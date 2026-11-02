Sebastian Leges Mutter kämpft mit niedriger Rente: „Und das hier in diesem Land“

Mit einer Wohltätigkeitsaktion will TV-Koch Sebastian Lege ein Zeichen gegen Altersarmut setzen. Wie schwierig die Lage ist, erlebt er auch in der eigenen Familie.

Rund 1100 Euro Rente im Monat: So viel erhalten Menschen in Deutschland laut dem aktuellen Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung im Schnitt. Bei Männern sind es demnach 1330 Euro, bei Frauen 981 Euro. Für viele reicht das kaum, um steigende Mieten, Lebensmittelpreise und andere Lebenshaltungskosten zu stemmen.



Auch TV-Koch Sebastian Lege erlebt in seiner eigenen Familie, wie sehr eine niedrige Rente den Alltag belasten kann. Seine Mutter Ute muss ebenfalls mit wenig Geld auskommen.

Sebastian Lege: „Aber meine Mama ist eine Kämpferin“

„Manche ältere Herrschaften essen die ganze Woche nur Brot, keine vernünftige warme Mahlzeit. Und das hier in diesem Land vor unserer Tür“, sagt der 48-Jährige Fernsehkoch in einem RTL-Video. Mit einer Wohltätigkeitsaktion in der Düsseldorfer Innenstadt wollte Lege auf die schwierige Lage vieler älterer Menschen aufmerksam machen, die kaum wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen.



Gemeinsam mit der Tischgemeinschaft „Düsseldorfer Jonges“ bereitete Lege dafür 10.000 Reibekuchen zu. Gegen eine freiwillige Spende wurden diese anschließend verteilt. Der Erlös kam unter anderem der Altstadt-Armenküche zugute.

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Wie Lege in dem Video erzählt, erhält auch seine Mutter Ute nur eine geringe Rente. Vor allem die gestiegenen Lebenshaltungskosten machten ihr zu schaffen. Die beiden verbindet ein enges Verhältnis: „Mein Papa ist leider vor zwölf Jahren von heute auf morgen gestorben. Das war für meine Mutter auch superschwer. Die ist ja in so ein Loch gefallen. Aber meine Mama ist so eine Kämpferin“, bewundert Lege sie.



Bei der Aktion ging es dem Noch-ZDF-Koch neben Altersarmut auch um ein weiteres Thema: Lebensmittelverschwendung. Das Gemüse für die Reibekuchen wäre andernfalls im Müll gelandet. Lege wollte damit auch zeigen, wie sich vermeintlich aussortierte Lebensmittel sinnvoll verwerten lassen.

Wie groß das Problem der Altersarmut in Deutschland ist, zeigen auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach ist die Zahl der Menschen, die Grundsicherung im Alter beziehen, innerhalb von zehn Jahren um rund 42,5 Prozent gestiegen.



Waren es im Dezember 2015 noch 536.121 Menschen, lag ihre Zahl Ende 2025 bereits bei 764.065. Fast jeder fünfte Mensch ab 65 Jahren galt im vergangenen Jahr zudem als armutsgefährdet.

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