt könnte eine begrenzte Waffenruhe wie im Fall Oleschky sein. Dort wurde eine Feuerpause zur humanitären Hilfe u.a. durch Vermittlung von Melania Trump und Papst Leo erreicht. Zur Debatte stehen ein Ende der Angriffe auf Energieanlagen und kritische Infrastruktur sowie eine Beruhigung der Lage im Schwarzen Meer. Gerade vor dem Winter wäre eine Energievereinbarung für die Ukraine von großer Bedeutung. Auch die Sicherheit der Schifffahrt und mögliche Vereinbarungen zum Getreideexport sind für beide Seiten wirtschaftlich relevant.

Hinzu kommen Gefangenenaustausche, die Rückführung Verschleppter und weitere humanitäre Vereinbarungen. Solche Schritte könnten Vertrauen schaffen, ohne dass sich eine der beiden Seiten sofort bei den großen politischen Fragen bewegen müsste.

Doch der entscheidende Streitpunkt bleibt das Territorium. Putin verlangt den Rückzug ukrainischer Truppen aus dem gesamten Donbass und hält an den russischen Gebietsansprüchen fest. Darüber hinaus fordert Moskau einen Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft und Beschränkungen ihrer militärischen Fähigkeiten.

Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen und eine Schwächung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeit ab. Für Kiew ist entscheidend, dass eine Waffenruhe nicht lediglich eine Atempause für Russland wird.

Auch bei den Sicherheitsgarantien liegen die Positionen weit auseinander. Die Ukraine verlangt verbindliche Zusagen, die im Ernstfall tatsächlich militärische Unterstützung sichern. Moskau wiederum will verhindern, dass die Ukraine nach einem Abkommen militärisch weiter in den Westen integriert wird.

Berichten zufolge sollen am ersten Tag Sicherheitsgarantien und die künftige europäische Verteidigungsordnung im Mittelpunkt stehen, am zweiten Tag die territorialen Fragen und mögliche Grenz- beziehungsweise Trennungslinien.

Apec und G20: Die nächsten Wochen könnten entscheidend werden

Der Blick richtet sich bereits über Abu Dhabi hinaus. Denn die nächsten internationalen Gipfeltreffen bieten Trump, Putin und Xi weitere Gelegenheiten für direkte Gespräche.

Der erste wichtige Termin ist der Apec-Gipfel am 18. November im chinesischen Shenzhen. Trump hat angekündigt, nach China zu reisen. Er erwarte dort auch ein Treffen mit Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping.

Ein Gespräch zwischen den drei Staatschefs könnte den Verhandlungen in Abu Dhabi erheblichen politischen Schub geben. Gleichzeitig birgt es Risiken für die Ukraine: Über ihre Zukunft würde dann möglicherweise in einem Format gesprochen, an dem Kiew selbst nicht beteiligt ist.

Der zweite wichtige Termin folgt am 14. Dezember. Dann findet der G20-Gipfel in Miami statt. Trump hat Putin eingeladen. Der Kreml hat allerdings noch nicht entschieden, ob der russische Präsident tatsächlich teilnehmen wird. Sprecher Dmitri Peskow verwies zuletzt auf die organisatorischen und politischen Schwierigkeiten eines solchen Besuchs.

Erwartungen in Moskau und Kiew: Kein schneller Frieden

Die Einschätzungen der Medien in Russland und der Ukraine unterscheiden sich deutlich. In einem Punkt gibt es jedoch eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit: Mit einem schnellen Friedensschluss rechnet kaum jemand.

Die russische Zeitung Kommersant bezeichnet die Verhandlungen als eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Im Mittelpunkt stehe erstmals stärker die künftige Sicherheitsordnung Europas. Das Blatt sieht bislang keine Ausstiegsstrategie, die sowohl Moskau als auch Kiew und dessen europäische Verbündete akzeptieren könnten.

Die Zeitung Wedomosti betont ebenfalls die größere Perspektive. Ein Ende des Ukraine-Krieges sei Teil einer umfassenderen Vereinbarung über eine Sicherheitsarchitektur für den gesamten Kontinent. Das entspricht der russischen Verhandlungsstrategie. Moskau will den Krieg nicht isoliert betrachten, sondern die Beziehungen zum Westen grundsätzlich neu ordnen.

In der ukrainischen Presse überwiegt dagegen die Skepsis. Die Ukrainska Pravda zitiert den ukrainischen Verhandlungsvertreter Dawyd Arachamija mit einer auffallend nüchternen Einschätzung. Einen Durchbruch bei der ersten Gesprächsrunde erwarte er nicht. Die Erwartungen seien minimal. Größere Hoffnungen setze Kiew auf eine mögliche zweite Runde.

Auch RBC-Ukraine hebt hervor, dass die Wiederaufnahme der Gespräche nach der langen Unterbrechung zunächst wichtiger sei als ein unmittelbares Ergebnis. Das ukrainische Nachrichtenmedium Suspilne berichtet zudem über die geplanten Gespräche zu Mechanismen zur Überwachung einer möglichen Waffenruhe und zu Sicherheitsgarantien.

Frieden in Shenzhen beim Gipfel?

Die Gespräche in Abu Dhabi sind ein wichtiges Signal. Nach Monaten ohne direkten trilateralen Austausch sitzen die Unterhändler wieder zusammen. Dass Washington, Moskau und Kiew dafür hochrangige Vertreter entsenden, zeigt, dass die diplomatische Suche nach einem Ausweg keineswegs aufgegeben wurde.

Doch die entscheidenden Fragen sind ungelöst: Wo soll künftig die Grenze verlaufen? Welche Sicherheitsgarantien erhält die Ukraine? Wer überwacht eine Waffenruhe? Und welche Rolle spielen Europa und die Nato?

Ein umfassender Friedensvertrag in den kommenden Wochen erscheint deshalb wenig wahrscheinlich. Erwartbar sind zunächst kleinere Vereinbarungen, die das Töten zumindest begrenzen könnten: ein Gefangenenaustausch, ein Ende der Angriffe auf Energieanlagen oder eine Beruhigung der Lage im Schwarzen Meer.

Der eigentliche Lackmustest kommt möglicherweise in Shenzhen. Sollte Trump dort tatsächlich mit Putin und Xi an einem Tisch sitzen, könnte das den Verhandlungen eine neue Dimension geben. Eine Einteilung in Einflusssphären und Pufferzonen könnte unangenehme Folgen für Europa haben.

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