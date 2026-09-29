Drohnen auf Kiew: Warum Putin das ukrainische Regierungsviertel bislang verschont

Das Bild aus der Ukraine ging am Montag um die Welt: Menschen, die sich aus den Fenstern eines brennenden Gebäudes im historischen Zentrum Kiews lehnen, während über ihnen schwarzer Rauch aufsteigt. Eine russische Drohne hatte das Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften getroffen, einen Brand ausgelöst und mehrere Etagen beschädigt. Nach Angaben der Rettungskräfte kamen dabei zwei Menschen ums Leben, eine Leiche wurde erst am Abend aus den Trümmern geborgen. Bürgermeister Vitali Klitschko meldete den Einschlag knapp auf Telegram: „Es ist ein Feuer ausgebrochen.“