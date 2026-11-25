Der Schauspieler Christian Ulmen hat eine einstweilige Verfügung gegen den Spiegel erwirkt. Das Magazin legt nach eigenen Angaben Berufung ein.

Der Schauspieler Christian Ulmen hat vor dem Landgericht Berlin II eine einstweilige Verfügung gegen den Spiegel erwirkt. Das teilte das Magazin am Mittwoch mit. Dabei ging es um einen Beitrag mit dem Titel „Die Akte, die Christian Ulmens Geschichte ins Wanken bringt“ vom 5. November 2026.



Das Gericht habe „weitreichende Passagen des Textes und darin formulierte Vorwürfe gegen Ulmen“ untersagt, so der Spiegel. Die Redaktion habe entschieden, den Text vorübergehend zu depublizieren. Der Spiegel hat nach eigenen Angaben Berufung gegen die Entscheidung eingelegt.

Anwaltskanzlei kritisiert Berichterstattung

Die Anwaltskanzlei Schertz Bergmann erklärte in einer Pressemitteilung, für die Berichterstattung des Spiegel habe es an „jeglicher Grundlage“ gefehlt. Es habe „bereits an der Grundvoraussetzung einer zulässigen Verdachtsberichterstattung“ gemangelt, hieß es in der auf X geteilten Erklärung.

In dem Artikel ging es nach Angaben des „Spiegel“ vor allem um eine Auseinandersetzung zwischen Ulmen und Fernandes, die sich im Januar 2023 in ihrer gemeinsamen Wohnung auf Mallorca ereignet haben soll.

Andere Berichte nicht betroffen

Von der aktuellen Entscheidung unberührt bleiben laut Spiegel die Berichte über den Fall Fernandes vom März 2026 sowie alle anderen bisherigen Artikel dazu. Das Magazin darf demnach weiterhin über den von Fernandes erhobenen Vorwurf berichten, Ulmen habe sie „virtuell vergewaltigt“.

Ulmen soll laut Spiegel über Jahre Fakeprofile im Namen von Fernandes angelegt und darüber ohne ihr Wissen und Einverständnis zahlreiche Männer kontaktiert haben. Zudem soll er pornografische Fotos und Videos verschickt haben, die den Eindruck erweckten, Fernandes sei darauf zu sehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Frühere Entscheidungen

Bereits zuvor hatte sich das Hanseatische Oberlandesgericht mit der Berichterstattung des Spiegel über Ulmen befasst. Wie AFP berichtete, hatte das Landgericht Hamburg im Mai 2026 einen großen Teil der im März veröffentlichten Berichte für zulässig erklärt. Ulmens Anwälte legten dagegen Beschwerde ein und hatten damit teilweise Erfolg.

Das Hanseatische Oberlandesgericht erklärte im Juni 2026, der Spiegel dürfe nicht den Eindruck erwecken, Ulmen habe Deepfake-Videos, die seine Ex-Frau zeigen, hergestellt oder verbreitet. Dafür fehle ein „Mindestbestand an Beweistatsachen“, berichtete AFP unter Berufung auf den Beschluss des Gerichts. Zudem durfte das Magazin bestimmte Passagen aus einer E-Mail Ulmens an seinen Verteidiger nicht mehr zitieren. Weitere Teile der Berichterstattung über Gewaltvorwürfe von Ulmens Ex-Frau Collien Fernandes blieben laut AFP erlaubt. (mit AFP)

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