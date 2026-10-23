Umfrage: Mehrheit lehnt Linke-geführte Regierung in Berlin ab

Rot-Grün-Rot unter Führung der Linken? Laut einer neuen Umfrage hält die Mehrheit der Deutschen wenig von einer solchen Koalition in der Hauptstadt – auch viele SPD-Anhänger sind skeptisch.

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Eine Mehrheit der Deutschen steht einer möglichen rot-grün-roten Landesregierung unter Führung der Linken in Berlin ablehnend gegenüber. Käme es zu einer solchen Koalition, fänden das 56 Prozent der Befragten schlecht, wie aus dem aktuellen ZDF-„Politbarometer“ hervorgeht. Gut finden würden eine solche Regierung demnach 26 Prozent, 16 Prozent wäre es egal.

Auch in den Reihen potenzieller Koalitionspartner gibt es laut der Umfrage Vorbehalte: 42 Prozent der SPD-Anhänger und 26 Prozent der Menschen, die den Grünen nahestehen, bewerten ein solches Bündnis negativ.

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Erhebung befragte die Forschungsgruppe Wahlen zwischen dem 20. und 22. Oktober insgesamt 1.225 Wahlberechtigte online und telefonisch.

Linke gewann Wahl mit großem Vorsprung

Die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp hatte die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vor einigen Wochen mit deutlichem Vorsprung vor der CDU gewonnen. Damit könnte die Partei erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Sowohl die Berliner SPD als auch die Grünen haben beschlossen, gemeinsame Koalitionsverhandlungen mit der Linken aufzunehmen. Eine Entscheidung der Linken dazu steht noch aus.

Die Linke sah sich in den vergangenen Wochen Vorwürfen zum Umgang mit Antisemitismus und organisierter Kriminalität ausgesetzt. Noch vor Beginn der Sondierungen verständigten sich die drei Parteien auf eine gemeinsame Erklärung zum Thema Antisemitismus. Diese soll im Fall einer Regierungsbildung in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden. (mit dpa)

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