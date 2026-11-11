Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi: Kein Frieden, aber Fortschritte

Zweiter Verhandlungstag in Abu Dhabi: Beim Gefangenenaustausch gibt es Fortschritte. Streit um Gebiete, Sicherheitsgarantien und Waffenruhe bleibt bestehen.

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Die Chefunterhändler Russlands in Abu Dhabi: Fortschritte wurden erzielt, ein Gefangenenaustausch ermöglicht, aber kein Durchbruch.

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Zwei Tage lang haben Russland, die Ukraine und die USA in Abu Dhabi verhandelt. Jetzt steht fest: Es gibt erste Fortschritte, aber keinen Durchbruch. Während ein großer Gefangenenaustausch näher rückt, bleiben die entscheidenden Streitfragen ungelöst.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse

Vor allem arbeiten Russland und die Ukraine an einem umfangreichen Gefangenenaustausch. US-Unterhändler Jared Kushner sprach von der bislang größten humanitären Freilassung dieser Art. Im Gespräch sind 1000 gegen 1000 oder sogar 1500 gegen 1500 Gefangene. Die endgültigen Zahlen sollen am Donnerstag verkündet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt war die künftige Sicherheitsordnung in Europa. Russlands Verhandlungsführer Wladimir Medinski sprach von einem Austausch der Positionen: „In einigen Punkten haben wir gegenseitiges Verständnis erzielt, in anderen nicht. Dieses Gespräch wird selbstverständlich fortgesetzt.“ Weiterhin forderte Medinski „ein neues, modernes, erneuertes Sicherheitssystem“, das nicht zulasten einzelner Länder gehe.

Die USA drängen insbesondere auf langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine und verlässliche Mechanismen zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands. Ein Friedensabkommen oder eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand wurde jedoch nicht erreicht.

Bemerkenswert ist, dass allen Seiten offensichtlich die Bedeutung der Gespräche bewusst ist und sie ernsthaft an einem Ende des Krieges interessiert sind. Außenminister Wadephul warnte am Dienstag vor einer „Verhandlungsshow“ des Kremls. Russlands Verteter vermitteln bislang allerdings ein anderes Bild.

Die vier großen Streitpunkte

Der zentrale Konflikt bleibt die Gebietsfrage. Russland fordert die vollständige Kontrolle über den Donbass. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen grundsätzlich ab. Selenskyj betonte, dass Entscheidungen darüber den Staats- und Regierungschefs vorbehalten seien. Eine Annäherung ist bislang nicht erkennbar.

Weiterhin verlangt Kiew verbindliche Garantien, damit Russland nach einem möglichen Kriegsende nicht erneut angreift. Moskau fordert dagegen eine neue europäische Sicherheitsordnung und die Berücksichtigung seiner eigenen Interessen. Besonders umstritten bleibt ein möglicher Nato-Beitritt der Ukraine, den Russland vehement ablehnt.

Auch über die Reihenfolge gibt es Streit. Kiew will zunächst ein Ende der Kampfhandlungen und anschließend Verhandlungen über die langfristige Sicherheitsordnung. Moskau möchte bereits vorher über eine umfassendere Neuordnung Europas sprechen.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die EU und die Nato waren in Abu Dhabi vertreten, saßen aber trotz intensiver Bemühungen nicht mit am Verhandlungstisch. Kiew und seine europäischen Partner verlangen eine stärkere Beteiligung. Moskau zeigt sich zurückhaltend.

So bewerten Medien in Kiew und Moskau die Gespräche

Die ukrainischen Medien, darunter Ukrainska Pravda, Ukrinform und Kyiv Independent, stellen die Sicherheitsgarantien, die territoriale Integrität und den Schutz vor einem erneuten russischen Angriff in den Mittelpunkt. Der mögliche Gefangenenaustausch gilt als wichtiges humanitäres Ergebnis. Zugleich bleibt die Sorge, dass über die Zukunft der Ukraine ohne ausreichende Beteiligung Europas entschieden werden könnte.

Russische Medien wie Tass, Interfax und Wedomosti betonen dagegen die Gespräche über eine neue europäische Sicherheitsordnung und die Berücksichtigung russischer Interessen. Auch sie heben den geplanten Gefangenenaustausch hervor und verweisen auf die Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen. Beide Seiten sehen damit Fortschritte, setzen aber ganz verschiedene Prioritäten.

Wie geht es jetzt weiter?

Am Donnerstag wollen die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau mit Wladimir Putin sprechen. Sie sollen dem Kremlchef die Ergebnisse aus Abu Dhabi vorstellen und offene Fragen erörtern. Anschließend ist ein Treffen mit Selenskyj und europäischen Vertretern in Dublin geplant. Auch ein persönliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj bleibt im Gespräch.

Abu Dhabi hat damit gezeigt, dass ein neuer diplomatischer Anlauf entgegen vielen abweichenden Meinungen möglich ist. Der geplante Gefangenenaustausch wäre ein wichtiges humanitäres Signal. Doch bei den entscheidenden Fragen zu Gebietsansprüchen, Sicherheitsgarantien und Waffenstillstand liegen Moskau und Kiew weiterhin auseinander.

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