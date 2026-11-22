Eine einzelne Laterne gegen die Finsternis: verschneite Straße vor einem Berliner Altbau, ein zugeschneites Auto, sonst nur Schwarz. So sieht der Berliner Winter ab 16 Uhr aus.

Es ist kurz nach vier an einem Dienstag im November, und Berlin hat schon aufgegeben. Die Sonne ist irgendwo hinter dem Funkturm verschwunden, ohne sich vorher richtig gezeigt zu haben.



Wer morgens zur U-Bahn geht, geht im Dunkeln, und wer aus dem Büro kommt, auch. Über das Berliner Wintergrau haben wir uns an dieser Stelle schon ausgelassen. Heute geht es um das, was danach kommt: die Finsternis.

Kürzester Tag in Berlin: 7 Stunden und 39 Minuten

Am 21. Dezember geht die Sonne in Berlin gegen 8.15 Uhr auf und um 15.54 Uhr wieder unter. Das sind 7 Stunden und 39 Minuten, weniger als ein ordentlicher Arbeitstag mit Mittagspause.



Im Juni schafft dieselbe Stadt 16 Stunden und 50 Minuten. Gut neun Stunden Licht werden einem also jeden Winter gestrichen, ohne Antrag und ohne Widerspruchsfrist.



Von der Tagundnachtgleiche im September bis zu der im März ist die Nacht in Berlin länger als der Tag, ein halbes Jahr lang. Die Zeitumstellung Ende Oktober schiebt die Dunkelheit dann noch eine Stunde näher an den Feierabend.

Das Märchen vom Winter, der den Sommer erst schön macht

Irgendwann sagt es dann jemand, gern am Glühweinstand: „Man muss den Winter eben aushalten, sonst weiß man den Sommer gar nicht zu schätzen.“ Das klingt nach Kalenderspruch aus der Achtsamkeitsabteilung und taugt auch ungefähr so viel.



Natürlich braucht der Mensch den Kontrast, aber dafür reichen zwei Wochen. Danach würde jeder Berliner den ersten Sonnenstrahl auf dem Tempelhofer Feld feiern wie einen Lottogewinn. Niemand muss ein halbes Jahr hungern, um ein Schnitzel zu schätzen.

Platons Höhlengleichnis: Draußen scheint die Sonne

Platon hat das Problem vor rund 2400 Jahren durchgespielt. In seinem Höhlengleichnis aus der „Politeia“ sitzen Menschen gefesselt in einer Höhle und halten Schatten an der Wand für die Wirklichkeit. Einer reißt sich los, steigt hinauf ins Freie und sieht die Sonne. Für Platon ist sie das Größte überhaupt, das Bild für das Gute, von dem alles Leben abhängt. Zurück in der Höhle sieht der Mann nichts mehr und stolpert herum, die anderen lachen ihn aus. Wer sie nach oben führen wolle, den würden sie am liebsten umbringen, heißt es bei Platon.



Diese Höhlenbewohner gibt es bis heute. Sie zünden im Januar die nächste Duftkerze an und schwärmen von Hygge. Hygge ist aber keine Lebensart, sondern eine Bewältigungsstrategie.

Ohne Sonne kein Leben, ohne Licht kein Vitamin D

Biologisch ist die Lage ohnehin eindeutig: Ohne Sonne gibt es keine Photosynthese und damit auch nichts zu essen. Auch der Mensch läuft im Winter auf Reserve. Von Oktober bis März ist die UV-B-Strahlung in Deutschland zu schwach, als dass die Haut Vitamin D bilden könnte, der Körper zehrt dann von den Sommerspeichern. Bei Dunkelheit schüttet er zudem das Schlafhormon Melatonin aus. Deshalb sitzt man um halb fünf am Schreibtisch und fühlt sich wie nach Mitternacht.

Winterschlaf: Der Siebenschläfer macht es richtig

Die Tierwelt hat das Problem längst gelöst. Igel und Fledermäuse halten Winterschlaf, der Siebenschläfer zieht sich von Oktober bis Mai zurück und verdankt diesen rund sieben Monaten seinen Namen. Findet er im Frühjahr kaum Futter, legt er sich einfach wieder hin, der Rekord liegt bei 11,4 Monaten. Der Berliner dagegen muss um halb acht in die U8. Kein Arbeitgeber dieser Stadt akzeptiert eine Krankmeldung mit dem Vermerk „Siebenschläfer“.

Das Uglymeter-Urteil: 10 von 10

Die Berliner Dunkelheit bekommt die volle Punktzahl, weil sie lebensfeindlich ist und uns trotzdem jedes Jahr als Charakterschule verkauft wird. Zwei Wochen Finsternis zum Einnorden nehmen wir gern, den Rest des Winters hätten wir dann bitte hell. Bis dahin hält es die Redaktion mit dem Siebenschläfer und meldet sich im Mai zurück.

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