Der ukrainische Geheimdienst hat Hinweise auf weitere russische Angriffspläne. Ausgerechnet jetzt warten rund 60 zugesagte Abfangraketen offenbar auf die Freigabe der USA.

Die Ukraine muss sich nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf neue russische Luftangriffe einstellen. Gleichzeitig verzögert das US-Verteidigungsministerium einem Medienbericht zufolge die Lieferung von dringend benötigten Abfangraketen für die ukrainische Luftverteidigung. Betroffen sind auch Waffen aus europäischen Beständen.



Rund 60 bereits zugesagte Patriot-Abfangraketen warten noch auf die Freigabe durch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, berichtet die Financial Times am Dienstag unter Berufung auf zwei ukrainische Regierungsvertreter und eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Person.



Die Finanzierung der Raketen übernehmen demnach westliche Verbündete der Ukraine. Da es sich um Waffen aus US-Produktion handelt, benötigen allerdings auch europäische Staaten für deren Weitergabe die Zustimmung der US-Regierung.

Selenskyj warnt vor neuen russischen Angriffen auf die Ukraine

Selenskyj hatte am Montagabend unter Verweis auf Geheimdienstinformationen vor weiteren russischen Angriffen gewarnt. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Luftalarm ernst zu nehmen und sich in Sicherheit zu bringen.



In seiner Abendansprache appellierte der ukrainische Präsident insbesondere an die USA und andere Länder, von deren Entscheidungen die Versorgung der Ukraine mit Abfangraketen zum Schutz ihrer Städte und Infrastruktur abhängt.



„Raketen für Patriot-Systeme werden hier in der Ukraine gebraucht“, sagte Selenskyj. Er erwarte die notwendigen Entscheidungen der USA.

Bereits bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in der vergangenen Woche hatte Selenskyj einen Vorschlag unterbreitet, um die akute Versorgungslücke zu schließen. Die Partnerländer sollten der Ukraine nach Angaben des Präsidialamtes Abfangraketen aus ihren bestehenden Beständen überlassen. Im Gegenzug könnten diese durch bereits bestellte Waffen aus neuer Produktion ersetzt werden, sobald sie verfügbar seien.

Ukrainische und deutsche Soldaten stehen bei der Ausbildung am Flugabwehrraketensystem Patriot auf einem Truppenübungsplatz. © Jens Büttner/dpa

Patriot-Raketen für die Ukraine: Pentagon lässt Freigaben ausstehen

Nach Informationen der Financial Times reichen die Verzögerungen bei den Patriot-Lieferungen bis in den September zurück. Auch für Dezember vorgesehene Lieferungen warten demnach noch auf die Zustimmung des Pentagons.



Abfangraketen für das Patriot-System gehören zu den wenigen westlichen Waffen, mit denen die Ukraine russische ballistische Raketen bekämpfen kann. Angesichts der zunehmenden Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung ist ihre Verfügbarkeit vor Beginn des Winters von besonderer Bedeutung.

Das Pentagon wollte sich zu den konkreten Lieferverzögerungen gegenüber der Financial Times nicht äußern. Ein Sprecher erklärte lediglich, dass sich die Politik des US-Verteidigungsministeriums hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine nicht geändert habe.



Auch die von der Ukraine angestrebte eigene Produktion von Patriot-Abfangraketen kommt dem Bericht zufolge nicht voran. US-Präsident Donald Trump hatte Selenskyj im Juli eine entsprechende Genehmigung in Aussicht gestellt. Das Verfahren befindet sich laut der Zeitung jedoch weiterhin in der Prüfung.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert 300 Patriot-Raketen für den Winter

Bereits Mitte Oktober hatte Selenskyj angesichts der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur ein Winterpaket mit 300 Patriot-Abfangraketen gefordert. Bei einem Treffen des Europäischen Rates warb der ukrainische Präsident dafür, sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung auszuschöpfen.



Trump lehnte die Forderung nach Angaben der Financial Times unter Verweis auf die geringen weltweiten Bestände ab. Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat den Bedarf an entsprechenden Abfangraketen zusätzlich erhöht.

Ukrainische Regierungsvertreter vermuten politischen Druck durch Trump

Unter ukrainischen Regierungsvertretern wächst laut Financial Times die Sorge, dass die US-Regierung die Militärhilfe als Druckmittel bei ihren Bemühungen um eine rasche Beendigung des Krieges einsetzt.



Die Verzögerungen könnten nach Einschätzung ukrainischer Vertreter dazu dienen, die Verhandlungsposition der Ukraine zu schwächen und die Regierung in Kiew zu Zugeständnissen gegenüber Russland zu bewegen. Unabhängige Belege für eine solche Strategie nennt die Zeitung allerdings nicht.

Trump hatte Selenskyj in den vergangenen Wochen wiederholt vorgeworfen, den Krieg nicht beenden zu wollen. Nach seinem Treffen mit Wladimir Putin in China erklärte der US-Präsident hingegen, der russische Staatschef habe seinen Wunsch nach einer diplomatischen Beilegung des Krieges deutlich zum Ausdruck gebracht.



Selenskyj fordert von den USA hingegen eine stärkere militärische Unterstützung, um Russland zu ernsthaften Friedensverhandlungen zu bewegen.

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