„Und dann auch noch von einer Frau“: Anna-Maria Ferchichi wehrt sich gegen Filter-Vorwürfe

Anna-Maria Ferchichi wehrt sich am Flughafen gegen Kommentare, sie würde bei ihren Schminkvideos nachhelfen. Die Frau von Bushido sagt, sie habe noch nie einen Instagram-Filter benutzt.

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Sie wolle sich eigentlich nicht darüber ärgern, sagt Anna-Maria Ferchichi. Und dennoch machen sie Nachrichten, die sie auf ihre Social-Media-Aktivitäten hin erhält, sauer.



So sauer, dass die Frau von Bushido ein kurzes Video am Flughafen gedreht und es in ihren Instagram-Stories hochgeladen hat. Sie habe kürzlich mal wieder eine Schminkstory gemacht, so die 44-jährige Influencerin.

Daraufhin habe ihr jemand geschrieben, sie würde ja wohl einen Filter benutzen. Dem widerspricht Anna-Maria Ferchichi energisch: Sie würde es sagen, wenn dem so wäre, sagt sie, während ihr Ehemann Bushido im Hintergrund Koffer aus dem Auto holt.

„Noch nie einen Filter benutzt“: Ferchichi weist Instagram-Vorwurf zurück

„Leute, ich habe noch nie in meinem Leben bei Instagram einen Filter benutzt, weil ich finde das ganz schlimm“, so die achtfache Mutter. Sie fände Filter schrecklich, man gäbe damit etwas vor, was gar nicht sei.

Instagram-Filter sind digitale Werkzeuge und voreingestellte Effekte, mit denen man Fotos oder Videos verändern kann, bevor man sie teilt. Die Nutzung von Gesichts- und Beauty-Filtern wird seit Jahren intensiv im Hinblick auf Körperbild, unrealistische Schönheitsideale und das psychische Wohlbefinden debattiert.

Zustimmung wird geprüft...

Ferchichi beharrt, sie habe damit nichts am Hut. Sie drehe sich lediglich ins richtige Licht. Der Vorwurf, sie benutze Filter, habe sie dermaßen getriggert. Auch wenn sie sich nicht ärgern und stattdessen auf den Trip mit ihrem Mann freuen wolle.

Kommentare wie diesen zu ignorieren, gelinge ihr nicht immer, sagt Ferchichi – „wenn einem dann so ohne Grund morgens schon Lügen unterstellt werden“. Das sei echt ein mieses Gefühl, „und dann auch noch von einer Frau“, wie die Influencerin betont.

Social-Media-Kommentare unter Influencerinnen: Auch andere prominente Frauen wehren sich

Zahlreiche prominente Frauen haben sich in der Vergangenheit öffentlich gegen Vorwürfe gewehrt, ihre Fotos durch Beauty-Filter oder Photoshop verfremdet zu haben. Die Reaktionen reichen von Rechtfertigungen über die Beleuchtung bis hin zu strengen vertraglichen Verboten gegen Retusche.

So sah sich Claudia Effenberg mit kritischen Fragen von Followern konfrontiert, als diese sie auf einem Instagram-Foto kaum wiedererkannten. Effenberg betonte, dass der genutzte Filter gar nicht so stark gewesen sei und die Veränderung eher am Blickwinkel lag.

Auch TV-Star Carmen Geiss sieht sich regelmäßig mit Kritik konfrontiert, ihre Bilder auf sozialen Medien zu stark zu glätten. Geiss wies die Anschuldigungen wiederholt zurück und verteidigte ihren Look als authentisch.

International machte besonders die Schauspielerin Kate Winslet von sich reden, weil sie besonders konsequent ist und sich sogar in Verträgen festschreiben ließ, dass ihre Werbefotos nicht per Photoshop geglättet werden dürfen. Damit wolle sie Vorwürfen entgegengehen, ein unrealistisches Schönheitsideal zu vermitteln.

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