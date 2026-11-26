Doekhi und Leite führen mit Lazio die Serie A an, Union kassiert so viele Tore wie nie. Vor dem Wiedersehen mit Urs Fischer wird die Abwehr zum großen Problem.

Über Jahre war beim 1. FC Union Berlin auf eines Verlass: die Abwehr. Selbst in Spielzeiten, in denen vorn wenig zusammenlief, hielt hinten das Bollwerk. In dieser Saison ist auch das abhandengekommen.



26 Gegentore nach zehn Bundesliga-Spielen, so viele wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt einer Saison – mit dieser Bilanz reist Union am Sonnabend (15.30 Uhr) zum FSV Mainz 05. Das sind 2,6 pro Partie. Für einen Sieg müssten die Köpenicker im Schnitt also drei Tore schießen. Das ist ihnen in der Liga erst ein einziges Mal gelungen, beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. Und selbst das reichte nur für einen Punkt.

Vom Bollwerk zum Tabellenplatz 17

Wie tief der Absturz ist, zeigt der Blick zurück. In der Saison 2022/23, an deren Ende die Champions League stand, kassierte Union in 34 Spielen nur 38 Gegentore – gemeinsam mit dem FC Bayern der Bestwert der Liga. Heute steht die Mannschaft von Mauro Lustrinelli auf einem direkten Abstiegsplatz.



Auch der DFB-Pokal liefert kein Gegenargument: Beim 4:2 in Braunschweig gab es zwei Gegentore, das 0:5 in Köln war ein kollektives Abwehrversagen.



Wer nach den Gründen sucht, landet zuerst in Rom. Dort stehen zwei Spieler an der Tabellenspitze, die bis zum Sommer Unions Abwehr zusammengehalten haben.

Doekhi und Leite werden in Köpenick vermisst

Im Sommer ließ Union Danilho Doekhi und Diogo Leite ablösefrei ziehen. Bei Lazio sind die beiden wiedervereint und standen am Sonnabend beim 3:0 gegen Lecce erstmals gemeinsam in der Startelf. Lazio blieb ohne Gegentor und verteidigte die Tabellenführung. Union verlor am selben Nachmittag 1:5 gegen Leipzig.



In Köpenick zeigt sich erst jetzt, wie wichtig das Duo war. Es hat nicht nur selbst geglänzt, sondern auch seine Mitspieler besser aussehen lassen, als sie sind.

Querfeld fehlt ohne Puffer der Halt

Das gilt vor allem für Leopold Querfeld. Zwischen Doekhi und Leite wurden seine Schwächen kaschiert, ohne den seitlichen Puffer treten sie offen zutage: Der Österreicher ist zu langsam und im Spielaufbau zu fehleranfällig. Auch im Nationalteam ist er außen vor: 2024 noch EM-Fahrer, seit dem Wechsel nach Köpenick nur zwei Kurzeinsätze, der letzte im Juni 2025.



Bei Union ist für ihn in der Viererkette kein Platz, das war schon unter Interimstrainerin Marie-Louise Eta so. Selbst als Lustrinelli beim 1:1 gegen Köln und beim 0:2 in Freiburg auf eine Fünferkette setzte, zog er lieber Rani Khedira aus dem Mittelfeld nach hinten. In der Hierarchie steht Querfeld hinter Felix Uduokhai, Zeno van den Bosch und Marvin Friedrich. Vor dem Spiel in Mainz aber lichten sich die Reihen vor ihm.

Ohne Uduokhai wackelt das Zentrum

Uduokhai hatte sich nach schwachem Start als Abwehrchef etabliert, bis zum 1:1 in Augsburg. Dort sah er früh Rot und verletzte sich so schwer, dass er seitdem kein Spiel mehr bestritten hat. Das wacklige Gebilde, das gerade anfing, sich zu stabilisieren, musste wieder neu zusammengesetzt werden. Wie sehr Uduokhai fehlt, sagte Lustrinelli nach dem Pokal-Aus: „Wenn unser Abwehrchef nicht spielen kann, bezahlen wir das.“ Uduokhai trainierte am Dienstag nicht mit, sein Einsatz in Mainz ist offen.



Sicher fehlen wird van den Bosch, er ist gelbgesperrt. Damit fällt ausgerechnet der Zugang weg, der neben Uduokhai den stabilsten Eindruck hinterlassen hat. Der Belgier war im Sommer gemeinsam mit Rückkehrer Friedrich als Nachfolger für Doekhi und Leite gekommen. Friedrich aber verletzte sich vor dem ersten Spiel und feierte erst gegen Köln sein Comeback.



In Mönchengladbach war er vom Stamm- zum Bankspieler geworden, in Köpenick hoffte man, dass er an alter Wirkungsstätte zu alter Stärke findet. Davon ist er noch weit entfernt: Ihm fehlen Timing sowie gedankliche und körperliche Schnelligkeit, er wirkt unbeweglich.



Und Stanley Nsoki? Den Franzosen verpflichtete Geschäftsführer Horst Heldt im Sommer fest, obwohl er schon im Leihjahr wegen Verletzungen nur selten spielen konnte. Daran hat sich nichts geändert: In dieser Saison kam er noch gar nicht zum Einsatz.

Auch auf den Außenbahnen hakt es

Die Unruhe beschränkt sich nicht aufs Zentrum. Rechts schien Josip Juranović nach einem Seuchenjahr zunächst gesetzt, seit dem 1:3 gegen Schalke fehlt er verletzt. Ihn ersetzt Janik Haberer, dessen Stärken eher offensiv liegen. Kapitän Christopher Trimmel stand in der Liga nur beim 0:7 in München in der Startelf.



Links fällt Robert Skov seit Saisonstart aus. Tom Rothe war in den ersten sieben Ligaspielen gesetzt, im Pokal in Köln spielte er den Fehlpass vor dem 0:1 und musste zur Pause raus. Seitdem spielt Derrick Köhn, obwohl der es nach dem Seitenwechsel noch schlechter machte. Beide einen defensive Defizite, in Rothe aber steckt mehr Entwicklungspotenzial.



Hinzu kommt ein Problem des Systems: Die Außenverteidiger sind in der Viererkette so sehr mit Defensivaufgaben beschäftigt, dass sie ihre offensiven Stärken kaum auf den Platz bringen.

Weder Vierer- noch Fünferkette bringt Stabilität

Das Grundproblem der gesamten Abwehr ist die fehlende Stabilität, personell wie taktisch. Mit Lustrinelli kam ein neues System: Viererkette statt der gewohnten Fünferkette. Zwischenzeitlich schien das zu greifen, gegen Elversberg (1:0) und Dortmund (0:0) blieb Union ohne Gegentor. Dann kam das Pokalspiel in Köln, und mit ihm brachen die alten Probleme wieder auf.



Lustrinelli reagierte mit der Rückkehr zur Fünferkette. Die brachte gegen Köln und in Freiburg nur einen Punkt und lähmte die Offensive. Gegen Leipzig stellte er wieder auf Viererkette um, doch in der Schlussphase fiel die Mannschaft auseinander: Drei der fünf Gegentore fielen nach der 70. Minute.

Jedes Gegentor nagt am Selbstvertrauen

Das wiegt umso schwerer, weil es längst nicht mehr nur um Personal und System geht, sondern auch um den Kopf. Einer angeschlagenen Mannschaft fehlen die positiven Erlebnisse, die Selbstvertrauen geben.



Das Leipzig-Spiel zeigt, wie sehr sich das hochschaukelt. Nach dem 1:2 spielte Union offensiv gar nicht schlecht und hatte gegen das Spitzenteam Chancen zum Ausgleich. Am Ende aber flog die Abwehr regelrecht auseinander, jeder Fehler wurde bestraft. Ohne Rönnow im Tor wäre die Niederlage sogar noch höher ausgefallen.



Mit einem 1:3 wäre die Mannschaft wohl mit einem anderen Gefühl vom Platz gegangen. So bleibt ein 1:5, das nachwirkt.

In Mainz wartet Urs Fischer

Als Nächstes folgen Mainz und der Hamburger SV. Ausgerechnet in Mainz trifft Union auf Urs Fischer, der die Fünferkette einst in Köpenick installiert hat. Ob Lustrinelli dort Querfeld vertraut oder erneut Khedira nach hinten zieht, verrät viel über seinen Plan.



Union braucht Stabilität, ohne die Entlastung nach vorn zu opfern. Sonst fällt auch gegen diese Gegner irgendwann ein Ball rein – und Frederik Rönnow, der beste Unioner dieser Saison, wird wieder frustriert vom Platz gehen.

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