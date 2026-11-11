Umfrage: Chinesische Firmen wollen trotz hoher Kosten in Deutschland investieren

Chinesische Unternehmen halten mehrheitlich an ihren Investitionen in Deutschland fest. 30 Prozent der befragten Firmen planen, ihre Investitionen auszuweiten, weitere 63 Prozent wollen sie auf dem bisherigen Niveau halten. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 114 Unternehmen hervor.

Allerdings bewerten die Firmen die Standortbedingungen zunehmend kritisch. 83 Prozent der Befragten sehen Arbeitskosten und das deutsche Arbeitsrecht als Investitionshemmnis – zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 65 Prozent beklagen komplizierte bürokratische Regeln. Besonders stark gestiegen sind die Sorgen um die Energieversorgung: Während im Vorjahr noch 25 Prozent die Energiekosten als Hindernis nannten, sind es inzwischen 49 Prozent.

Deutschland bleibt zentraler Standort in Europa

Für chinesische Unternehmen bleibt Deutschland ein wichtiger europäischer Standort. 27 Prozent der Befragten planen in den kommenden fünf Jahren Investitionen in die Produktion in Deutschland, nach 21 Prozent im Vorjahr. Damit liegt die Bundesrepublik unter den abgefragten europäischen Ländern vor Polen, Spanien und Ungarn. Besonders interessant sind laut Umfrage Batteriespeichersysteme, Infrastruktur sowie Industrie- und Serviceroboter.

„Doch um für chinesische Investoren wirtschaftlich relevant zu bleiben, muss Deutschland seine Rahmenbedingungen verbessern“, sagte KPMG-Bereichsvorstand Andreas Glunz. Auch als Standort für das Europageschäft gewinnt Deutschland an Bedeutung: 57 Prozent der befragten Unternehmen nutzen ihre deutsche Gesellschaft als europäische Zentrale, nach 51 Prozent im Vorjahr.

Zurückhaltendere Geschäftsaussichten

Bei den Geschäftsaussichten zeigen sich die Unternehmen etwas vorsichtiger. 40 Prozent rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen, drei Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Befragung. 43 Prozent wollen ihre Beschäftigtenzahl erhöhen, das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Für die Umfrage wurden zwischen Mitte August und Anfang September chinesische Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Deutschland befragt.

Zwischen der EU und China haben die Handelsspannungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Brüssel wirft Peking unter anderem Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen vor. Zugleich hat sich das Handelsungleichgewicht zuletzt wieder vergrößert – die EU importiert inzwischen deutlich mehr Waren aus China, als sie dorthin exportiert. (mit dpa)

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