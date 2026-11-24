Vor dem SPD-Parteitag im Januar sieht eine neue Umfrage Manuela Schwesig als Favoritin für den Parteivorsitz. Hubertus Heil und Lars Klingbeil schneiden deutlich schlechter ab.

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Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird in einer aktuellen Umfrage mehrheitlich als geeignet für den SPD-Vorsitz eingeschätzt. 56 Prozent der Befragten halten sie für geeignet, 35 Prozent sprechen ihr die Eignung ab. Das geht aus einer Forsa-Erhebung für die Sender RTL und ntv hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Ob Schwesig für das Amt kandidiert, ist bislang offen.

Die SPD will Mitte Januar auf einem Parteitag eine neue Spitze wählen. Hintergrund ist der Rücktritt von Parteichefin Bärbel Bas im Oktober. Bislang hat allein der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil seine Kandidatur erklärt. Ihm trauen laut Umfrage 40 Prozent der Befragten den Vorsitz zu, 51 Prozent halten ihn für ungeeignet.

Der amtierende Parteichef Lars Klingbeil kommt auf die niedrigsten Zustimmungswerte: Nur 33 Prozent halten ihn für geeignet, 61 Prozent dagegen für ungeeignet. Auch bei Klingbeil ist nach Angaben der Sender offen, ob er erneut antritt.

Schwesig auch bei Anhängern anderer Parteien vorn

Der Umfrage zufolge wird Schwesig auch von den Anhängern von Union, Grünen und Linken mehrheitlich als geeignet eingestuft. Heil erhält außerhalb der SPD nur bei den Grünen-Anhängern eine mehrheitliche Zustimmung zur Eignung für den Vorsitz.

Für die Erhebung befragte das Institut Forsa vom 18. bis 20. November 1.500 Menschen. Die Angaben zur Eignung der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten beziehen sich jeweils auf Befragte, die den entsprechenden Namen kennen. Die Fehlertoleranz gibt Forsa mit plus/minus drei Prozentpunkten an. (mit AFP)

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