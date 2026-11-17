„Raum ist in der kleinsten Hütte ...“, dichtete Schiller. Die schützende Laubhütte, die Nadja Schütt, eine Thüringerin in Berlin, mitten in den winzigen Ausstellungsraum am Gleisdreieck stellte, hat ein Blätterdach aus pinkem Moosgummi. Drinnen liegt ein Spiegel, der wirft das KI-Gegenbild einer unablässig die Schwingen ausbreitenden weißen Eule zurück, die zum Flug ansetzt: Athenas Vogel als Symbol weiblicher Weisheit, Klarheit, Scharfsichtigkeit, gerade auch im Dunkeln.



Nadja Schütt hat die kleine Ausstellung für ihre ebenfalls ostdeutschen Kolleginnen Karin Hunger, Tobia König, Vivien Schlecht, Barbara Toch und Gerda Lepke kuratiert. Die Frauen kommen aus Dresden, Leipzig, Riesa, Gera und stellen nach 36 Jahren Wiedervereinigung die Frage, welche ostdeutschen Künstlerinnen in der gesamtdeutschen Kunstgeschichte eigentlich sichtbar sind. „Uncover“ (Aufdecken) besteht ohne schrilles Gezeter auf Anerkennung und auf einen Zugang zum konkurrenzgetriebenen Kunstmarkt, in dem sie kaum vorkommen.