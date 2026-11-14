Millionen im Wald vergraben: Ungarns Ermittler finden Bargeld in Fall um Orbán-Minister

Banknoten in Erdlöchern, Lagerhallen und einem Tresor: Der Fund belastet einen früheren Minister. Regierungschef Magyar spricht vom Ende der „Mafia“.

Ungarische Ermittler haben im Korruptionsverfahren gegen den früheren Entwicklungsminister Miklós Seszták verstecktes Bargeld im Wert von rund 17,7 Millionen Euro sichergestellt. Ein Teil war in Wäldern vergraben. Weiteres Geld lag in Gebäuden und einem abgelegenen Tresor, teilte die Ermittlungsbehörde NVVH am Freitag mit.



Die Durchsuchungen fanden demnach am Donnerstag und Freitag in Budapest sowie in den Komitaten Pest, Békés und Nógrád statt. Die Beamten entdeckten Banknoten in Forint, Euro und US-Dollar. Das Geld wurde anschließend bei der ungarischen Staatskasse eingezahlt.

Ermittler graben Banknoten aus

Nach Angaben der Behörde befanden sich die Verstecke auch in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhallen und einer Wohnimmobilie. An dem Einsatz waren neben der NVVH unter anderem die nationale Ermittlungsbehörde und die Bereitschaftspolizei beteiligt.



Die NVVH veröffentlichte zudem Aufnahmen des Einsatzes. Wie das ungarische Nachrichtenportal Telex berichtet, zeigen sie Ermittler beim Ausgraben des Bargelds. Auf weiteren Bildern öffnen Beamte Kartons voller Geldbündel und sortieren die Banknoten.



Allein das Zählen nahm nach Angaben von Ministerpräsident Péter Magyar mehrere Stunden in Anspruch. Zwölf Beschäftigte der Staatskasse hätten acht Stunden lang mit fünf Zählmaschinen gearbeitet, berichtete die Associated Press unter Berufung auf den Regierungschef.

Ex-Minister bestreitet Korruptionsvorwürfe

Seszták leitete von 2014 bis 2018 das Ministerium für nationale Entwicklung unter dem damaligen Regierungschef Viktor Orbán. Der Politiker der christdemokratischen KDNP, des langjährigen Koalitionspartners von Orbáns Fidesz, wurde Ende September wegen Korruptionsverdachts festgenommen.

Im Zentrum stehen mutmaßliche Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Geschäften staatlicher Verkehrsunternehmen. Nach einem Bericht von Telex ermitteln die Behörden auch gegen Norbert Szivek, den früheren Chef der staatlichen Vermögensverwaltung. Diese übte damals die Eigentümerrechte an den Volán-Verkehrsgesellschaften aus und unterstand Sesztáks Ministerium.



Untersucht wird zudem der Kauf einer Immobilie in Kecskemét. Dafür soll Volán deutlich mehr als den tatsächlichen Wert bezahlt haben. Seszták bestreitet die ihm vorgeworfenen Straftaten. Ende Oktober wurde auch ein Vertrauter des Ex-Ministers festgenommen. Er soll als Geldkurier an der Annahme und Weitergabe von Schmiergeldern beteiligt gewesen sein.

Magyar greift Orbáns Parteien an

Regierungschef Magyar reagierte mit scharfen Worten auf den Fund. „Damit ist die Fidesz-KDNP-Mafia offiziell am Ende“, schrieb er auf Facebook. Er teilte auch Bilder der sichergestellten Geldbündel.



Magyars Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April gewonnen und Orbán nach 16 Jahren an der Regierung abgelöst. Der neue Ministerpräsident versprach, mutmaßliche Korruption aus dessen Amtszeit aufzuarbeiten und zweckentfremdetes Staatsvermögen zurückzuholen. Dafür wurde die NVVH geschaffen, das Nationale Amt für Vermögensrückgewinnung und Vermögensschutz.



Die Ermittlungen sind Teil eines umfassenderen politischen Kurswechsels. Magyar will auch die unter Orbán belasteten Beziehungen zur Europäischen Union verbessern. Korruptionsvorwürfe und Streit über rechtsstaatliche Standards hatten das Verhältnis zwischen Budapest und Brüssel über Jahre geprägt.

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