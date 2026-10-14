SpaceX hat laut Kiew den militärischen Starlink-Dienst gedrosselt, Drohnenmissionen fielen aus. Warum die Ukraine so sehr von dem System abhängig ist.

Die ukrainischen Streitkräfte melden seit der Nacht zu Mittwoch Einschränkungen beim Satelliteninternet Starlink. SpaceX habe eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Terminals in Bewegung eingeführt, teilte Serhij Beskrestnow, Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj für Verteidigungstechnologie, auf Telegram mit. Die Grenze liege bei 160 Kilometern pro Stunde und gelte für den militärischen Dienst Starshield, die Militärversion von Starlink. Die Streitkräfte seien über die Änderung nicht vorab informiert worden. Mehrere Einsätze seien dadurch gestört worden, schrieb Beskrestnow.



Der Berater vermutet einen politischen Hintergrund. Die Maßnahme sei kein Zufall und stehe im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage, schrieb er, ohne Belege für diese Einschätzung vorzulegen. Das Weiße Haus und SpaceX äußerten sich zunächst nicht.

Was bisher bekannt ist

Eine Quelle im ukrainischen Verteidigungsministerium bestätigte dem Kyiv Independent, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen festgestellt worden seien. Die Ursache werde untersucht. Das 7. Korps der ukrainischen Luftsturmtruppen meldete ebenfalls eine gedrosselte Verbindung. Eine Drohneneinheit im Abschnitt Huljajpole habe deshalb seit dem Morgen mehrere Einsätze absagen müssen, teilte das Korps mit. Nach Reuters-Informationen verloren Drohnen zeitweise auch bei Geschwindigkeiten von 110 bis 120 Kilometern pro Stunde für bis zu 20 Sekunden die Verbindung.

Warum vermutet Kiew politische Motive?

Die Einschränkung fällt in eine Phase zunehmender Spannungen zwischen Kiew und Washington. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt ein Abkommen mit Wladimir Putin über russische Dieselimporte angekündigt, Selenskyjs Ablösung gefordert und eine einseitige Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen ausgerufen. Laut dem Kyiv Independent kam die Ankündigung für Moskau und Kiew überraschend. Das US-Portal Axios berichtete unter Berufung auf einen ukrainischen Regierungsvertreter, US-Unterhändler hätten damit gedroht, den Austausch von Geheimdienstinformationen einzustellen, sollte die Ukraine ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien fortsetzen.

Zustimmung wird geprüft...

Die Ukraine greift seitdem keine Raffinerien mehr an, Russland beschießt dagegen weiter das ukrainische Energienetz. In der Nacht zu Mittwoch trafen Angriffe mehrere Kraftwerke in Kiew. Zweimal binnen weniger Tage blieb nach Angaben Selenskyjs die übliche Warnung der Partner vor russischen Raketen aus. Washington habe den Austausch von Geheimdienstinformationen aber nicht eingestellt, sagten ukrainische und amerikanische Quellen dem Kyiv Independent.

Was ist Starlink?

Starlink ist ein Netz aus mehreren tausend Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, das Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX betreibt. Juliana Süß, Expertin für Weltraumsicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, beschrieb im ZDF den Aufbau des Systems. Eine Bodenstation sendet das Signal zum Satelliten, der es an die Empfangsgeräte der Nutzer weiterleitet.

Sind solche Begrenzungen neu?

Geschwindigkeitsgrenzen für Starlink gibt es in der Ukraine bereits seit Anfang des Jahres. Damals waren russische Langstreckendrohnen mit Starlink-Antennen aufgetaucht. Der damalige Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow teilte anschließend mit, SpaceX habe eine Obergrenze von 90 Kilometern pro Stunde eingeführt und lasse nur noch registrierte Terminals zu. Auf seiner Website erklärt Starlink, Geschwindigkeitsgrenzen in der Ukraine würden in Abstimmung mit der ukrainischen Regierung festgelegt. Ob das auch für die neue Begrenzung gilt, ist offen. Die ukrainische Seite gibt an, nicht informiert worden zu sein.

Warum ist die Ukraine auf Starlink angewiesen?

