UN-Generaldebatte: Wadephul trifft sich überraschend mit Russlands Außenminister Lawrow

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat in New York Sergej Lawrow getroffen. Es war das erste bilaterale Gespräch der Außenminister beider Länder seit Jahren.

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Sergei Lawrow (l), Außenminister von Russland, sitzt gegenüber von Johann Wadephul (CDU, 2.v.r), Außenminister, bei einem Treffen am Rande der Sitzung der UN Generalversammlung bei den Vereinten Nationen.

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Bundesaußenminister Johann Wadephul ist in New York mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengekommen. Es war das erste bilaterale Gespräch der Chefdiplomaten beider Länder seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022.

Das Treffen fand am Rande der Generaldebatte der Vereinten Nationen in einem Besprechungsraum der russischen Delegation im UN-Gebäude statt und dauerte gut 20 Minuten. Wadephul traf gegen 10.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) mit seiner Delegation ein, Lawrow und dessen Mitarbeiter erwarteten den deutschen Außenminister bereits. Zum Abschluss verabschiedeten sich beide Minister mit einem Handschlag.

Die deutsche Seite habe um die Zusammenkunft gebeten, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass. Wadephul äußerte sich beim Verlassen des Besprechungsraums zunächst nicht zu den Inhalten des Gesprächs und beantwortete auch keine Fragen.

Erstes Gespräch auf Ministerebene seit Kriegsbeginn

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hatte es kein direktes Gespräch mehr auf Außenministerebene zwischen Berlin und Moskau gegeben. Vertreter beider Regierungen waren seitdem zwar mehrfach bei internationalen Treffen gemeinsam anwesend, ein bilateraler Austausch auf dieser Ebene blieb jedoch aus.

Das Treffen in New York findet vor dem Hintergrund anhaltender internationaler Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine statt. Wadephul und Lawrow halten sich wegen der UN-Generaldebatte in der US-Metropole auf. Zunächst war nicht bekannt, welche Themen die beiden Minister im Einzelnen besprachen. (mit dpa)

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