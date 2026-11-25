Hacker haben Millionen Datensätze der russischen Statistikbehörde erbeutet. Unabhängige Recherchen legen nahe, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Soldaten noch deutlich höher liegt.

Gräber russischer Soldaten, die in der Ukraine getötet wurden, auf einem Friedhof in der russischen Region Wolgograd.

Mindestens 490.334 russische Soldaten sind einer neuen Recherche zufolge seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine ums Leben gekommen. Das geht aus internen Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat hervor, die der russischsprachige Dienst der BBC gemeinsam mit dem unabhängigen russischen Medium Mediazona ausgewertet hat.



Die tatsächliche Zahl der getöteten russischen Militärangehörigen könnte allerdings erheblich höher liegen. Eine weiterführende Untersuchung der unabhängigen russischen Medien Meduza und Mediazona kommt unter Berücksichtigung vermisster Soldaten auf mindestens 720.000 Tote bis Ende September 2026.

Ukraine-Krieg: Hacker erbeuten Millionen russische Sterberegistereinträge

Anfang November hatten die belarussische Hackergruppe Cyber Partisans und die ukrainische Gruppe Silent Crow bekannt gegeben, sich Zugang zu Daten der russischen Statistikbehörde verschafft zu haben.



Der BBC lagen nach eigenen Angaben mehr als elf Millionen Sterberegistereinträge aus dem Zeitraum zwischen 2021 und September 2026 vor. Die russische Statistikbehörde bestätigte einen Cyberangriff, bestritt jedoch, dass geschützte Informationen entwendet worden seien.



Um die Echtheit der Daten zu überprüfen, glichen die Journalisten die Einträge mit verschiedenen unabhängigen Quellen ab. Dazu gehörten öffentlich zugängliche Todesanzeigen, Nachlassregister und bereits veröffentlichte russische Sterblichkeitsstatistiken.



Die Ergebnisse dieser Überprüfung sprechen nach Angaben von Mediazona für die Echtheit der geleakten Unterlagen.

Russische Verluste könnten bereits bei mehr als 700.000 Toten liegen

Die Zahl von rund 490.000 getöteten Soldaten berücksichtigt lediglich Todesfälle, die bis Ende September bereits in den geleakten Behördenunterlagen erfasst waren und von den Journalisten mit dem Krieg in Verbindung gebracht werden konnten.



Ein erheblicher Teil der russischen Kriegsverluste dürfte darin noch nicht enthalten sein. Insbesondere bei vermissten Soldaten kann es lange dauern, bis diese offiziell für tot erklärt werden und ihr Tod in den staatlichen Registern erscheint.



Wie aus der gemeinsamen Untersuchung von Meduza und Mediazona hervorgeht, schätzen die beiden Medien die tatsächliche Zahl der getöteten russischen Militärangehörigen deshalb auf mindestens 720.000.



Dabei handelt es sich ausschließlich um Todesopfer. Verwundete Soldaten sind in dieser Schätzung nicht enthalten.

Russlands getötete Soldaten werden im Durchschnitt älter

Die Auswertung der geleakten Daten gibt auch Aufschluss über die demografischen Veränderungen innerhalb der russischen Streitkräfte. Während das Medianalter der getöteten russischen Soldaten im ersten Kriegsjahr 2022 noch bei 33 Jahren lag, stieg es im laufenden Jahr auf 40 Jahre, wie die Moscow Times unter Berufung auf die Untersuchung berichtet.



Das bedeutet, dass inzwischen die Hälfte der erfassten getöteten Soldaten mindestens 40 Jahre alt ist.

Die Untersuchung bietet damit einen seltenen Einblick in die personellen Verluste der russischen Streitkräfte, über deren tatsächliches Ausmaß die russische Regierung seit Jahren keine umfassenden aktuellen Angaben veröffentlicht.

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