Die ukrainische Armee nutzt Starlink für die Kommunikation zwischen Einheiten und für die Steuerung von Drohnen. Nach Angaben des Kyiv Independent stützt sich darauf auch die ukrainische Drohnenkampagne gegen russische Nachschubwege im besetzten Gebiet, die Russlands Logistik in diesem Jahr erheblich beeinträchtigt habe. Auch Abfangdrohnen gegen Russlands neue Angriffsdrohnen mit Strahltriebwerk sind auf das Netz angewiesen.



Für die Zivilbevölkerung hat das System ebenfalls große Bedeutung. Wenn russische Angriffe das Kommunikationsnetz beschädigten, habe häufig Starlink betroffene Gemeinden rasch wieder mit dem Internet verbunden, sagte Süß weiter. Starlink sei derzeit „wirklich ein kritisches, essenzielles System“.

Wie verwundbar ist das Netz?

Russland versucht seit Kriegsbeginn laut Experten, Starlink mit Störsignalen zu beeinträchtigen, bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Angreifbarer als die Satelliten im All sind die Bodenstationen, über die das Signal ins Netz eingespeist wird. Nach einem Brand in einer Starlink-Bodenstation in Polen geht die Regierung in Warschau von einem Anschlag aus, hinter dem sie Russland vermutet. Sie verdächtigt zwei Männer, die in Baden-Württemberg festgenommen wurden.

Kann SpaceX den Dienst einseitig einschränken?

Rechtlich ist das nicht eindeutig. Ein Teil der Starlink-Versorgung der Ukraine läuft seit 2023 über einen Vertrag des US-Verteidigungsministeriums mit SpaceX, den das Pentagon damals bestätigte. Wie weit SpaceX darin an bestimmte Leistungen gebunden ist, ist öffentlich nicht bekannt. Ob die aktuelle Begrenzung mit Washington oder Kiew abgestimmt war, ist ebenfalls offen. Bereits Anfang 2025 hatten US-Vertreter nach Berichten von Reuters in Verhandlungen mit Kiew eine Abschaltung von Starlink ins Gespräch gebracht.

US-Präsident Donald Trump überreicht Elon Musk in Washington die National Medal of Science. Trump hatte zuletzt ein Abkommen mit Kremlchef Wladimir Putin über russische Dieselimporte angekündigt. © Daniel Torok/B66/Avalon/imago

Baut Russland ein eigenes Starlink?

Ja, das Projekt heißt Rassvet, auf Deutsch Morgendämmerung, und wird vom russischen Unternehmen Büro 1440 entwickelt. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Bakanow, bezeichnet es als Russlands Antwort auf Starlink. Seit SpaceX nur noch registrierte Terminals zulässt, fehlt russischen Truppen der Zugang zu dem amerikanischen Netz, den sie zuvor über inoffizielle Kanäle genutzt hatten.



Von der Größe des Vorbilds ist Rassvet weit entfernt. Die ersten einsatzfähigen Satelliten startete Büro 1440 im März; bis September waren nach Berichten ukrainischer Medien 32 im All. Für einen regulären Betrieb benötigt das Netz nach Branchenangaben mehr als 250 Satelliten. Das Unternehmen nennt 2027 als Ziel für den kommerziellen Start, das Datum wurde bereits einmal verschoben.

Hilft China dabei?

Das sagt Selenskyj. „Wir wissen, dass China an Satelliten arbeitet und an der Möglichkeit, Russland mit einem ähnlichen Starlink zu helfen“, sagte er der Financial Times. Später fügte er hinzu, China mache Fortschritte und gebe diese an Russland weiter. Welche chinesischen Firmen beteiligt sein sollen, ließ er offen. Selenskyj hält einen Betrieb von Rassvet schon zum Ende dieses oder zu Beginn des kommenden Jahres für möglich, also deutlich früher, als Büro 1440 selbst angibt.



Nach Angaben der FT hat Selenskyj Trump mehrfach gebeten, Sanktionen gegen die beteiligten russischen und chinesischen Unternehmen zu verhängen, unter anderem bei einem Treffen in New York. Das Weiße Haus hat sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert.

Was könnte Russland mit Rassvet erreichen?

Der Militärexperte Rob Lee vom Foreign Policy Research Institute in Philadelphia erwartet, dass Rassvet weniger leistungsfähig sein wird als Starlink. Russland könne das System aber nutzen, um Videobilder von Drohnen an Gefechtsstände zu übertragen. Lee hält es zudem für möglich, dass Rassvet die russischen Sabotageaktivitäten gegen europäische Unterstützer der Ukraine erleichtert.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema