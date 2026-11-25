Die mit Russland verbündeten Truppen von General Khalifa Haftar kündigen Vergeltung an. Italiens Außenminister warnt vor einer Ausweitung des Krieges auf das Mittelmeer.

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Die russische Korvette „Merkury“ bei einer Probe zur Marineparade in St. Petersburg im Juli 2022

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Zwei libysche Marineoffiziere sind nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Bengasi ihren Verletzungen erlegen. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf libysche Militärangaben berichtet, starben die beiden Männer am Dienstagabend. Die Führung der sogenannten Libyschen Nationalarmee (LNA) kündigte Vergeltung an.

Die Truppen unter dem Kommando von General Khalifa Haftar kontrollieren den Osten und Süden Libyens und unterhalten enge Beziehungen zu Russland. Ein mit den Ermittlungen vertrauter Vertreter aus dem Umfeld der LNA sagte AP, bei dem Angriff am Sonntag seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, darunter libysche und russische Staatsangehörige.

Modernes russisches Kriegsschiff versenkt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP versenkte die Ukraine bei dem Angriff die russische Korvette „Merkury“. Das erst 2023 in Dienst gestellte Schiff gehörte zu den modernsten Einheiten der russischen Marine. Die Ukraine traf auch das russische Frachtschiff „Angara“. Es steht als Teil der russischen Schattenflotte unter westlichen Sanktionen und diente laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dem Waffentransport.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved.It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Das Fachmedium Intelligence Online berichtete am Mittwoch, die Ukraine habe ihre geplanten Angriffe auf Schiffe der russischen Schattenflotte vor Libyen im November wegen der Präsenz russischer Kriegsschiffe weniger umfangreich anlegen müssen. Die Ausweitung der ukrainischen Militäraktionen auf das Mittelmeer bereite auch einigen Verbündeten Kiews Sorgen.

Warnung vor Ausweitung des Krieges

Der italienische Außenminister Antonio Tajani äußerte am Dienstag gegenüber seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha Bedenken wegen der Angriffe. Nach Angaben des italienischen Außenministeriums wolle Italien eine Ausweitung des Krieges auf das Mittelmeer verhindern, berichtete die britische Zeitung The Guardian. Tajani habe zudem betont, dass die Souveränität Libyens gewahrt werden müsse.

Auch die international anerkannte libysche Regierung in Tripolis verurteilte die Angriffe. Sie bestritt am Dienstag laut AFP, Absprachen mit der Ukraine über die Militäraktion getroffen zu haben. Bereits am Montag hatte das libysche Außenministerium von Kiew Auskunft darüber verlangt, ob libysches Staatsgebiet oder Einrichtungen des Landes für die Operation genutzt worden seien.

Kiew beruft sich auf Recht zur Selbstverteidigung

Das ukrainische Außenministerium berief sich auf das in Artikel 51 der Uno-Charta verankerte Recht auf Selbstverteidigung. Die Ukraine habe das Recht, russische Kriegsschiffe sowie Frachter mit militärischer Ausrüstung anzugreifen, sagte Ministeriumssprecher Heorhij Tychyj laut dem ukrainischen Nachrichtenportal Kyiv Independent. Russland gefährde Drittstaaten, indem es deren zivile Infrastruktur für militärische Zwecke nutze.

تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد، وتؤكد على وجوب الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدّراتها.وتدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معربةً عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق.كما تحث البعثة جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق، محذّرةً من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع؛ مؤكدة أن ليببا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحةً للصراعات الخارجية.وترى البعثة أن هذه الهجمات تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني.وإذ تؤكد البعثة أنها ستواصل متابعة هذه التطورات الخطيرة عن كثب، فإنها تدعو جميع الجهات الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت بمشقة في العملية السياسية وصولاً إلى تسوية دائمة. — UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026

Die Uno-Mission in Libyen forderte eine unverzügliche, unabhängige Untersuchung der Angriffe. Die ostlibysche Regierung kündigte gemeinsame Ermittlungen mit Russland an. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, das russische Verteidigungsministerium befasse sich mit dem Vorfall und werde zu gegebener Zeit darüber informieren.

Russland baut seine Militärpräsenz in Libyen aus

Seit dem von der Nato unterstützten Sturz Muammar al-Gaddafis im Jahr 2011 ist Libyen politisch gespalten. Während die Regierung in Tripolis Beziehungen zur Ukraine und deren westlichen Verbündeten pflegt, unterstützt Moskau seit Jahren Haftar militärisch.

Als Haftar 2019 und 2020 vergeblich versuchte, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen, lieferte Russland Waffen nach Libyen und entsandte Kämpfer der Söldnergruppe Wagner. An die Stelle der Wagner-Einheiten trat inzwischen das Afrikakorps, das den russischen Streitkräften untersteht.

Seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sucht Moskau nach Angaben des Wall Street Journal nach alternativen Marinestützpunkten für seine militärischen Aktivitäten in Afrika. Von der US-Zeitung ausgewertete Satellitenaufnahmen deuten darauf hin, dass Russland seine Lieferungen von Militärgütern nach Ostlibyen ausgeweitet hat.

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