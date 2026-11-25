Jahrelang bewegte sich der Handel mit Kryptowährungen in der Ukraine in einer rechtlichen Grauzone. Die Zentralbank warnte noch zuletzt vor Korruptionsrisiken.

Angesichts des milliardenschweren Finanzierungsbedarfs infolge des russischen Angriffskriegs will sich die Ukraine eine weitere Einnahmequelle erschließen. Das ukrainische Parlament hat am Mittwoch ein Gesetz zur Regulierung und Besteuerung des Handels mit Kryptowährungen verabschiedet. Davon versprechen sich Befürworter zusätzliche Staatseinnahmen von jährlich bis zu 15 Milliarden Hrywnja, umgerechnet rund 330 Millionen US-Dollar.



Wie das ukrainische Parlament mitteilte, wurde das Gesetz in zweiter Lesung und als Ganzes verabschiedet. Insgesamt stimmten 271 Abgeordnete dafür. „Wir hoffen nun auf zusätzliche Haushaltseinnahmen von 15 Milliarden Hrywnja“, schrieb Jaroslaw Schelesnjak, stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Finanz- und Steuerausschusses, auf Telegram.



Sofern Präsident Wolodymyr Selenskyj das Gesetz unterzeichnet, sollen die neuen Regelungen im Juli 2027 in Kraft treten. Der Verabschiedung gingen jahrelange Auseinandersetzungen über die Besteuerung und staatliche Kontrolle des Marktes voraus.

Ukraine will Gewinne aus Kryptowährungen mit 23 Prozent besteuern

Künftig sollen Privatpersonen auf Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen grundsätzlich 18 Prozent Einkommensteuer und zusätzlich fünf Prozent Militärabgabe entrichten. Die Anschaffungskosten der digitalen Vermögenswerte können bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns abgezogen werden.



Für Kryptowährungen, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes erworben wurden, ist nach Angaben des ukrainischen Technologieportals dev.ua eine Übergangsregelung vorgesehen. Anleger können dabei von einem ermäßigten Einkommensteuersatz von fünf Prozent profitieren. Zusammen mit der Militärabgabe werden jedoch zehn Prozent des gesamten Verkaufserlöses fällig, nicht nur des erzielten Gewinns.



Der direkte Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere soll hingegen steuerfrei bleiben.



Bitcoin und andere Kryptowährungen werden auch künftig nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Sie sollen nach ukrainischem Zivilrecht als digitale Vermögenswerte behandelt werden.

Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Ukraine will Kryptomarkt aus der Schattenwirtschaft holen

Die Ukraine gehört weltweit zu den Ländern mit einer besonders hohen Verbreitung von Kryptowährungen. Schätzungen zufolge besaßen bereits vor Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 rund 16 Prozent der ukrainischen Bevölkerung digitale Vermögenswerte, wie der Kyiv Independent berichtet.



Von der bislang lückenhaften Regulierung profitieren allerdings auch kriminelle Akteure. Die Verfasser des Gesetzes hatten nach Angaben von Ukrainska Pravda ausdrücklich darauf hingewiesen, dass digitale Vermögenswerte zur Verschleierung von Einkünften, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung genutzt werden können.



Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte in einem Länderbericht vom Februar 2026 auf die Risiken des wachsenden Kryptomarkts aufmerksam gemacht. Eine wirksame Regulierung müsse unter anderem verhindern, dass bestehende Kapitalverkehrskontrollen mithilfe digitaler Vermögenswerte umgangen werden.

Ukrainische Zentralbank warnte vor Korruption und Monopolbildung

Noch Anfang November hatte sich die ukrainische Zentralbank gegen die Verabschiedung des Gesetzes in seiner damaligen Fassung ausgesprochen. Die Währungshüter kritisierten unter anderem mangelnde Transparenz bei der Ausarbeitung des Entwurfs und warnten vor Gefahren für die Stabilität der Landeswährung Hrywnja.



Besonders kritisch bewertete die Zentralbank die geplante Zulassung von Handelsplattformen für Kryptowährungen. Der damalige Gesetzentwurf räumte der staatlichen Wertpapieraufsicht nach Angaben des Finanzportals CoinDesk weitreichende Entscheidungsspielräume bei der Zahl der zugelassenen Anbieter ein. Die Zentralbank sah darin Risiken für Monopolbildung und Korruption.



Erst in der vergangenen Woche verständigten sich die beteiligten Aufsichtsbehörden auf Änderungen am Entwurf.

Die staatliche Wertpapieraufsicht soll künftig für die Zulassung und Überwachung der Handelsplattformen zuständig sein. Dazu gehört auch die Möglichkeit, über Gerichte gegen nicht lizenzierte Anbieter vorzugehen. Die Zentralbank soll dagegen die Auswirkungen des Kryptohandels auf die Landeswährung und das Bankensystem überwachen.



Mit der Reform kommt die Ukraine auch Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds nach. Als Vorbild dient die europäische Verordnung über Märkte für Kryptowerte, kurz MiCA.

Ukraine fehlen mehr als 32 Milliarden US-Dollar für 2027

Die erhofften Steuereinnahmen aus dem Kryptohandel dürften angesichts des enormen Finanzierungsbedarfs der Ukraine allerdings nur begrenzt zur Stabilisierung der Staatsfinanzen beitragen.



Wie das ukrainische Finanzministerium am 10. November mitteilte, benötigt das Land bei einer Fortsetzung des Krieges im kommenden Jahr externe Finanzmittel in Höhe von 52,6 Milliarden US-Dollar. Davon waren zum Zeitpunkt der Mitteilung 32,6 Milliarden US-Dollar noch nicht durch Finanzierungszusagen gedeckt.

Die Ukraine setzt darauf, dass die Europäische Union zwei Drittel ihres Finanzierungsbedarfs für 2027 übernimmt. In diesem Jahr hatte das Land bis zum 10. November bereits rund 30 Milliarden US-Dollar an internationaler Haushaltshilfe erhalten. Weitere rund 20 Milliarden US-Dollar werden bis zum Jahresende erwartet.



Zum Vergleich: Selbst die erhofften jährlichen Einnahmen aus der Besteuerung von Kryptowährungen entsprächen lediglich rund einem Prozent der derzeitigen Finanzierungslücke für 2027. Da das Gesetz erst im Juli in Kraft treten soll, dürfte der unmittelbare Beitrag im kommenden Jahr noch geringer ausfallen.

Entscheidend wird zudem sein, in welchem Umfang es den ukrainischen Behörden tatsächlich gelingt, bislang nicht erfasste Geschäfte aus der Schattenwirtschaft zu holen und die neuen Vorschriften durchzusetzen.

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