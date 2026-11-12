Ulf Poschardt serviert Aufbruch – und liefert Wohlfühlopposition

In Tübingen begeistert Ulf Poschardt mit scharfen Diagnosen und Lust an der Provokation. Doch wer das Bürgertum aufrütteln will, muss ihm mehr abverlangen als Applaus.

Die Smartphones gehen hoch. Im voll besetzten Saal der Tübinger Museumgesellschaft hängen die Menschen an Ulf Poschardts Lippen. Er spricht über Antisemitismus und Bildung, Helmut Kohl, Elon Musk und die Energiewende. Eben noch geht es um Kohls Spendenaffäre, wenig später um Professoren, die „Bullshit verbreiten“ würden. Gedankliche Vollbremsungen und Spurwechsel gehören zum Programm. Langweilig ist das keine Minute. Nur bleibt nach manchen Pointen eine Frage zurück: Was folgt daraus?

Angekündigt war ein Gespräch mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Der sagte ab – wegen Vorwürfen gegen ihn, die er zurückweist; die Staatsanwaltschaft ermittelt. Palmers Erfahrungen aus kommunalpolitischer Verantwortung fehlen. Poschardt bleibt der Raum für seinen Streifzug durch die Republik.

Poschardt: „Ich war linker als die Leute da draußen“

Er beginnt mit einem Plädoyer gegen Antisemitismus. Mit Blick auf die Protestierenden vor dem Gebäude sagt er: „Ich war linker als die Leute da draußen. Aber ich war nicht bescheuert.“ Die Formulierung provoziert. Poschardt will Widerspruch erzeugen. „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es nicht ohne Konfrontation gehen wird“, ruft er seinen Zuhörern zu. Politischer Streit ist kein Betriebsunfall der Demokratie, sondern ihre Voraussetzung.

Und Poschardt kann Leistungen der Gegenseite anerkennen. Die Linke, sagt er, habe politische Kommunikation in sozialen Medien verstanden. Heidi Reichinnek setze ihre Botschaften mit Präzision durch; auch den Instagram-Auftritt des AfD-Politikers Ulrich Siegmund lobt er. Dem stellt er die Reichweitenschwäche der regierenden Parteien gegenüber. Auch den Streit der Jungen Union mit Clara von Nathusius greift er auf. Tatsächlich erreicht man junge Menschen nicht mit Kommunikation aus der Ära der Pressemitteilung.

Allerdings zeigt sich hier bereits die Grenze seiner Diagnose. Reichweite ist noch keine politische Gestaltungskraft. Ein Instagram-Erfolg saniert keinen Haushalt und senkt keine Strompreise. Die persönliche Marke ersetzt keine Reform. Poschardt weiß, wie Aufmerksamkeit entsteht. Spannender wäre, wie aus ihr mehr wird als das gute Gefühl, zur durchsetzungsfähigeren Seite zu gehören.

Bemerkenswert bleibt sein positiver Grundton. „Veränderungen nicht als etwas Bedrohliches wahrnehmen, sondern als etwas, was Spaß macht“, fordert er. Ein treffender Appell an ein bürgerliches Lager, das sich oft an Vertrautes klammert. Poschardt will ein Bürgertum, das sich einmischt. Einst sei es die revolutionäre Klasse gewesen, erinnert er.

(Ulf Poschardt) 25.06.2026, Berlin - Germany: Der Journalist und Autor Ulf Poschardt in seinem Büro im Axel-Springer-Verlag fotografiert für die Berliner Zeitung. (Foto: Lauryn Zoe Hinsch/Berliner Zeitung) © Lauryn Zoe Hinsch/Berliner Zeitu

Doch wie sieht das praktisch aus? Poschardt fordert eine radikale Steuer- und Staatsreform. Deutschland könne innerhalb weniger Jahre wieder spektakulär erfolgreich werden, deutet er an. Er verweist auf Dänemarks Rente mit 70, angeblich nach nur wenigen Monaten Debatte beschlossen. Tatsächlich wurde 2025 die Anhebung auf 70 Jahre ab 2040 beschlossen; sie baut jedoch auf einer Vereinbarung von 2006 auf, die das Rentenalter an die Lebenserwartung koppelte. Der vermeintliche Schnellschuss beruht also auf langfristiger Verständigung. Dafür ist in Tübingen an diesem Abend keine Zeit.

Auch Elon Musk und Peter Thiel bemüht Poschardt als Hoffnungsträger. Sie würden Deutschland gern voranbringen, meint er. Mag sein. Aber wie sichert ein freiheitlicher Rechtsstaat Wettbewerb, statt sich von einflussreichen Unternehmern abhängig zu machen? Welche Bedingungen machen Deutschland wieder attraktiv – verlässliche Energie, schnelle Genehmigungen, geringere Steuern, mehr Wettbewerb? Das wäre Stoff für eine institutionelle Reformdebatte.

Auf „Shitbürgertum“ folgte „Bückbürgertum“

Poschardt beansprucht gar nicht, ein Regierungsprogramm vorzulegen. Sein „Bückbürgertum“ ist eine Gesellschaftsdiagnose. Das ist legitim. Doch 2026 braucht es wenig Mut, Deutschlands Krisen zu benennen. Die Arbeit beginnt bei Zielkonflikten, Prioritäten und den Kosten eigener Vorschläge. Wer die Trägheit anderer so erbarmungslos geißelt, sollte sich selbst dieser Mühe nicht dauerhaft entziehen.

Auch seine Bücher leben von dieser Wucht. Auf „Shitbürgertum“ folgte „Bückbürgertum“, nun kündigt er in Tübingen bereits „Shitbürgertum – Der Untergang“ an. Dazu passt die Ferrari-Anekdote: Am 1. Mai sei er vergnügt mit einem schwarzen Sportwagen nach Berlin-Kreuzberg gefahren. Selbstinszenierung mit Augenzwinkern. Aber Aufmerksamkeit ist eine Währung, Erkenntnis eine andere.

Immerhin nimmt er auch das eigene Milieu ins Visier und gesteht frühere Anpassung ein. Das unterscheidet ihn von jenen, die ihr Publikum ausschließlich darin bestätigen, schon immer recht gehabt zu haben. Doch wie weit reicht diese Selbstkritik? Als Medienmann hat er die Öffentlichkeit mitgeprägt, deren Konformismus er heute geißelt. Auch diese Verantwortung gehört zur Bilanz.

Vielleicht liegt hier sein eigentlicher Widerspruch: Er will die Bürger aus ihrer Bequemlichkeit reißen, bietet ihnen aber mit der Lust an der Zuspitzung gelegentlich eine neue Bequemlichkeit an. Das Publikum lacht, nickt, filmt. Es verlässt den Saal womöglich im Gefühl, die Verhältnisse durchschaut zu haben. Das ist nicht automatisch Erkenntnis. Freiheit braucht Mut zum Widerspruch – und die Bereitschaft, dem Widerspruch des anderen standzuhalten. Sie verlangt außerdem die unbequeme Arbeit an Lösungen.

Poschardt hat den Saal begeistert, Schwächen des bürgerlichen Lagers benannt und politische Gegner gelobt. Das ist viel wert. Doch die nächste wirkliche Provokation könnte darin bestehen, der eigenen Seite nicht nur Mut zur Konfrontation, sondern Mut zur konkreten Verantwortung abzuverlangen. Ulf, wir haben die Diagnose verstanden. Jetzt reden wir über die Therapie.

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