Noch bevor das erste direkte Gespräch zwischen einem deutschen und einem russischen Außenminister seit Beginn des Ukraine-Krieges begann, setzte die russische Seite ein Zeichen. Außenamtschef Sergej Lawrow legte vor Johann Wadephuls Platz ein 21-seitiges Dossier hin. Der Titel des Dokuments: „Die Erben von Goebbels: Die Fälschung der Ereignisse in Butscha und die blutigen Inszenierungen des Kiewer Regimes“.
Ukraine-Krieg
„Die Erben von Goebbels“: Was in der Butscha-Broschüre steht, die Lawrow Wadephul hinlegte
Beim Treffen mit Lawrow fand Wadephul auf seinem Platz ein Pamphlet, in dem das Massaker von Butscha als ukrainische Inszenierung dargestellt wird. Was steht in dem russischen Dokument?
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Bundesaußenminister Johann Wadephul und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow mit ihren Delegationen am Rande der UN-Generaldebatte in New York.
© Alexander Shcherbak/imago