Trump fordert Putin auf, „militärische Aggression“ in Europa zu beenden. Zugleich passt der US-Präsident eine Nato-Erklärung an und bezieht darin auch die Ukraine ein.

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US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, die „militärische Aggression“ in Europa zu beenden. Er hoffe auf eine schnelle Einigung zwischen Russland und der Ukraine, schrieb Trump am Donnerstag auf Truth Social. Bei seinem Treffen mit Putin in China vergangene Woche habe er viel Zeit darauf verwendet, ihm zu sagen, dass er „alle militärischen Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa“ einstellen solle, so Trump.

Er habe die Hoffnung, dass schnell eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine erreicht werden könne, um den Krieg zu beenden. „Jeden Monat werden Tausende Menschen getötet, ein vollständiges Blutbad“, schrieb er.

Trump ändert Nato-Erklärung mit Rutte

Bereits am Mittwoch hatten Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte nach einem Treffen in Florida eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin hieß es laut Politico, sie hätten darüber gesprochen, wie wichtig es sei, „dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten, und die Bedeutung, so schnell wie möglich eine friedliche Lösung des Krieges zu erreichen“ .

Trump änderte die Erklärung später auf Truth Social, wie Politico berichtet. Er fügte „und die Ukraine“ hinzu und bezog damit auch Kiew in die Aufforderung ein. Ein Nato-Vertreter bestätigte dem Bericht zufolge, dass die ursprüngliche Erklärung vereinbart worden war. Dies deute darauf hin, dass der US-Präsident die Erklärung später einseitig geändert habe.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) unterstützte laut AFP die Forderung Ruttes und Trumps. Jede Eskalation des Konflikts müsse vermieden werden, sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem rumänischen Kollegen Dan Neculaescu in Berlin. Zudem erklärte er vor dem Hintergrund ukrainischer Angriffe auf russische Ziele in Libyen und der Ostsee, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine sei unbestritten. „Aber ich warne dringend davor, diesen Konflikt auch räumlich auszuweiten“, so der Minister.

Trump: Putin und Selenskyj „hassen einander wirklich“

Trump erläuterte in dem Truth Social Post nicht näher, welche Handlungen Putin einstellen solle, berichtete Reuters. Die Formulierung „Gebiete in ganz Europa“ deute jedoch auf Regionen außerhalb des ukrainischen Kriegsgebiets hin. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 hatten mehrere Länder Russland eine Beteiligung etwa an Drohnenvorfällen vorgeworfen.

Als größtes Hindernis für eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine bezeichnete Trump die Feindschaft zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: „Das größte Problem für diese Einigung ist die Tatsache, dass man zwei Anführer hat, die einander wirklich hassen“, sagte Trump demnach vor Journalisten in Florida.

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