Felix Uduokhai: Unions neuer Abwehrchef stellt Forderung an Mauro Lustrinelli

Die Erleichterung war groß. Vier Niederlagen, 17 Gegentore – der 1. FC Union Berlin war so schlecht in die Bundesliga gestartet wie noch nie. Dann die Erlösung: Am 5. Spieltag schlugen die Eisernen den SV Elversberg, holten die ersten drei Punkte der Saison und spielten sogar zu Null. Das war Union in der laufenden Saison noch gar nicht gelungen.



Nach dem Spiel durfte also nicht nur der einzige Torschütze des Tages, Livan Burcu, stolz auf sich sein. Auch die Defensivspieler durften sich gegenseitig einmal auf die Schultern klopfen.

„Das war sehr wichtig fürs Gefühl. Wir sind Verteidiger, wir messen uns eigentlich fast nur über die Gegentore. So wie die Offensivspieler sich über ein geiles Tor freuen, ist es für uns am schönsten, wenn wir ein Spiel zu Null haben“, sagte Innenverteidiger Felix Udokhai in einem Gespräch mit verschiedenen Medienvertretern.

Felix Uduokhai spricht mit den Medienvertretern. © Matthias Koch/IMAGO

Der Neuzugang entwickelt sich derzeit zu so etwas wie dem Chef der Unioner Hintermannschaft. Er soll in der Defensive mit seiner Erfahrung vorangehen. „Das habe ich schon in den Gesprächen gemerkt, dass sie mir diese Rolle geben möchten hinten in der Kette. Und die möchte ich auch ausfüllen. Vor allem auch mit den jüngeren Spielern, wo du noch mal einen anderen Draht hast und auch die Verantwortung hast als älterer Spieler.“



Die jüngeren Spieler in der Innenverteidigung heißen bei Union Leopold Querfeld (22) und Zeno Van Den Bosch (23). Mit beiden spielte Udoukhai schon zusammen, grundsätzlich wünscht er sich aber einen festen Partner neben sich: „Ich glaube schon, dass es auf Dauer sinnvoller ist, wenn man da so eine gewisse Achse hat“, sagte er.

Union lässt Elversberg in die Falle tappen

Gegen Elversberg war das Duo mit Zeno Van Den Bosch erfolgreich. Das äußerte sich auch darin, dass es den Eisernen gelang, die gegnerischen Stürmer regelmäßig ins Abseits zu stellen. „Wir haben es jetzt nicht so intensiv trainiert oder bewusst gesagt, wir machen das jetzt unbedingt. Aber es hat sich in dem Spiel so angeboten“, sagte Udokhai.

Felix Uduokhai (vorne) und Zeno Van Den Bosch (hinten) könnten sich als Pärchen in der Innenverteidigung des 1.FC Union Berlin etablieren. © Engler/IMAGO

Wenn am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) Borussia Dortmund im Stadion An der Alten Försterei zu Besuch ist, wird Trainer Lustrinelli aber auf andere Mittel zurückgreifen müssen, erklärte Uduokhai: „Gegen Dortmund wird man sich ein bisschen anders ausrichten müssen, weil da vielleicht die Bälle nochmal den Tick genauer kommen.“



In den kommenden Wochen könnte die Abseitsfalle trotzdem ein wertvolles Mittel sein und eine der größten Schwächen des eigenen Personals kaschieren: die Geschwindigkeit. Denn besonders schnell ist bei Union in der Abwehr, verglichen mit dem Rest der Liga, niemand. Udokhai erreichte in der laufenden Saison bisher eine maximale Geschwindigkeit von 30,98 km/h, Kollege Van den Bosch immerhin 31,99 km/h. Zum Vergleich: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart lief in der laufenden Saison bereits 35,12 km/h.

Ritt auf der Rasierklinge

Den Schritt nach vorne, um den Gegner ins Abseits zu stellen, können aber auch langsamere Spieler gehen – und unangenehme Laufduelle so vermeiden. Trotzdem birgt das Ganze natürlich auch ein Risiko. „Es ist immer so ein Ritt auf der Rasierklinge. Kann mal super laufen. In dem Fall ist es aufgegangen. Da muss man sich schon immer bewusst sein, dass es dann auch im ganzen Verbund geschieht. Nicht, dass einer da drin noch steht und dann hebt man das Abseits auf“, sagte Uduokhai.



Wenn sich die Union-Abwehr aber weiterhin so gut versteht wie gegen Elversberg, dann könnte sich dieses Spiel mit dem Feuer gegen die meisten Gegner aber durchaus lohnen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema