„Die Erben von Goebbels“: Was in der Butscha-Broschüre steht, die Lawrow Wadephul hinlegte

Beim Treffen mit Lawrow fand Wadephul auf seinem Platz ein Pamphlet, in dem das Massaker von Butscha als ukrainische Inszenierung dargestellt wird. Was steht in dem russischen Dokument?

Noch bevor das erste direkte Gespräch zwischen einem deutschen und einem russischen Außenminister seit Beginn des Ukraine-Krieges begann, setzte die russische Seite ein Zeichen. Außenamtschef Sergej Lawrow legte vor Johann Wadephuls Platz ein 21-seitiges Dossier hin. Der Titel des Dokuments: „Die Erben von Goebbels: Die Fälschung der Ereignisse in Butscha und die blutigen Inszenierungen des Kiewer Regimes“.