Eine Woche vor der Entscheidung sieht Vox Brasil den Präsidenten mit 51 zu 49 Prozent vorn, Datafolha den Senator. Beide Ergebnisse liegen innerhalb der Fehlertoleranz der Institute.

Nach dem Rückstand im ersten Wahlgang hoffen Lulas Anhänger auf einen Sieg ihres Kandidaten in der Stichwahl.

Eine Woche vor der Stichwahl um das brasilianische Präsidentenamt liegt Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT in einer neuen Umfrage knapp vor seinem Herausforderer Flávio Bolsonaro von der rechten Partei Liberal (PL). Nach der am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Instituts Vox Brasil kommt Lula auf 51 Prozent der gültigen Stimmen, Bolsonaro auf 49 Prozent.



Bei einer Fehlertoleranz von 2,15 Prozentpunkten liegen beide Bewerber in einem statistischen Gleichstand. Vox Brasil befragte vom 15. bis 17. Oktober 2100 Wahlberechtigte persönlich in deren Haushalten.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Bezogen auf alle Befragten kommt Lula auf 46,4 Prozent, Bolsonaro auf 44,6 Prozent. Rund fünf Prozent wollen leer oder ungültig abstimmen, 3,9 Prozent sind noch unentschieden. Im Vergleich zur Erhebung zehn Tage zuvor legten beide Kandidaten leicht zu, die Zahl der Unentschlossenen sank laut dem Nachrichtenportal JOTA deutlich von 9,7 auf 3,9 Prozent. Die Zustimmung zur Regierung Lula stieg demnach von 43 auf 46,5 Prozent, die Ablehnung sank von 51,6 auf 49,2 Prozent.

Nahezu identisch sind die Ablehnungswerte: Jeweils 45,3 Prozent der Befragten gaben an, einen der beiden Bewerber unter keinen Umständen wählen zu wollen. Auf die Frage, wer die Wahl gewinnen werde, nannten gegenüber Vox Brasil 46,9 Prozent Lula, 41,6 Prozent Bolsonaro.

Konkurrenzinstitut sieht Bolsonaro vorn

Eine wenige Tage zuvor von der Zeitung Folha de S.Paulo veröffentlichte Datafolha-Umfrage hatte ein gegenteiliges Bild gezeichnet: Dort kam Bolsonaro auf 51 Prozent der gültigen Stimmen, Lula auf 49 Prozent – ebenfalls ein statistisches Patt innerhalb der Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten. Datafolha hatte vom 13. bis 14. Oktober 2520 Wahlberechtigte in 153 Städten befragt.

Der Senator aus Rio de Janeiro liegt bei Datafolha vor allem im bevölkerungsreichen Südosten und bei Evangelikalen vorn, während Lula im Nordosten, bei ärmeren Wählern und Katholiken führt. 54 Prozent der von Datafolha Befragten rechnen mit einem Sieg Bolsonaros, 37 Prozent setzen auf Lula.

Überraschung im ersten Wahlgang

Der rechtsextreme Senator hatte am 4. Oktober im ersten Wahlgang überraschend vorn gelegen. Er kam auf 47,03 Prozent der gültigen Stimmen, Lula erreichte mit 45,16 Prozent nur Platz zwei. Trotz Wahlpflicht lag die Enthaltung mit 21,08 Prozent auf Rekordniveau. Flávio Bolsonaro ist der älteste Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro und tritt für die rechte Opposition gegen Lula an, der eine vierte Amtszeit anstrebt.

Jair Bolsonaro verbüßt seit November 2025 eine 27-jährige Haftstrafe. Eine Kammer des Obersten Gerichtshofs hatte ihn schuldig gesprochen, nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Staatsstreich gegen Lula geplant zu haben. Die Stichwahl findet am 25. Oktober statt.

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