Erst am Dienstag stürzte ein Teil der Fahrbahn ins Meer. Ein ukrainischer Experte rechnet allein für die Reparatur dieses Abschnitts mit mindestens einem Jahr.

Die Krim-Brücke ist nach russischen Angaben zum dritten Mal binnen weniger Tage angegriffen worden. Das russische Verkehrsministerium teilte am Donnerstag mit, nach einer nächtlichen Drohnenattacke sei der Zugverkehr über die Brücke vorübergehend eingestellt worden. „Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax aus der Mitteilung. Fachleute prüften das Ausmaß der Schäden. Die Straßenverbindung war bereits nach dem Angriff vom Dienstag gesperrt worden.

Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der annektierten Krim, Sergej Aksjonow, meldete den erneuten Angriff nach Angaben des Kyiv Independent kurz nach Mitternacht Ortszeit. „Nach einem erneuten Angriff auf die Krim-Brücke ist der Verkehr vorübergehend unterbrochen“, schrieb er in einer Mitteilung, die der von Russland eingesetzte Krisenstab auf der Krim auf Telegram verbreitete. Eine offizielle Stellungnahme aus Kiew zum jüngsten Angriff lag zunächst nicht vor.



Der Angriff wurde wenige Stunden vor dem Dreiergipfel von Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping in Shenzhen bekannt. Die Präsidenten Russlands, der USA und Chinas kommen dort am Rande des Apec-Gipfels erstmals in diesem Format zusammen. Das Treffen war für etwa 7.30 Uhr MEZ angesetzt.

Beim Angriff am Dienstag stürzte ein Brückenabschnitt ins Meer

Schon am Montag, dem 16. November, hatten russische Behörden einen Drohnenangriff auf die Brücke gemeldet. Nach einer vorübergehenden Sperrung gaben sie laut Reuters zunächst eine Fahrspur wieder frei. In der Nacht zum Dienstag griff die Ukraine die Brücke erneut mit Raketen und Drohnen an. Dabei stürzten ein Stahlbogen und ein Teil der darunterliegenden Fahrbahn in die Straße von Kertsch.



Aufnahmen, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte, zeigten die Lücke zwischen den Brückenpfeilern. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU erklärte laut Kyiv Independent, der Bogen und der Straßenabschnitt seien „vollständig zerstört“ worden.

Selenskyj: Siebte und entscheidende Phase

Selenskyj bezeichnete den Angriff vom Dienstag als siebte und entscheidende Phase eines Einsatzes, den der SBU und der ukrainische Generalstab über mehrere Wochen vorbereitet hätten. Er begründete den Angriff laut Reuters mit den wiederholten russischen Angriffen auf ukrainische Infrastruktur, darunter Brücken in Kiew.



Nach dem Angriff vom Dienstag war auch der Zugverkehr zunächst unterbrochen. Das russische Verkehrsministerium meldete laut Wedomosti, dass Züge zunächst wieder auf einem Gleis fuhren, während am zweiten weitergearbeitet wurde. Der jüngste Angriff führte zu einer erneuten Sperrung.

Reparatur könnte ein Jahr oder länger dauern

Die rund 19 Kilometer lange Brücke verbindet die russische Region Krasnodar mit der Krim, die Russland im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektierte. Putin eröffnete den Straßenteil im Jahr 2018. Das Bauwerk gilt als Symbol für Moskaus Machtanspruch auf die Halbinsel und ist eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee.



Über die Brücke gelangen laut Kyiv Independent unter anderem Waffen, Munition und Treibstoff auf die Krim und weiter in den besetzten Süden der Ukraine. Auch die Zivilbevölkerung wird über die Brücke versorgt. Bereits im Oktober 2022 und im Juli 2023 war sie bei Angriffen schwer beschädigt worden.



Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte nach dem Einsturz an, die Brücke werde wiederaufgebaut und danach „noch besser als zuvor“ sein. Der ukrainische Militärexperte Andrij Charuk sagte dem Kyiv Independent, allein die Wiederherstellung des am Dienstag zerstörten Straßenabschnitts könne ein Jahr oder länger dauern.

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