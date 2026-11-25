Von Nord Stream bis zum Dieselhandel: Trump wollte Putin mit Wirtschaftsangeboten zu Zugeständnissen bewegen. Nun setzen die USA offenbar auf „Land gegen Frieden“.

US-Präsident Donald Trump hat offenbar einen wesentlichen Bestandteil seiner bisherigen Strategie zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auf Eis gelegt. Monatelang stellte seine Regierung Russland umfangreiche Wirtschaftsprojekte in Aussicht, um Wladimir Putin zu Zugeständnissen bei den Friedensverhandlungen zu bewegen. Nun sollen territoriale Fragen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine stärker in den Mittelpunkt rücken.



Wie die Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf fünf über den Vorgang informierte Regierungsvertreter berichtet, haben Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner europäische Regierungsvertreter bereits über die veränderte Ausrichtung informiert. Unternehmenskooperationen seien demnach nicht länger ein zentraler Bestandteil des amerikanischen Angebots an Russland.



Ein US-Regierungsvertreter widersprach der Darstellung allerdings. Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland nach Kriegsende sei weiterhin Gegenstand der amerikanischen Verhandlungsbemühungen, berichtet die Financial Times.

Nord Stream, Erdöl und Titan: Trump stellte Putin umfangreiche Geschäfte in Aussicht

In den vergangenen Monaten hatten Witkoff und Kushner zahlreiche Projekte für die Zeit nach dem Krieg ins Gespräch gebracht. Dazu gehörten Investitionen amerikanischer Unternehmen in die russische Erdölförderung und Titanproduktion sowie die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen über Pipelines nach Europa. Auch die erneute Öffnung des russischen Luftraums für amerikanische Fluggesellschaften stand zur Debatte.



Einige der Vorhaben hätten unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland gehabt. Bereits am 8. Oktober hatte Reuters unter Berufung auf fünf mit den Gesprächen vertraute Personen berichtet, dass Kushner und Putins Sondergesandter Kirill Dmitrijew an Gesprächen über den möglichen Einstieg eines US-Investors bei den Nord-Stream-Pipelines beteiligt waren.

Amerikanische Unternehmen könnten dadurch an russischen Gaslieferungen nach Europa verdienen. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach sich damals gegen eine Wiederinbetriebnahme der Pipelines aus. Auch die bestehenden europäischen und amerikanischen Sanktionen stehen einem solchen Geschäft entgegen.



Ende Oktober berichtete die Financial Times über weitere konkrete Investitionsprojekte. Diskutiert wurden unter anderem eine gemeinsame Erdölförderung vor der russischen Pazifikinsel Sachalin sowie eine Beteiligung amerikanischer Ölkonzerne an der Wiederaufnahme russischer Rohöllieferungen nach Europa über die Druschba-Pipeline.

Auch der Verkauf internationaler Vermögenswerte des russischen Ölkonzerns Lukoil an Investoren sowie eine Beteiligung des russischen Energiekonzerns Novatek an einem Flüssiggasprojekt im US-Bundesstaat Alaska waren Gegenstand der Gespräche.

Trumps Diesel-Deal mit Putin: Russland profitiert, Lieferungen an die USA bleiben aus

Beim Dieselhandel war Trump bereits über bloße Absichtserklärungen hinausgegangen. Am 9. Oktober verkündete der US-Präsident nach einem Telefonat mit Putin eine Vereinbarung über die Bereitstellung russischen Dieselkraftstoffs für die USA und den Weltmarkt.



Zunächst sollte Russland nach Angaben Trumps mehr als 300.000 Tonnen Diesel bereitstellen, im November weitere 500.000 Tonnen und anschließend eine Million Tonnen.



Noch am selben Tag erteilte das US-Finanzministerium eine Ausnahmegenehmigung von bestimmten Russland-Sanktionen für den Handel mit russischem Diesel. Sie gilt bis zum 7. April 2027. Trump wollte damit die infolge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran stark gestiegenen Kraftstoffpreise senken.

Russland konnte seine Dieselausfuhren im Oktober gegenüber dem Vormonat tatsächlich verdoppeln. Wie diese Zeitung berichtete, stiegen die Exporte nach Daten des Analyseunternehmens Kpler von durchschnittlich 135.000 auf 271.000 Barrel pro Tag.



Doch während Russland mehr Diesel unter anderem nach Brasilien und in die Türkei exportierte, blieben die angekündigten Lieferungen an die USA aus. Nach Informationen des Wall Street Journal hatte bis zum 20. November noch keine entsprechende Schiffsladung den amerikanischen Markt erreicht.

Putin beharrt auf Gebietsabtretungen – USA setzen offenbar auf „Land gegen Frieden“

Russische Regierungsvertreter hatten die amerikanischen Wirtschaftsangebote zunächst positiv aufgenommen. Sie sahen darin laut Financial Times eine Möglichkeit, Trumps Interesse an den Verhandlungen aufrechtzuerhalten. Bei den jüngsten Gesprächen in Abu Dhabi Anfang November signalisierten die russischen Vertreter den US-Unterhändlern jedoch, dass Putin seine territorialen Forderungen nicht im Gegenzug für wirtschaftliche Vorteile abschwächen werde.

Die russische Führung geht dem Bericht zufolge offenbar davon aus, dass eine Friedensvereinbarung ohnehin zu einer Lockerung der Sanktionen führen und internationalen Unternehmen die Rückkehr auf den russischen Markt ermöglichen würde.

Ein mit den Verhandlungen vertrauter Regierungsvertreter erklärte laut Financial Times, die amerikanische Seite verfolge nun einen traditionelleren Verhandlungsansatz nach dem Prinzip „Land gegen Frieden“.

Dabei geht es insbesondere um den Donbass. Eine mit Putins Position vertraute Quelle brachte gegenüber der Financial Times einen Verzicht der Ukraine auf das Gebiet im Gegenzug für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato ins Gespräch. Dass die US-Regierung diesem konkreten Modell bereits zugestimmt hat, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Europäer widersprechen russischen Gebietsansprüchen

Beim Treffen der Koalition der Willigen am vergangenen Donnerstag in Berlin hatte Kushner erklärt, Trump sei grundsätzlich offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikels 5 des Nato-Vertrags. Eine solche Zusage müsse allerdings im Interesse der USA liegen und Teil einer umfassenderen Sicherheitsvereinbarung sein, sagte Kushner laut der offiziellen Mitschrift der Bundesregierung.



Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine bekräftigten dagegen in einer gemeinsamen Erklärung vom 19. November, dass internationale Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürften. Zudem müsse das souveräne Recht der Ukraine auf die Wahl ihrer Bündnisse respektiert werden.

Selenskyj setzt bei einem Scheitern der Verhandlungen auf den US-Kongress

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Bloomberg, die amerikanischen Unterhändler strebten eine Friedensvereinbarung möglichst bis Januar an.



Sollte bis zum Jahreswechsel keine für die Ukraine akzeptable Vereinbarung zustande kommen, will Selenskyj sich an den neu zusammengesetzten US-Kongress wenden und weitere Militärhilfen sowie eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland fordern. Im Januar übernehmen dort die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern.



Trump bestritt hingegen, unter zeitlichem Druck zu stehen. In einem Interview mit der New York Post erklärte der US-Präsident am Dienstag, er sei an keine Frist gebunden.

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