In Ottessa Moshfeghs Kultroman „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ beschließt die namenlose Protagonistin, sich ein Jahr lang mitten in Manhattan der Welt zu entziehen. Dank eines Medikamentencocktails schläft sie mehr oder weniger durch – eine kompromisslose Verweigerung gegenüber den Zwängen der Gesellschaft, dem Konsumterror, dem Schönheitswahn und den toxischen Beziehungen ihrer Umwelt.



Wer in diesen Tagen auf die Laufstege der Modewochen blickt, fühlt sich unweigerlich an Moshfeghs Heldin erinnert. Bei der jüngsten Prada-Show etwa schritten die Models mit stark zerzausten, nahezu verfilzten Haaren über den Laufsteg, was eine Ahnung davon hervorrief, wie es aussieht, wenn man sich ein Jahr lang nicht die Haare bürstet.

Bewusste Imperfektion: Bella Hadid (l.) und ein weiterer Look auf dem Runway der Prada Herbst/Winter-Kollektion 2026 in Mailand. © Imago

Ästhetik des Verfalls: Wie Prada die Unordnung adelt

Das Designer-Duo Miuccia Prada und Raf Simons arbeitet bereits seit geraumer Zeit an dieser Ästhetik der bewussten Imperfektion. Schon seit der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023, in der gecrashte Seidenstoffe und brüchige Lederoptiken eingeführt wurden, tastet sich Prada Schritt für Schritt an die Dekonstruktion des Perfekten heran.



Was mit gezielten Knitterfalten begann, scheint zu einer umfassenden Verweigerungshaltung des Makellosen heranzuwachsen: In den letzten Saisons zeigte Prada verschiedenste Stufen der Verwahrlosung: Fleckige Hemdsärmel, Risse und ausgebeulte Taschen – immer begleitet durch ein verwegenes Hairstyling.

Begründer des Grunge: Links Alexander McQueen (Herbst/Winter 1997), rechts Vivienne Westwood (Frühling/Sommer 2005 in Paris). © Imago

Dass die Parade der Unperfektion ihren Weg auf die großen Laufstege findet, ist jedoch kein völlig neues Phänomen. Bereits in den frühen 1980er Jahren rüttelten japanische Avantgardisten wie Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo (Comme des Garçons) die Modewelt auf, indem sie unfertige Säume, faltige Stoffe und Asymmetrie zur Kunstform erhoben – ein bewusster Gegenentwurf zum makellosen Glanz der westlichen Mode.



In den 90er Jahren trieben Vivienne Westwood, John Galliano und Alexander McQueen diesen Gedankengang weiter: Sie polarisierten mit ihrem rauen, unpolierten Grunge, zerrissenen Stoffen und verschmierten Make-up-Looks und trugen dazu bei, den unperfekten, gelebten Moment auf dem Runway salonfähig zu machen.

Verfilzte Haare gegen KI-Perfektionismus

Warum aber boomt die gepflegte Verwahrlosung ausgerechnet jetzt?

Die Antwort liegt in einer kollektiven Ermüdung. Wir haben den Zenit der Selbstoptimierung erreicht. Nach Jahren von glattpolierten Instagram-Filtern, akribisch durchgeplanten Beauty-Routinen und den makellosen Mannequins generativer KI haben wir eine Überdosis Perfektion erlitten.



Wenn ein Computer auf Knopfdruck makellose Symmetrie, ebene Haut und das perfekte Föhn-Style-Ergebnis erzeugen kann, verliert Makellosigkeit schlagartig ihren Wert. Sie wird beliebig und austauschbar. Die logische Konsequenz lautet: Gegenrichtung einschlagen. Falten, Verfilzungen und Flecken werden zum Beweis für echtes Leben, für analoge Existenz.

Teil einer neuen Grungebewegung: Charli xcx im August beim Outside Lands Music Festival in San Francisco. © IMAGO/Paige Erlandson/imageSPACE

Passend dazu erleben wir ein massives Grunge-Revival. Der Trend findet in Pop-Phänomen Charli xcx seine prominenteste Verfechterin. Mit ihrer Musik zelebriert die Britin Party, Exzess und das bewusste Bekenntnis zum Chaos – was mit der entsprechenden ungebürsteten Ästhetik einhergeht.

Hier schließt sich der Kreis zu Moshfeghs Protagonistin. Am Ende ihres Schlafexperiments erlebt sie ihr Erwachen als echte Wiedergeburt: Sie empfindet die Welt wieder intensiver, nimmt die Natur wahr und spürt eine neue, fast kindliche Offenheit gegenüber dem Leben. Die Befreiung durch den Verzicht auf äußeren Schein war für sie kein Abstieg, sondern die Grundvoraussetzung, um wieder spüren zu können.



Der heutige Undone Look fordert zu genau demselben Experiment auf, wenn auch in einer etwas salonfähigeren Variante. Er erlaubt durchzuatmen. Bügelbrett stehen lassen und den Kamm zur Seite legen: Wer heute ungepflegt aussieht, hat nicht die Kontrolle über sein Leben verloren – sondern schlicht die Lust an der Illusion.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema