Ein Gegentor in drei Spielen: So stabil stand der 1. FC Union Berlin da, als er Ende Oktober zum 1. FC Köln reiste. Dort hörte Trainer René Wagner gerade die ersten „Wagner raus“-Rufe. 90 Minuten später hatte sich das Blatt gewendet. Seit dem 5:0 der Kölner im DFB-Pokal geht es für Wagner bergauf, inzwischen darf er bis Weihnachten in Ruhe arbeiten. Union-Trainer Mauro Lustrinelli dagegen muss um seinen Job bangen.



Am Sonnabend um 15.30 Uhr stehen beide parallel an der Seitenlinie. Wagner empfängt den Aufsteiger SV Elversberg, Lustrinelli trifft beim FSV Mainz 05 auf seinen früheren Chef Urs Fischer. Vor einem Monat hätte kaum jemand gedacht, dass Wagner der Entspanntere der beiden sein würde.

Vor den Duellen: Wagner in der Kritik, Union stabil

In Köln war der Trainer vor dem Pokalspiel angezählt. Nach dem 0:1 in Frankfurt und dem 0:0 gegen Schalke 04 hatten ihn die Rufe der Fans nach eigenen Worten persönlich getroffen.



Union dagegen hatte nach der ersten Länderspielpause Halt gefunden. Lustrinelli setzte stärker auf Absicherung und holte mit dem 1:0 gegen Elversberg den ersten Saisonsieg. Es folgten ein 0:0 gegen Borussia Dortmund und ein 1:1 in Augsburg.

0:5 im DFB-Pokal: Der Abend, an dem sich alles drehte

Am 27. Oktober fegte Köln die Eisernen mit 5:0 aus dem Wettbewerb. Von der neuen Stabilität war bei Union nichts mehr zu sehen. Für die Köpenicker war es das jähe Ende eines großen Traums, für Wagner der Befreiungsschlag gegen den Klub, bei dem er von Januar bis Mai 2025 als Co-Trainer von Steffen Baumgart gearbeitet hatte.



Sportchef Thomas Kessler soll laut Geißblog vor allem imponiert haben, wie Wagner mit den Rufen nach dem Schalke-Spiel umging. Der Pokalsieg habe ihn darin bestärkt.



Fünf Tage später, beim 1:1 an der Alten Försterei, rettete Wagner mit einem Wechsel den nächsten Punkt: Der eingewechselte Malek El Mala glich bei seinem Bundesliga-Debüt aus.

Union seit dem 0:5 ohne Sieg, Köln mit Achtungserfolg in München

Seit den Duellen geht es für beide in entgegengesetzte Richtungen, wenn auch nicht geradlinig. Die Eisernen verloren 0:2 in Freiburg und 1:5 gegen RB Leipzig. Vor dem Pokalabend hatte die Mannschaft in drei Spielen ein Gegentor kassiert, in den vier Pflichtspielen danach waren es 13. Mit Platz 17 und 26 Gegentoren, so vielen wie nie zuvor nach zehn Bundesliga-Spieltagen, steckt der 1. FC Union tief in der Krise.



Auch Köln stolperte noch einmal, beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen, zeigte dabei aber keine schlechte Leistung. Doch das 1:1 beim FC Bayern brachte die Entlastung. „Das bestärkt uns zumindest darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Kessler.



Nach Informationen des Geißblog soll Wagner definitiv bis Weihnachten Zeit bekommen. Eine offizielle Jobgarantie ist das nicht, eine solche hatte Kessler im „Geisstalk“ ausdrücklich abgelehnt. Nach Wagners Zukunft fragte am Donnerstag auf der Pressekonferenz trotzdem niemand mehr.

Köln gegen Elversberg: München als Maßstab

Wagner sieht in dem Punkt beim Rekordmeister einen Maßstab. Seine Mannschaft habe dort gemerkt, dass sie dem Gegner „echt wehtun“ und „vielleicht sogar gewinnen“ könne. Diese Leistung müsse sie nun „auch zu Hause gegen egal welchen Gegner“ bringen. Den Aufsteiger, der drei Punkte vor Köln steht, nimmt er ernst: Man spüre bei Elversberg „diese Geilheit auf die Liga“.

Lustrinelli vor Mainz: Kämpferisch gegen Lehrmeister Fischer

Und Lustrinelli? Der gab sich auf seiner eigenen Pressekonferenz kämpferisch. Er gehe die Aufgabe „mit vollem Vertrauen und sehr zuversichtlich“ an, die Mannschaft habe vor allem beim Zusammenhalt gut reagiert. „Wir werden bereit sein“, sagte der Schweizer.



Leicht wird es nicht. Neben dem gesperrten Zeno Van den Bosch fehlen sechs verletzte oder kranke Profis, darunter Kapitän Rani Khedira, Felix Uduokhai und Josip Juranović. An der Mainzer Seitenlinie steht Urs Fischer, unter dem Lustrinelli 2013 beim FC Thun Co-Trainer war und von dem er nach eigenen Worten viel über defensive Stabilität gelernt hat.



Genau diese Stabilität hatte Union vor den Duellen mit Köln. Ihr Höhepunkt war das 1:0 gegen Elversberg, Lustrinellis bislang einziger Bundesliga-Sieg. Am Sonnabend spielt Wagner gegen diesen Aufsteiger um Bestätigung, Lustrinelli in Mainz um seine Zukunft.

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