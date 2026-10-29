Ukrainischer Botschafter attackiert Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft

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Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev in Berlin kritisiert die deutsche Industrie: Sie würden Putins Krieg unterstützen.

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Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft scharf kritisiert. In einem Gastbeitrag im „Handelsblatt“ wirft er deutschen Unternehmen vor, mit ihrem verbliebenen Russlandgeschäft den russischen Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Der Ost-Ausschuss weist die Vorwürfe zurück und betont sein Engagement für die Ukraine sowie seinen Bruch mit offiziellen russischen Regierungsvertretern.

Auslöser der Auseinandersetzung ist eine Spende der russischen Tochtergesellschaft des Handelskonzerns Metro in Höhe von einer Milliarde Rubel, umgerechnet rund elf Millionen Euro. Das Geld ging an den Fonds „Volksfront. Alles für den Sieg!“, der Ausrüstung für russische Truppen finanziert, darunter Geländewagen und Technik zur Drohnenabwehr.

Die deutsche Metro AG distanzierte sich von der Zahlung. Sie erklärte, die Entscheidung sei weder mit der Konzernzentrale abgestimmt noch von ihr autorisiert worden. Seit Ende September stehe die russische Tochter „unter vorläufiger staatlicher Zwangsverwaltung“, weshalb die deutsche Muttergesellschaft keine operative Kontrolle mehr habe.

Metro Russland: Warum Botschafter Makeiev die Spende kritisiert

Makeiev hält die Darstellung des Konzerns für erklärungsbedürftig. In seinem Gastbeitrag im Handelsblatt mit dem Titel „Metros Spende für Russlands Krieg ist kein Einzelfall“ verweist er darauf, dass die Verwaltungsgesellschaft der russischen Metro-Einheit bereits am 8. September gegründet worden sei – rund drei Wochen vor der Anordnung der Zwangsverwaltung. Alleiniger Eigentümer sei Johannes Tholey, der langjährige Chef von Metro Russland.

Zudem beruft sich Makeiev auf Medienberichte, wonach die russische Metro-Tochter selbst um die vorübergehende Verwaltung gebeten haben soll. Für den Botschafter wirft das Fragen auf: Wurde das Unternehmen tatsächlich gegen seinen Willen unter staatliche Kontrolle gestellt, oder steckte eine Vereinbarung hinter dem Vorgang?

Der Fall stehe exemplarisch für ein größeres Problem, argumentiert Makeiev. Westliche Unternehmen könnten in Russland unter staatlichen Druck geraten und anschließend für die Interessen des Kremls instrumentalisiert werden. Auch bei einem Verkauf drohten Risiken. Unternehmen könnten gezwungen sein, ihre Vermögenswerte unter Wert an russische Interessenten abzugeben. Neue Eigentümer könnten das Geschäft fortführen, Steuern zahlen und so dem russischen Staat wirtschaftlich nutzen.

Makeiev stellt grundsätzlich infrage, ob deutsche Unternehmen die Folgen ihrer Russlandgeschäfte ausreichend berücksichtigen. Wer weiterhin in Russland wirtschaftlich aktiv sei, müsse damit rechnen, dass die eigenen Aktivitäten dem russischen Staat zugutekommen und damit auch den Krieg begünstigen könnten.

Ost-Ausschuss weist Vorwürfe zum Russlandgeschäft zurück

Der Ost-Ausschuss weist die Darstellung zurück, er sei ein „Russland-Ausschuss“, der deutsche Unternehmen trotz des Krieges zu Geschäften mit Moskau ermutige. In seiner Stellungnahme vom Mittwoch lässt der Verband mitteilen, unmittelbar nach Beginn der umfassenden russischen Invasion alle Kontakte zu Vertretern der russischen Regierung auf Vorstandsbeschluss eingestellt zu haben.

Veranstaltungen zum Ausbau des Russlandgeschäfts gebe es seit 2022 nicht mehr. Die Russland-Regionaldirektion und der zugehörige Arbeitskreis seien aufgelöst worden.

Zugleich berät der Ost-Ausschuss nach eigenen Angaben in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium deutsche Unternehmen bei der Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland. In Veranstaltungsformaten tauschten sich Mitgliedsunternehmen zudem über die Zwangsmaßnahmen der russischen Regierung aus.

Der Verband verweist außerdem auf die Schwierigkeiten, sich aus Russland zurückzuziehen. Seit spätestens 2023 hätten westliche Unternehmen erhebliche Probleme, ihre Geschäfte abzuwickeln. Verkaufsprozesse zögen sich hin; teilweise drohe, dass Vermögenswerte an russische Interessenten übergingen. Ein Rückzug könne deshalb nicht automatisch als Vorteil für die Ukraine gelten.

Ukraine-Hilfe und Wiederaufbau: Darauf verweist der Ost-Ausschuss

Dem Vorwurf mangelnder Solidarität mit der Ukraine stellt der Ost-Ausschuss seine Aktivitäten seit Kriegsbeginn entgegen. Der Verband, dem nach eigenen Angaben rund 400 Mitgliedsunternehmen angehören, unterstützt deutsche Unternehmen beim Markteintritt in der Ukraine und engagiert sich für den Wiederaufbau.

Zu den Aktivitäten zählen ein 2022 eingerichteter Service Desk Ukraine, Delegationsreisen und Fachkonferenzen. Seit 2022 habe der Verband rund 60 Abstimmungsrunden zur Ukraine initiiert oder mitorganisiert, darunter vier große deutsch-ukrainische Wirtschaftskonferenzen in Berlin.

Auch bei der Unterstützung des ukrainischen Gesundheitswesens und der Wiederherstellung des Energienetzes habe der Ost-Ausschuss eine Rolle gespielt. Gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium seien Technik- und Geldspenden aus der Mitgliedschaft eingeworben worden. Der deutsch-ukrainische Handel sei trotz des Krieges gewachsen.

Als weiteres Argument führt der Verband an, dass inzwischen auch ukrainische Unternehmen mit deutschen Tochtergesellschaften zu seinen Mitgliedern gehörten. Ziel sei es, deutsche Firmen zu einem stärkeren wirtschaftlichen Engagement in der Ukraine zu bewegen.

Streit um Russland-Sanktionen und Verantwortung deutscher Unternehmen

Während der Botschafter die wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland als mögliches Einfallstor für die Finanzierung des Krieges kritisiert, betont der Wirtschaftsverband die Grenzen seines Einflusses auf unternehmerische Entscheidungen und die praktischen Hürden eines Rückzugs.

Der Ost-Ausschuss macht deutlich, dass er nicht für die Geschäftsentscheidungen seiner Mitgliedsunternehmen verantwortlich sei – unabhängig davon, in welchen Ländern diese tätig seien. Zugleich räumt der Verband ein, dass westliche Unternehmen beim Rückzug aus Russland vor erheblichen Schwierigkeiten stehen.

Um die Differenzen auszuräumen, kündigt der Ost-Ausschuss ein klärendes Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter an. Es soll im Umfeld der nächsten deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz stattfinden, die für den 20. November geplant ist.

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