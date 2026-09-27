UN-Generalsekretär 2027: Diese Kandidaten kämpfen um die Nachfolge von António Guterres

Wer wird neuer UN-Generalsekretär? Sieben Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von António Guterres. Zwei liegen im Rennen derzeit vorn.

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Sie liegt in den Vorwahlen derzeit vorne: Rebeca Grynspan aus Costa Rica. Wird sie die erste Frau an der Spitze der UN?

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Die UN-Woche in New York neigt sich ihrem Ende entgegen. Damit endet auch die letzte Vollversammlung unter dem amtierenden Generalsekretär António Guterres nach zehn Jahren. Wer künftig an der Spitze der Vereinten Nationen steht, entscheidet sich in einem Verfahren, das hinter verschlossenen Türen entschieden wird. Zum 1. Januar 2027 soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das Amt übernehmen. Derzeit sind sieben Kandidaturen offiziell im Rennen.

Sieben Kandidaten im Rennen

Die Vereinten Nationen führen derzeit Rebeca Grynspan aus Costa Rica, Carolyn Rodrigues Birkett aus Guyana, Rafael Grossi aus Argentinien, María Fernanda Espinosa aus Ecuador, Macky Sall aus Senegal, Olara Otunnu aus Uganda und Ivonne A-Baki aus Ecuador als Kandidaten. Die frühere chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, die ebenfalls kandidiert hatte, zog ihre Bewerbung im September zurück.

Das Feld ist historisch bemerkenswert. Vier der sieben verbliebenen Kandidaten sind Frauen. Noch nie hatte eine Frau das Amt des UN-Generalsekretärs inne. Zugleich stammt ein großer Teil des Bewerberfeldes aus Lateinamerika und der Karibik. Eine regionale Rotation wird bei der Auswahl traditionell berücksichtigt, ist aber keine verbindliche Regel.

Weitere Kandidaturen sind grundsätzlich noch möglich. Mitgliedstaaten können Kandidaten nominieren, solange der Auswahlprozess nicht abgeschlossen ist.

Wie läuft die Wahl ab?

Der Generalsekretär wird nicht direkt von den 193 UN-Mitgliedstaaten gewählt. Nach Artikel 97 der UN-Charta ernennt die Generalversammlung den Generalsekretär auf Empfehlung des Sicherheitsrats. Die Kandidaten stellen sich in öffentlichen Dialogen den Fragen der UN-Mitglieder und präsentieren ihre politischen Vorstellungen. Anschließend verlagert sich der entscheidende Teil des Verfahrens in den Sicherheitsrat.

Dort finden sogenannte Straw Polls statt. Die 15 Mitglieder des Sicherheitsrats geben geheim an, ob sie einen Kandidaten unterstützen, ablehnen oder keine Position beziehen. Diese Abstimmungen sind damit noch keine Wahl, zeigen aber ein Meinungsbild.

Besonders wichtig sind die fünf Vetomächte China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die USA. Für eine Empfehlung sind mindestens neun Stimmen erforderlich. Zugleich darf kein ständiges Mitglied ein Veto einlegen. Erst danach stimmt die Generalversammlung über die formelle Ernennung ab.

Wer sind die Kandidaten?

Rebeca Grynspan – Costa Rica:

Die Ökonomin und frühere Vizepräsidentin Costa Ricas steht an der Spitze von UN Trade and Development (UNCTAD). Sie verfügt über langjährige Erfahrung innerhalb des UN-Systems. In den bisherigen Straw Polls lag sie zweimal an erster Stelle und erhielt zuletzt neun Unterstützungsstimmen.

Carolyn Rodrigues Birkett – Guyana:

Rodrigues Birkett ist seit 2020 Ständige Vertreterin Guyanas bei den Vereinten Nationen und war zuvor Außenministerin ihres Landes. Im zweiten Straw Poll lag sie mit acht Unterstützungsstimmen vorne. Auch in der dritten Runde gehörte sie mit acht Stimmen zur Spitzengruppe.

Rafael Grossi – Argentinien:

Grossi leitet seit 2019 die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Der argentinische Diplomat verfügt über umfangreiche Erfahrung in Fragen der internationalen Sicherheit und Diplomatie. In den ersten beiden Straw Polls gehörte er zur Spitzengruppe, zuletzt erhielt er fünf Stimmen.

Macky Sall – Senegal:

Sall war von 2012 bis 2024 Präsident Senegals und später Vorsitzender der Afrikanischen Union. Er tritt unter anderem für Reformen der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats ein. Im dritten Straw Poll erhielt er fünf Unterstützungsstimmen.

María Fernanda Espinosa – Ecuador:

Espinosa war Außenministerin Ecuadors und 2018/19 Präsidentin der UN-Generalversammlung. Sie verfügt damit sowohl über Regierungserfahrung als auch über eine lange Verbindung zu den Vereinten Nationen. Im dritten Straw Poll erhielt sie drei „encourage“-Stimmen.

Die übrigen Kandidaten Olara Otunnu aus Uganda und Ivonne A-Baki aus Ecuador liegen in den bisherigen informellen Abstimmungen hinter dieser Gruppe.

Was zeigen die bisherigen Ergebnisse?

Die bisherigen informellen Abstimmungen deuten auf ein enges Rennen hin. Die Ergebnisse werden vom Sicherheitsrat nicht offiziell veröffentlicht, aber von diplomatischen Quellen und Organisationen wie „1 for 8 Billion“ dokumentiert.

Im ersten Straw Poll am 30. Juli lag die costa-ricanische Politikerin Rebeca Grynspan mit zehn Ja-Stimmen vorne. Carolyn Rodrigues Birkett aus Guyana kam auf neun, Rafael Grossi aus Argentinien auf sieben Stimmen.

In der zweiten Abstimmung am 21. August änderte sich das Bild: Rodrigues Birkett lag mit acht Unterstützungsstimmen vor Grynspan und Grossi, die jeweils sieben erhielten.

Auch die dritte Abstimmung im September brachte keinen eindeutigen Sieger: Grynspan kam auf neun Ja-Stimmen, Rodrigues Birkett auf acht. Grossi und Macky Sall folgten mit jeweils fünf Stimmen.

Noch ist das Rennen offen. Weitere Straw Polls sind möglich, Kandidaturen können hinzukommen oder zurückgezogen werden. Erst wenn der Sicherheitsrat einen Kandidaten empfiehlt, entscheidet die Generalversammlung formell über die Nachfolge von António Guterres. Der neue Generalsekretär soll sein Amt am 1. Januar 2027 antreten.

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