Fahrzeugschlangen an ukrainischer Grenze zu Polen: Luftalarm bremst Verkehr

Russische Angriffe führen zu Unterbrechungen an der ukrainisch-polnischen Grenze. Aktuelle Angaben zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Übergängen.

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Fahrzeuge am Grenzübergang Korczowa in Polen (Archivbild). Russische Angriffe haben zuletzt die Abfertigung an mehreren Übergängen beeinträchtigt.

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Russische Angriffe auf die Westukraine haben die Abfertigung an mehreren Grenzübergängen zu Polen beeinträchtigt. Wie das polnische Behördenportal Granica bereits in einer Mitteilung vom 23. Oktober erklärte, setzen ukrainische Dienste bei Gefahr zeitweise die Kontrollen aus. Dadurch stockt die Abfertigung auch auf polnischer Seite. Aktuelle ukrainische Angaben vom Montag deuten allerdings auf eine unterschiedliche Auslastung der Übergänge hin.

Die polnische Mitteilung betrifft vor allem den Lastwagenverkehr in Dorohusk, Hrebenne, Korczowa und Medyka. Auch in Zosin und Dołhobyczów seien Behinderungen möglich. Bei entsprechender Gefährdung müssten ukrainische Grenzübergänge evakuiert werden, gegebenenfalls auch Einrichtungen auf polnischer Seite.

Jede Unterbrechung verlängere die Fahrzeugschlangen, erklärten die Behörden. Hinzu komme stärkerer Güterverkehr am Wochenende. Nach dem Ende einer Unterbrechung werde die Abfertigung möglichst schnell wieder aufgenommen. Vorrang habe jedoch die Sicherheit von Reisenden, Fahrern und Beschäftigten.

Am Montag teils nur wenige wartende Fahrzeuge

Der ukrainische Fernsehnachrichtendienst TSN berichtete am Montag über morgendliche Schlangen in Richtung Polen, die er mit Stromausfällen und Luftalarm in Verbindung brachte. Zugleich veröffentlichte er Angaben der westlichen Regionalverwaltung des ukrainischen Grenzschutzes, die ein differenzierteres Bild zeigen.

Demnach warteten um 9 Uhr ukrainischer Zeit in Ustyluh 40 Autos, in Krakowez 30 Autos und drei Busse sowie in Rawa-Ruska 15 Autos. Für Schehyni wurden zehn Autos gemeldet. In Hruschiw gab es der Übersicht zufolge keine Schlange. Am Übergang Jahodyn warteten zu diesem Zeitpunkt keine Busse.

Die verfügbaren Angaben belegen damit zeitweise Behinderungen, aber keinen flächendeckenden Stillstand des Grenzverkehrs. Auch die pauschale Behauptung, Ukrainer könnten wegen der Schlangen nicht mehr ausreisen, wird dadurch nicht gestützt. Die russische Zeitung Moskowski Komsomolez hatte zuvor behauptet, Ukrainer könnten nicht ausreisen.

Die polnischen Behörden rufen derweil Fahrer und Transportunternehmen auf, mögliche Unterbrechungen bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen. Wie stark sich die Lage an einem einzelnen Übergang verändert, hängt unter anderem von der Sicherheitslage und dem Verkehrsaufkommen ab.

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