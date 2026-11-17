Die Europäische Union zerfällt, die Nato verschwindet, die bisherigen europäischen Staaten lösen sich auf. So beginnt die politische Neuordnung Europas, die Ulrike Guérot in ihrem neuen Buch „Endlich Europa!“ entwirft. Am 9. Mai 2045 soll aus den Trümmern der alten Ordnung eine Europäische Republik entstehen. Für die Politikwissenschaftlerin ist das eine Utopie, die sie für durchaus realistisch hält.



Guérot hatte bereits vor zehn Jahren für eine Europäische Republik geworben. Inzwischen glaubt sie nicht mehr daran, dass sich die EU reformieren lässt. Ihr neuer Entwurf soll den europäischen Regionen mehr Macht geben und auch der politischen Rechten Platz bieten. Im Interview spricht sie über ihr Angebot an die AfD, die Gefahr eines Krieges und darüber, warum Europa aus ihrer Sicht ein neues ’68 braucht.