Positive Signale nach Ukraine-Verhandlungen: Am Mittwoch soll es um territoriale Fragen gehen

Nach vier Stunden Verhandlungen in Abu Dhabi ziehen Kiew und Washington eine positive Zwischenbilanz. Bei der Frage einer Waffenruhe bleiben die Positionen weit auseinander.

Nach den ersten Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA seit neun Monaten haben Washington und Kiew den Verlauf positiv bewertet. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete die Verhandlungen am Dienstag in Abu Dhabi laut der Nachrichtenagentur AP als „sehr produktiv“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach im Onlinedienst X von einem „konstruktiven und ziemlich substanziellen“ Austausch. Die Delegationen wollen ihre Gespräche am Mittwochmorgen fortsetzen.



Die Sitzung dauerte nach Angaben von AP rund vier Stunden. Für die USA nahmen Sondergesandter Steve Witkoff und Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teil. Die ukrainische Delegation leitete Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umerow, die russische Kremlberater Wladimir Medinski. Rubio und Selenskyj waren selbst nicht in Abu Dhabi.

Kiew nennt Gefangene und Sicherheitsgarantien als Schwerpunkte

Selenskyj erklärte nach Unterrichtung durch seine Unterhändler, die Delegationen hätten über mögliche humanitäre Schritte gesprochen. Die Freilassung von Gefangenen habe Priorität. Außerdem seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine und deren langfristige Absicherung ausführlich erörtert worden.



„Es braucht echte Instrumente, um eine Wiederholung des Kriegs zu verhindern“, schrieb Selenskyj weiter. Für die Fortsetzung am Mittwoch und weitere Gespräche mit amerikanischen und europäischen Vertretern habe er seiner Delegation klare Aufgaben erteilt.



Bei einem Auftritt in Kopenhagen nannte Selenskyj laut AP zudem die Rückkehr von aus der Ukraine verschleppter Kinder. Ein hochrangiger ukrainischer Vertreter sagte der Agentur, es sei über einen großangelegten Gefangenenaustausch gesprochen worden. Einzelheiten sollten in den kommenden Tagen beraten werden.

Washington dämpft Erwartungen an schnellen Durchbruch

Rubio warnte trotz seiner positiven Einschätzung vor überhöhten Erwartungen. „Es gibt noch viel zu tun“, sagte er am Rande des G7-Außenministertreffens in Paris laut AP. Eine Lösung stehe nicht unmittelbar in den nächsten 24 Stunden bevor.



Kushner hatte zum Auftakt erklärt, es gebe gute Ideen, wie sich die Unterschiede zwischen den Seiten überbrücken ließen. Ziel sei ein neuer Rahmen für einen dauerhaften Frieden, der auf früheren Erfahrungen aufbaue.



Laut einem Reuters-Bericht halten amerikanische Unterhändler territoriale Kompromisse für möglich. Ein US-Vertreter sagte der Agentur, Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten unter bestimmten Bedingungen zu Zugeständnissen bereit sein.

Moskau hält an Vorbehalten gegen Waffenruhe fest

Russlands Delegationsleiter Medinski äußerte zum Auftakt laut AP die Hoffnung, auf dem Weg zum Frieden im Interesse beider Bevölkerungen voranzukommen. Außenminister Sergej Lawrow machte am Dienstag zugleich deutlich, dass Moskau eine sofortige Waffenruhe vor einer Verständigung über die weiteren Bedingungen ablehnt, wie Kiew sie fordert.



Lawrow argumentierte nach einem Bericht von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, eine solche Pause würde der Ukraine erlauben, ihre militärischen Kräfte wieder aufzubauen. Ähnlich hatte die russische Seite bereits in der Vergangenheit argumentiert. Russland wolle zunächst Klarheit über die künftige Sicherheitsordnung. Damit bleibt ein zentraler Gegensatz bestehen.



Moskau verlangt unter anderem ukrainische Gebietsabtretungen, den Verzicht auf einen Nato-Beitritt und Beschränkungen der ukrainischen Streitkräfte. Selenskyj lehnt diese Forderungen ab.

Zweiter Tag soll Gespräche über konkrete Schritte vertiefen

Für Mittwoch ist die Fortsetzung des Dreierformats angekündigt. Dabei sollen nach einem Bericht von Politico unter Berufung auf US-Regierungsvertreter auch Territorialfragen auf die Tagesordnung kommen. Dabei gehe es darum, wo künftig Grenzen und Abgrenzungslinien verlaufen könnten. Die amerikanischen Gesprächspartner des Mediums betonten, dass territoriale Fragen und die künftigen Sicherheitsvereinbarungen für die Ukraine und Europa gemeinsam gelöst werden müssten.



Selenskyjs Vorgaben richten sich auf humanitäre Schritte, Sicherheitsgarantien und Deeskalation. Die Einzelheiten des möglichen Gefangenenaustauschs sollen in den kommenden Tagen weiter besprochen werden.



Vor dem ersten Dreiergespräch hatten sich die ukrainischen und amerikanischen Unterhändler mit Vertretern Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der Nato und der EU-Kommission abgestimmt. Eine weitere Frage bleibt, wie die Europäer in Gespräche über eine umfassendere Sicherheitsordnung einbezogen werden. Russland hatte ihre Teilnahme am Dreierformat in Abu Dhabi abgelehnt.

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