Der belarussische Machthaber bietet sich als persönlicher Sicherheitsgarant für Friedensgespräche an. Der ukrainische Präsident hält von dem Vorschlag wenig.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einem Gegenangebot auf den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko reagiert, ihn persönlich zu Friedensgesprächen nach Moskau zu begleiten. Stattdessen solle Lukaschenko den russischen Präsidenten Wladimir Putin mitnehmen und gemeinsam mit ihm nach Kiew fliegen.



„Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen“, sagte Selenskyj am Dienstagabend.



Die Äußerungen fielen nach einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar in der westukrainischen Region Transkarpatien. Das ukrainische Nachrichtenportal Novyny.Live veröffentlichte ein Video von Selenskyjs Reaktion.



Selenskyj machte anschließend deutlich, dass sein Gegenangebot nicht als konkreter Verhandlungsvorschlag zu verstehen sei. Angesichts des Krieges komme weder ein Treffen in Moskau noch eines in Kiew infrage. Lukaschenkos Vorschlag sei unseriös.

Lukaschenko bietet Selenskyj persönliche Sicherheitsgarantien an

Lukaschenko hatte dem französischen Magazin Le Point bereits am 17. November ein Interview gegeben, aus dem am Dienstagabend Auszüge veröffentlicht wurden. „Selenskyj und ich könnten uns in ein Flugzeug setzen und nach Moskau fliegen. Zu zweit, wobei ich für seine Sicherheit und alles andere garantieren würde“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP den belarussischen Machthaber.



Lukaschenko vertrat zudem die Auffassung, dass die Ukraine, Russland und Belarus ohne die Beteiligung anderer europäischer Staaten schneller eine Einigung über ein Ende des Krieges erzielen könnten, wie Ukrainska Pravda unter Berufung auf die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtet.



Für den Fall, dass Selenskyj seinen Vorschlag ablehne, legte Lukaschenko dem ukrainischen Präsidenten nahe, selbst an der Front zu kämpfen.

Uschhorod: Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar (l) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nehmen an einer Kranzniederlegung an einem Denkmal für ukrainische Soldaten teil, die im Krieg gegen Russland gefallen sind. © Janos Nemes/AP

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Treffen mit Putin auf neutralem Boden

Selenskyj hat in der Vergangenheit mehrfach seine Bereitschaft zu einem persönlichen Treffen mit Putin erklärt. Der ukrainische Präsident besteht allerdings auf einem neutralen Verhandlungsort. Eine Reise nach Moskau hat er unter anderem aus Sicherheitsgründen wiederholt ausgeschlossen.



Lukaschenko wiederum zählt zu den engsten Verbündeten Putins. Zu Beginn des russischen Großangriffs im Februar 2022 stellte er den russischen Streitkräften belarussisches Staatsgebiet für die Invasion der Ukraine zur Verfügung. Von dort aus versuchten russische Truppen damals, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen.

Auch politisch und wirtschaftlich ist Belarus eng an Russland gebunden. Auf belarussischem Staatsgebiet sind nach russischen und belarussischen Angaben zudem russische Atomwaffen stationiert.

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