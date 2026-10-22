Wie weit ist der 1. FC Union Berlin wirklich? Augsburg liefert die Antwort

Die Stimmung in Köpenick hat sich aufgehellt. Beim FC Augsburg wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft von Mauro Lustrinelli tatsächlich ist.

Mauro Lustrinelli hat dem 1. FC Union Berlin zuletzt mehr Stabilität verliehen. Beim FC Augsburg wird sich zeigen, wie tragfähig diese Entwicklung ist.

Im Fußball genügen manchmal zwei Spiele, um die Perspektive zu verändern. Vor wenigen Wochen schien beim 1. FC Union Berlin vor allem die Krise das beherrschende Thema zu sein. Nun ist zumindest wieder Raum für Hoffnung entstanden.



Das erlösende 1:0 gegen Elversberg und das umkämpfte 0:0 gegen Borussia Dortmund haben die Stimmung rund um die Alte Försterei spürbar verändert. Vier Punkte, kein Gegentor, erste Anzeichen von Stabilität. Plötzlich wirkt die Lage nicht mehr ganz so bedrohlich wie nach dem Fehlstart in die Saison.

Nach dem Fehlstart: Trägt Unions Aufschwung auch auswärts?

Doch im Fußball hält die Gegenwart selten lange an. Kaum entsteht der Eindruck einer Entwicklung, folgt bereits die nächste Bewährungsprobe. Für Union führt sie zum FC Augsburg, einem Gegner, der bislang zu den bemerkenswertesten Mannschaften dieser Bundesliga-Saison zählt.

Zu Hause stand die Union-Defensive zuletzt sicher. Beim FC Augsburg muss der Aufwärtstrend nun auch in der Fremde Bestand haben. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Unter Trainer Mauro Lustrinelli hat sich die Mannschaft zuletzt wieder auf jene Tugenden besonnen, die den Verein über Jahre geprägt haben. Die Berliner verteidigen kompakter, arbeiten konsequenter gegen den Ball und treten geschlossener auf. Gegen Elversberg und Dortmund entstand erstmals in dieser Saison der Eindruck, dass Union wieder als Mannschaft funktioniert und nicht als Ansammlung einzelner Baustellen.

Warum der FC Augsburg zum echten Prüfstein wird

Genau darin liegt allerdings die offene Frage. Denn die positiven Signale stammen bislang ausschließlich aus Heimspielen. Auswärts präsentierten sich die Köpenicker deutlich anfälliger. Die ersten beiden Gastspiele gingen verloren, Union kassierte elf Gegentore und blieb selbst ohne Treffer. Die Bilanz erzählt bislang eine andere Geschichte als die jüngsten Auftritte an der Alten Försterei.



Deshalb wird die Partie in Augsburg weniger zum Test der Form als zum Test der Belastbarkeit.

Die Zahlen zeigen, was auf Union zukommt

Der FC Augsburg zählt bislang zu den interessantesten Entwicklungen der Liga. Unter Manuel Baum steht der Klub längst nicht mehr nur für Intensität und Laufbereitschaft. Die Fuggerstädter suchen spielerische Lösungen, beschleunigen ihr Spiel nach Ballgewinnen konsequent und verfügen über eine Dynamik, die Gegner regelmäßig vor Probleme stellt.

Die Fuggerstädter gehören momentan zu jenen Mannschaften, die Spiele beschleunigen können. Die 16 Tore nach sechs Spieltagen sind Ausdruck dieser Dynamik. Besonders auffällig sind die Laufwerte: 1082 Sprints mit mehr als 25 Stundenkilometern bedeuten einen Spitzenwert der Bundesliga. Der 1. FC Union Berlin kommt bislang auf 920.



Die Zahlen erklären, welche Aufgabe die Berliner erwartet. Der FC Augsburg gehört zu den Teams, die sich nur selten lange mit Übergängen aufhalten. Nach Ballgewinnen geht es häufig direkt in die Tiefe. Wer Räume öffnet, wird bestraft.

Für Mauro Lustrinelli beginnt die nächste Bewährungsprobe

Gleichzeitig hat die Saison bereits gezeigt, dass auch der FC Augsburg verwundbar ist. Das spektakuläre 3:4 in Elversberg offenbarte Schwächen einer Mannschaft, die nach vorne enorme Wucht entwickelt, defensiv aber keineswegs unangreifbar wirkt.

Vor allem offensiv benötigt der 1. FC Union Berlin um Wooyeong Jeong mehr Durchschlagskraft als bislang in dieser Saison. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Scott Coleman

Für Union-Trainer Mauro Lustrinelli liegt genau darin die interessante Herausforderung. Seine Mannschaft hat zuletzt defensive Ordnung zurückgewonnen. Gegen Dortmund blieb sie zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Die Abstände stimmten, die Kompaktheit ebenfalls.



Für Lustrinelli wird die Partie in Augsburg zur ersten größeren Standortbestimmung seiner Amtszeit. Die Struktur seiner Mannschaft ist inzwischen deutlicher erkennbar. Nun geht es darum, ihr zusätzliche Substanz zu verleihen. Denn Stabilität allein wird nicht reichen.

Was dem 1. FC Union Berlin noch fehlt

Fünf Tore aus sechs Bundesligaspielen verdeutlichen, dass im Angriff weiterhin Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Auf Dauer wird Union mehr brauchen als Disziplin und defensive Organisation. Der nächste Schritt besteht darin, Kontrolle und Torgefahr miteinander zu verbinden.



Das gehört zu den schwierigsten Phasen einer Entwicklung. Mannschaften finden oft zuerst über die Defensive zurück in die Spur. Der Weg zu mehr Selbstverständlichkeit mit dem Ball ist meist der deutlich längere.

Dieses Spiel verrät mehr als nur den Tabellenstand

Gerade deshalb dürfte die Reise zum FC Augsburg mehr über den aktuellen Stand dieser Mannschaft verraten als die vergangenen beiden Wochen. Nicht weil ein einzelnes Spiel bereits über eine Saison entscheidet. Sondern weil sich dort beobachten lässt, wie tragfähig die Fortschritte tatsächlich sind, wenn die vertraute Umgebung fehlt.

Der Aufwärtstrend hat die Atmosphäre in Köpenick verändert. Aus Zuversicht ist deshalb noch keine Gewissheit geworden. Vielleicht liegt genau darin die entscheidende Frage vor diesem Spiel: Ist der 1. FC Union Berlin bereits auf dem Weg zurück zu sich selbst oder lebt der Aufschwung bislang vor allem von zwei gelungenen Heimauftritten?



In Augsburg dürfte sich erstmals zeigen, wie tragfähig der Aufschwung des 1. FC Union Berlin tatsächlich ist.

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