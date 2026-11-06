Ukraine „braucht es schnell“: Selenskyj richtet Bitte an Lateinamerika

In Sorge um die Energieversorgung sucht Kiew neue Lieferanten. Beim Iberoamerika-Gipfel verbindet Selenskyj seinen Hilfsappell mit einem Angebot.

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Wolodymyr Selenskyj am 5. November 2026 beim Iberoamerika-Gipfel in Madrid. Er bat um Ausrüstung für das beschädigte ukrainische Stromnetz.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Spanien und die Staaten Lateinamerikas um dringende Hilfe für die Reparatur der ukrainischen Energieversorgung gebeten.



Benötigt würden Transformatoren, Stromkabel und Generatoren, sagte er am Donnerstag bei einem Treffen am Rande des Iberoamerika-Gipfels in Madrid, wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtete. „Wir brauchen Ausrüstung, die mit unserem Stromnetz kompatibel ist. Und wir brauchen sie schnell“, sagte Selenskyj laut dem ukrainischen Präsidialamt. Er bat die Teilnehmer, die Verbindung zu Herstellern in ihren Ländern herzustellen.

Nach Selenskyjs Angaben haben russische Angriffe inzwischen jedes Kraftwerk des Landes in irgendeiner Weise beschädigt. Reparaturteams arbeiteten ununterbrochen daran, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Der Präsident warb deshalb für eine möglichst breite internationale Zusammenarbeit beim Wiederaufbau des Energiesystems.

Konkrete Wünsche an fünf Länder

Selenskyj nannte mehrere mögliche Lieferländer. Die Ukraine sei an Transformatoren aus Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien interessiert, berichtete die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Chile könne Stromkabel liefern, Spanien elektrische Ausrüstung, Kabel und Generatoren. Gefragt seien sowohl diesel- als auch gasbetriebene Anlagen.

Die wiederholten Angriffe auf die Energieinfrastruktur verschärfen die Sorge vor einem weiteren schwierigen Winter. In Kiew hatte Bürgermeister Vitali Klitschko die Versorgungslage am Dienstag als „äußerst schwierig“ bezeichnet, wie Euronews berichtete. Selenskyj drängt zugleich auf eine stärkere Luftverteidigung, um Menschen und Infrastruktur besser zu schützen.

Spanien wirbt um Unterstützung

Gastgeber Pedro Sánchez stellte sich vor den versammelten Vertretern Lateinamerikas hinter die Ukraine. „Der Aggressor ist Russland, und der Angegriffene ist die Ukraine“, sagte der spanische Regierungschef laut dem öffentlich-rechtlichen spanischen Rundfunk RTVE. Das Recht des Stärkeren dürfe sich nicht durchsetzen.

Bei einem anschließenden Gespräch im Regierungssitz bekräftigte Sánchez Spaniens Unterstützung und dessen Rückhalt für einen ukrainischen EU-Beitritt. Nach Angaben der spanischen Regierung hat Madrid 2026 insgesamt 570 Millionen Euro für den Wiederaufbau mobilisiert. Hinzu kämen weitere Beiträge für die Infrastruktur und die Bevölkerung.

Am Treffen mit Selenskyj nahmen unter anderem Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo und Honduras’ Präsident Nasry Asfura sowie Vertreter weiterer lateinamerikanischer Staaten teil. Auch UN-Generalsekretär António Guterres und EU-Ratspräsident António Costa waren dabei. Die Ukraine war erstmals bei einem Iberoamerika-Gipfel vertreten, der Delegationen aus 22 Ländern zusammenbrachte.

Kiew bietet Zusammenarbeit bei Drohnen an

Selenskyj verband seinen Appell mit einem Angebot zur Zusammenarbeit bei Sicherheitstechnik. Laut dem ukrainischen Präsidialamt könne sein Land deutlich mehr Drohnen herstellen, als es derzeit finanzieren könne. Er lud interessierte Staaten zu entsprechenden Vereinbarungen ein. Die Technik könne auch bei der Grenzüberwachung, der Sicherheit auf See und bei Naturkatastrophen eingesetzt werden.

Zugleich warnte er davor, russische Gebietsgewinne anzuerkennen. Eine nachträgliche Legalisierung der Besetzung ukrainischen Territoriums würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Die Regeln der UN-Charta seien für jedes Land wichtig, unabhängig von seiner Größe.

Selenskyj wirbt bereits seit 2022 in Lateinamerika um Unterstützung. Im Vergleich zu seinen regelmäßigen Hilfsappellen an die USA und die europäischen Verbündeten stehen solche Vorstöße jedoch deutlich seltener im Mittelpunkt seiner öffentlichen Diplomatie. Mehrere Staaten haben humanitäre Hilfe geleistet, darunter Chile, Argentinien und Brasilien.

Ukraine-Krieg: Neue Verhandlungen stehen bevor

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump ein mögliches Abkommen zur Ukraine in Aussicht gestellt, das weit über das Land hinausreichen soll. „Es wird ein großes Abkommen sein“, sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit dem russischen Unterhändler Kirill Dmitrijew im Weißen Haus. Es könnte „ganz Europa“ betreffen.



Am 10. und 11. November soll es erneut Dreiergespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA geben, bei denen über Wege hin zu einem Friedensabkommen verhandelt werden soll.

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