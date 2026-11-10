Die ukrainische Delegation stimmt sich zunächst mit europäischen Partnern ab. Moskau will bei den Verhandlungen vor allem über eine neue Sicherheitsordnung für Europa sprechen.

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Die russische Delegation (links) bei den Verhandlungen in Abu Dhabi mit den US-Vermittlern Jared Kushner (Dritter von rechts) und Steve Witkoff (rechts).

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Russland und die Ukraine haben am Dienstag in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, nach mehr als acht Monaten Pause wieder Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgenommen.



Die für zwei Tage angesetzten Gespräche finden unter Vermittlung der USA statt. Russische Staatsmedien zeigten Bilder vom Beginn der Gespräche, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Kiew spricht zuerst mit europäischen Partnern

Die ukrainische Delegation traf sich zunächst mit Vertretern Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der Nato und der EU-Kommission. Das teilte Delegationsleiter Rustem Umjerow auf Telegram mit. Die US-Vertreter Steve Witkoff und Jared Kushner sollten hinzukommen.

Anschließend waren dreiseitige Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA vorgesehen. Der Beginn der dreiseitigen Gespräche wurde später von russischen Medien gemeldet, wie Interfax-Ukraine berichtete.

Russland will über Europas Sicherheit verhandeln

Bei den Verhandlungen soll nach russischen Vorstellungen vor allem eine neue europäische Sicherheitsordnung erörtert werden. Die Beilegung des Ukraine-Krieges habe für Moskau dabei geringere Priorität, berichtete Reuters unter Berufung auf ein Mitglied der russischen Delegation.

Russland will dabei die militärische Präsenz der Nato in Osteuropa begrenzen und eine weitere Erweiterung des Bündnisses ausschließen. Bereits im Dezember 2021 verlangte Moskau in Vertragsentwürfen rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien und Beschränkungen für die Stationierung von Truppen und Waffen, wie Reuters berichtete. An der Forderung, einen Nato-Beitritt der Ukraine auszuschließen, hält der Kreml fest.

Die elfköpfige russische Delegation wird vom Kremlberater Wladimir Medinski geleitet. Ihr gehören auch zwei stellvertretende Außenminister sowie hochrangige Militär- und Geheimdienstvertreter an. Direkte Gespräche mit den europäischen Vertretern hat Moskau nicht angekündigt.

Kiew nennt seine Verhandlungsziele

Umjerow nannte als ukrainische Verhandlungsziele ein Ende der Kampfhandlungen, verlässliche Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg, den wirtschaftlichen Wiederaufbau und humanitäre Maßnahmen.

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