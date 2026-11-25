Nach dem 1:5 gegen RB Leipzig stellte sich die Mannschaft des 1. FC Union Berlin wie gewohnt vor die eigene Kurve und bekam aufmunternde Worte zu hören. Präsident Dirk Zingler dagegen verließ seinen Platz auf der Tribüne schnell und wortlos. Die TV-Kameras fingen den Moment ein.



Seitdem hat sich Zingler nicht öffentlich geäußert. Seine Haltung lässt sich dennoch ablesen: Trainer Mauro Lustrinelli leitete am Dienstag das öffentliche Training, Geschäftsführer Horst Heldt ist weiter im Amt. Auch das ist eine Reaktion, und zwar eine des Vertrauens.



Ausführlich zu hören sein dürfte Zingler am 1. Dezember beim Fantreffen. Es sei denn, ein weiterer Rückschlag in Mainz zwingt ihn schon am Wochenende zu einer Stellungnahme oder einer anderen Reaktion.

Dirk Zingler beim Fantreffen des 1. FC Union am 1. Dezember

Dass Zingler, ungeachtet der möglichen Szenarien in Mainz, den direkten Austausch mit den eigenen Anhängern sucht, passt zum Selbstverständnis des Vereins. Er stellt sich der Situation und den Fragen der Fans, Beginn ist um 19 Uhr.



Neben der sportlichen Entwicklung soll es auch um die Zukunft des Stadions gehen. Der Zeitpunkt könnte kaum heikler sein: Der Abend fällt genau zwischen zwei Bundesligaspiele, in denen es um die Zukunft von Lustrinelli und Heldt geht.

Endspiele in Mainz und gegen den HSV: Es geht um Lustrinelli und Heldt

Seit Heldt und Lustrinelli im Oktober beim Fantreffen zu Gast waren, hat sich die Lage weiter zugespitzt. Nach zehn Spieltagen steht Union mit sieben Punkten auf Platz 17. Nur ein Spiel hat die Mannschaft unter Lustrinelli gewonnen, eine besorgniserregende Zahl. Am Sonnabend (15.30 Uhr) in Mainz bei Ex-Trainer Urs Fischer und am 5. Dezember gegen den Hamburger SV braucht der Trainer Punkte, idealerweise zwei Siege.



Mit seiner öffentlichen Kritik an der Mannschaft nach dem Leipzig-Spiel hat Lustrinelli zudem ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen und indirekt auch die Kaderplanung infrage gestellt. Die Trainerfrage lässt sich deshalb kaum von der Managerfrage trennen. Im Verein genießt Heldt große Wertschätzung, bei vielen Fans dagegen kaum noch Kredit.



Zingler kommt damit nicht vor zwei Endspielen zu den Fans, sondern mittendrin. Verliert Union in Mainz, stellt sich schnell die Frage, ob der Klub tatsächlich bis zum HSV-Spiel wartet. Dann würde der Dienstag eine ganz andere Richtung nehmen.

Fan-Kritik erreicht auch Union-Präsident Dirk Zingler

Lange traf der Unmut vor allem Heldt. Zingler hat sich zuletzt aber klar hinter seinen Sportgeschäftsführer gestellt und bei Sky gesagt, Heldt sei ein „dufter Typ und ein guter Fachmann“. Schon im September hatte er die Transferpolitik des Vereins verteidigt. Wer so deutlich Stellung bezieht, wird an diesen Aussagen gemessen.



Entsprechend fällt inzwischen auch sein Name, wenn in den sozialen Netzwerken über die Krise diskutiert wird. „Zehn Minuten Bundesliga-Niveau langt nicht für den Klassenerhalt, Herr Zingler“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer, der sich ausdrücklich als „echter Union-Fan“ bezeichnet, vermisst eine Reaktion der Vereinsführung. Gemeint sei weniger ein weiterer Trainerwechsel als eine klügere Zusammenstellung der Mannschaft.



Solche Kommentare bilden nur einen Teil der Anhängerschaft ab, und nicht jeder Absender ist zwingend ein Fan. Sie zeigen aber, dass die Kritik inzwischen die gesamte Führung erreicht hat.



Allein an der Vereinsführung lässt sich die Krise allerdings nicht festmachen. Union muss weiterhin genau rechnen, zumal der Ausbau der Alten Försterei erhebliche Mittel bindet. Große Sprünge auf dem Transfermarkt sind da kaum möglich. Auch das gehört zur Wahrheit, wenn über die Zusammenstellung des Kaders gestritten wird.

Stadionausbau der Alten Försterei: Der Abstiegskampf schwingt mit

Neben dem Sportlichen dürfte am Dienstag auch der Stadionausbau zur Sprache kommen. Nach dem Weihnachtssingen 2027 ziehen die Eisernen für rund anderthalb Jahre ins Olympiastadion.



Ein Fan rät bereits, die Erwartungen an das Projekt zurückzuschrauben: Nur mit einem guten Kader bleibe Union in der Bundesliga und könne den Ausbau stemmen. Sportlicher Erfolg und Stadion hängen eng zusammen.

Vor dem Fantreffen: Mainz bestimmt den Ton für Zinglers Abend

Am Ende laufen beide Themen, Kader und Stadion, bei Zingler zusammen. Seit 2004 steht er an der Spitze des Vereins und hat Union aus der Oberliga bis in die Champions League geführt. Kaum jemand genießt in Köpenick mehr Ansehen. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich die Kritik nun auch gegen ihn richtet.



Dass er sich dem trotzdem stellt, spricht für ihn. Den Ton des Abends bestimmen allerdings andere, und zwar schon am Sonnabend in Mainz. Nach einem Sieg dürfte es im Saal um Perspektiven gehen, nach einer weiteren Niederlage eher um Personalien. So entscheidet ausgerechnet Urs Fischer, einst Unions Erfolgstrainer, ein Stück weit mit darüber, wie ungemütlich Zinglers Dienstag wird.

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